ยังคงคิดถึงเสมอ ต่าย เพ็ญพักตร์ ทำบุญครบรอบวันที่ โตน รามบุตร ลูกชายจากไปครบปีที่ 6 เอาบุญมาฝาก
ครบรอบการจากไปของลูกชายอันเป็นที่รัก โตน รามบุตร บริบูรณ์เวช เมื่อหลายปีที่แล้ว ต่าย เพ็ญพักตร์ ยังคงคิดถึงลูกชายอยู่เสมอ
- อ่านข่าว – ต่าย เพ็ญพักตร์ ทำตามสัญญาเพื่อน หากใครไปก่อน คนบันเทิงสุดอาลัย
- อ่านข่าว – ต่าย เพ็ญพักตร์ โสด 20 ปี ไม่เปิดใจรับใคร พร้อมเผยเรื่องถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิต
ล่าสุด ต่าย เพ็ญพักตร์ พร้อมคนใกล้ชิดเดินทางไปทำบุญที่วัดเนื่องในวันครบรอบการเสียชีวิต 6 ปีของลูกชาย พร้อมระบุแคปชั่นว่า
“ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเสียชีวิตของลูกชายครบปีที่ 6 และร่วมทำบุญให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก ของพี่ๆน้องๆของต่ายด้วย เอาบุญมาฝากนะคะ”
โดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมส่งอิโมจิสาธุอนุโมทนาบุญ อาทิ หน่อย บุษกร , บี โยคะกุล , อุ๋ย เกรียงไกร , เง็ก กัลยา เป็นต้น