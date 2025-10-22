ยังคงคิดถึงเสมอ ต่าย เพ็ญพักตร์ ทำบุญครบรอบวันที่ โตน รามบุตร ลูกชายจากไปครบปีที่ 6 เอาบุญมาฝาก

ครบรอบการจากไปของลูกชายอันเป็นที่รัก โตน รามบุตร บริบูรณ์เวช เมื่อหลายปีที่แล้ว ต่าย เพ็ญพักตร์ ยังคงคิดถึงลูกชายอยู่เสมอ

ล่าสุด ต่าย เพ็ญพักตร์ พร้อมคนใกล้ชิดเดินทางไปทำบุญที่วัดเนื่องในวันครบรอบการเสียชีวิต 6 ปีของลูกชาย พร้อมระบุแคปชั่นว่า

“ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเสียชีวิตของลูกชายครบปีที่ 6 และร่วมทำบุญให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก ของพี่ๆน้องๆของต่ายด้วย เอาบุญมาฝากนะคะ”

โดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมส่งอิโมจิสาธุอนุโมทนาบุญ อาทิ หน่อย บุษกร , บี โยคะกุล , อุ๋ย เกรียงไกร , เง็ก กัลยา เป็นต้น

