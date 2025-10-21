พี สะเดิด เตรียมจัดคอนเสิร์ต “เรารักประเทศไทย…อนุรักษ์ช้างไทย” หารายได้ช่วยช้าง เผยรู้สึกประทับใจและรักในช้างไทยมานานแล้ว
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ ศิลปินลูกทุ่งอินดี้ ‘พี สะเดิด’ ได้ร่วมแถลงข่าว การจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อช้างไทย อะคูสติกคอนเสิร์ต “เรารักประเทศไทย.. อนุรักษ์ช้างไทย” ณ ฮักช้างเชียงใหม่ ปางช้างแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวดังนี้ ศ.ปฎิบัติ ดร.นส.พ ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นางสาวฉัตรชนก ทองสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักเชียงใหม่, นายบพิตร ชัยเลิศ นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย และผู้บริหารปางช้างแม่แตงนายอภิชิต ดวงดี อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง
และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่, สมาคมสหพันธ์ช้างไทย, สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง และปางช้างแม่แตง โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนการจัดงาน
พี สะเดิด ได้เปิดเผยว่า “รู้สึกประทับใจและรักในช้างไทยมานานแล้ว และได้ทำโครงการเรารักประเทศไทยและเดินทางไปแสดงในหลายประเทศทั่วโลก ได้เล็งเห็นคุณค่าของช้างไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก จึงมีแรงบันดาลใจที่อยากประชาสัมพันธ์ความน่ารักแสนรู้ของช้างไทยให้มากขึ้น และอยากชวนพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนกลุ่มคนที่เลี้ยงดูแลช้าง และช้างที่ป่วยให้ได้รับการดูแลให้ดียิ่งๆขึ้นไปในระดับวงกว้างยิ่งขึ้น ยิ่งได้เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปยังประเทศต่างๆ ก็ได้เห็นว่าช้างไทยนั้นเป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศมาก
และอนึ่งตนได้เคยมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงตลอดชีวิต ซิงเกิลล่าสุดที่ปางช้างแม่แตง และได้สัมผัสถึงความน่ารักแสนรู้ของช้างที่นี่ จึงอาสามาจัดมินิคอนเสิร์ตการกุศล “เรารักประเทศไทยอนุรักษ์ช้างไทย” ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สนับสนุนโรงพยาบาลช้างอำเภอแม่แตงที่กำลังก่อสร้างซึ่งจะมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ปี 2569 แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ต่างๆ และต้องการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมช้างไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช้างไทย
ศ.ปฏิบัติ ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า “ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีโครงการที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลช้างที่ อ.แม่แตง มานานแล้ว โดยได้รับมอบที่ดินจากสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังขาดงบประมาณในด้านต่างๆ และต่อมาได้รับเงินบริจากจากนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ได้บริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาลช้างเป็นจำนวน 49.25 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มปรับปรุงพื้นที่เพื่อก่อสร้าง และมีกำหนดการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ซึ่งทั้งนี้ยังคงขาดแคลนงบประมาณในด้านของอุปกรณ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์อีกจำนวนไม่ต้อง ขอขอบคุณคุณพี สะเดิด ศิลปินผู้มีใจรักช้างไทย ที่มาช่วยเหลือโดยการจัดคอนเสิร์ตให้ในครั้งนี้
ศ.ปฏิบัติ ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ยังได้กล่าวอีกว่า อำเภอแม่แตงมีประวัติศาสตร์เกี่ยงข้องกับช้างมาอย่างยาวนาน มีหมู่บ้านบ้านช้าง มีตำบลกื้ดช้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีความเกี่ยวพันกับช้างมาแต่ครั้งในอดีตแน่นอน และที่สำคัญอำเภอแม่แตง มีช้างบ้านอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นชุมชนช้างบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ โดยมีช้างอาศัยอยู่ที่ อ.แม่แตง ในปัจจุบันนี้ประมาณ 500 เชือก โดยที่ จ.เชียงใหม่ มีช้างบ้านทั้งหมดประมาณ 900 เชือก ( จ.สุรินทร์มีประชากรช้างมากที่สุดในประเทศไทย กว่า 2,000 เชือก กระจายอยู่ทั้งจังหวัด ) การที่มีช้างอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก จึงเห็นควรว่าต้องมีโรงพยาบาลช้าง ซึ่งจะมามาดูและช้างในพื้นที่ และทั้ง จ.เชียงใหม่ รวมถึงช้างในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ เป็นการแบ่งเบาภาระจาก โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ได้เป็นอย่างดี”
ทางด้านนายบพิตร ชัยเลิศ นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย และผู้บริหารปางช้างแม่แตงได้เปิดเผยว่า “ได้รับการติดต่อจาก พี สะเดิด ว่ามีความประสงค์จะจัดทำโครงการดีๆ เพื่อช้างไทย และมองเห็นศักยภาพและความตั้งใจจริง ที่จะช่วยช้างของศิลปินท่านนี้ จึงได้ประสานงานกันเป็นระยะๆ จนได้กำหนดวันที่จะจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ขึ้นมาในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ โดยรายได้หักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลช้างแม่แตง ( ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ) เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์ต่างๆ
นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ยังได้เปิดเผยต่อไปว่าสำหรับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ มีการชมการแสดงช้างน้อยแสนรู้ ณ ลานการแสดงช้างน้อยแสนรู้ปางช้างแม่แตง และจะมีการประมูลภาพวาดของศิลปินช้างน้อยธันวา ซึ่งจะวาดรูปร่วมกับพี สะเดิน ในรูปแบบของ collaboration art หรือที่เรียกกันว่างานแคลแล็บ ซึ่งคือการร่วมมือกันสร้างงานศิลปะนั่นเอง และผู้ที่ซื้อบัตรร่วมงานก็จะได้เข้าร่วมกินข้าวแลงในบรรยากาศกาดหมั้วคัวฮอม ในรูปแบบการรับประทานอาหารแบบพื้นเมืองล้านนา และตามด้วยการรับชมการแสดงดนตรีของศิลปิน พี สะเดิด ซึ่งจะศิลปินรับเชิญคนสำคัญคือ คุณสุนทรี เวชานนท์ พร้อมด้วย ลานนา คัมมินส์ ศิลปินล้านนาซึ่งรักและผูกพันกับช้าง รวมถึงจะมีศิลปินรับเชิญท่านอื่นๆ อีกที่กำลังประสานงานกันเพื่อคอนเสิร์ตช่วยช้างในครั้งนี้ โดยบรรยากาศของงานจะเป็นธีมล้านนาประยุกต์ นั่งคุยกัน เล่าเรื่องช้าง ร้องเพลงให้ฟัง กินข้าวแลงกาดหมั้วคัวฮอม”
ทางด้าน นางสาวฉัตรชนก ทองสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า “การท่องเที่ยวช้างไทย ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเป็นเวลานานแล้ว และช่วงหลังนี้นักท่องเที่ยวก็ให้ความสำคัญในด้านการดูแลช้าง สนในการท่องเที่ยวในด้านการดูแลช้างไทยมากขึ้น ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวช้างไทยช้างไทยได้มีตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งทาง ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ดีใจที่มีงานคอนเสิร์ตเพื่อช้างไทยในครั้งนี้ขึ้นมา และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่”
นายอภิชิต ดวงดี อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง เผยว่า “ผมก็เป็นชาวช้างอีกหนึ่งคน มีปางช้างอยู่ที่ อ.แม่แตง รู้สึกมีความยินดีที่มีศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับชาติได้ให้ความสำคัญกับช้างไทย และได้ลงมือทำจริงๆ อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ต้องบอกว่าขอขอบพระคุณมากๆ ที่เมตตาและช่วยเหลือช้างไทย รู้สึกซาบซึ้งและได้กำลังใจในการที่จะดูแลช้างไทยต่อไป”
สำหรับมินิคอนเสิร์ตอะคูสติก “เรารักประเทศไทยอนุรักษ์ช้างไทย” ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นที่ปางช้างแม่แตงในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 นี้ ติดต่อจองบัตรได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ปางช้างแม่แตง Maetaeng Elephant Park & Clinic และหากท่านใดไม่สามารถมาร่วมชมคอนเสิร์ตได้ก็สามารถสนับสนุนโรงพยาบาลช้างแม่แตงได้ที่ หมายเลขบัญชี ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 675-0-32721-2 ชื่อบัญชี นายฉัตรโชติ ทิตาราม , นายบพิตร ชัยเลย และนายวนชาติ บูรพาเกียรติ
และสามารถรับชมคอนเสิร์ตผ่านการไลฟ์โดยแฟนเพจเฟซบุ๊กต่างๆ ที่เกี่ยวกับช้าง ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดในเพจปางช้างแม่แตงต่อไป