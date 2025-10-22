จูเนียร์ ดีใจ “ธี่หยด 3” ทะลุ 400 ล้าน เผยกระแสต่างประเทศแรงไม่หยุด แซว “ณเดชน์-แก๊ป” กล้ามแน่นกินขาด ลั่นบทใหม่ในหนังพี่พจน์ สุดท้าทาย

หลังจากโกยรายได้ถล่มทลาย “ธี่หยด 3” ภาพยนตร์ผีผจญภัยภาคต่อสุดฮิต ก็เดินหน้าทะลุหลัก 400 ล้านบาท ไปเป็นที่เรียบร้อย สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับหนังไทยอีกครั้ง งานนี้หนึ่งในนักแสดงหนุ่มของเรื่องนี้อย่าง จูเนียร์ กาจบัณฑิต ที่มาร่วมเดินแบบในงาน “ROBINSON SUPER JEANS WEEK”
ก็ได้เปิดใจถึงความรู้สึกดีใจสุดๆ กับกระแสตอบรับที่เกินคาด พร้อมเล่าบรรยากาศการเดินสายโปรโมตในต่างประเทศ รวมถึงเบื้องหลังความฟิตหุ่นก่อนถ่ายทำ และความท้าทายครั้งใหม่กับบทบาทที่ “พี่พจน์ อานนท์” ชวนไปร่วมงาน

ธี่หยด 400 ล้าน?
“ดีใจมากจริงๆ มันมีคำนึงที่พี่แฉะ เขาบอกว่า ธี่หยดมันเป็นหนังผีผจญภัย ซึ่งคนที่ร่วมเดินทางร่วมผจญภัยกับเราดีที่สุด ก็คือคนดูที่ตอบรับและยังชื่นชอบธี่หยด ก็ดีใจมากๆ ครับ

ที่ผ่านมาก็ไปมาหลายประเทศ ทุกที่ก็ให้การตอบรับดีมาก ดีจนเราไม่คาดคิด อย่างที่เวียดนามคือภาคที่แล้วอ่ะ ผมไม่ได้ไป น้องที่ไปก็มาเล่าให้ฟังว่า เขาต้อนรับเราดีมาก ชื่นชอบมาก แต่พอเราไปจริง ๆ มันก็จะบวกมากกว่าสิ่งที่เด็ก ๆ พูดขึ้นไปอีก ทุกคนก็ชื่นชอบภาพยนตร์ของไทยเยอะมากๆ ครับ”

รายได้ดีเพราะคนแห่ไปดูกล้ามนักแสดงหรือเปล่า ?
“ผู้จัดการขยันปล่อย คือผมบอกว่าผมไม่ลง อยากลงไปลงเอง แล้วเขาลงจริงด้วย แต่ผมว่าคนไปดู แก็ปกับพี่แบรมากกว่า เรื่องหุ่นคือแก๊ปกับพี่แบกินขาด แค่ท่าที่พี่แบร์โดนขลึง ส่วนแก็ปก็ทั้งเรื่องไม่ใส่เสื้อเลย ผมก็ฟิตมาเพื่อตั้งใจที่จะมาเล่นธี่หยด3 เลยครับ เล่นเสร็จเราก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลย

คือผมก็กดดันมาก คือรู้ว่าพี่แบร์เขากล้ามแน่นแล้ว แล้วพอเจอแก็ปอะ คือแก็ปเคยบอกว่า ถึงมันจะเหนื่อยแค่ไหนมันก็ต้องไปฟิตเนส วินัยของมันคือดี แล้วผมก็คือยอมไม่ได้ ขอไม่ดูทุเรศมากแล้วกัน ก็เลยไปเล่นมาครับ ตอนนี้ปล่อยตัว ก็เดี๋ยวจะเริ่มกลับมาฟิตแล้ว กลับมาเข้ายิมได้สองสามวันแล้ว”

เขินไหมที่คนแซวเรื่องถอดเสื้อ?
“เขินสิ คือตอนนี้มันมีพุงแล้วตอนนี้ (เลยถอดไม่ได้แล้ว?) คือถอดได้ แต่ใครอยากจะดู”

ได้ยินข่าวว่ามีผู้กำกับดังชวนเราไปเล่นหนัง ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทาย เป็นการพลิกคาแร็กเตอร์?
“ใช่ ก็คือพี่พจน์ อานนท์ ชวนไปเล่นหนังเรื่องหนึ่ง ก็รีบรับเลย เพราะว่าฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างมา แกเป็นคนที่ทำงานแบบว่า แล้วคือที่พี่แฉะเคยไปเล่นมาก็บอกว่า ลองดูสักครั้งนึง ลองดู โคตรมันส์เลย เล่นกับแกเรื่องนี้ก็พลิกเลย คาแรกเตอร์เอ๋อไปเลย กับการทำงานที่ผ่านมาในชีวิต ไปถึงก็โอ้โห เป็นอย่างนี้เหรอเนี่ย”

เห็นว่าบทไม่สำคัญวัดกันหน้างาน?
“ใช่ อันนั้นแหละที่อยากรู้เลย เราไม่ต้องมีบท ก็บรีฟเอาหน้างาน เราเล่นเลย ก็อยากลองวิธีการทำงานใหม่ ๆ ดูว่าก็ดีนะ มันเป็นเรื่องฮาในชีวิต อย่างน้อยมันก็มีเรื่องให้เล่า”

เขินเรื่องแต่งตัวไหม ถ้ามีพร็อพจัดเต็ม?
“ไม่เขิน ผมชอบนะ ผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นจะชอบไหม แต่ผมชอบ สนุกดี คือมันไม่ต้องเป็นตัวเองมาก ไม่ต้องเป็นตัวเองเลย อยากปล่อยจอย อยากทำอะไรใหม่ ๆ สักครั้งหนึ่ง”

