โบว์ เบญจวรรณ โพสต์รูปเดี่ยว แบงค์ พชร โผล่คอมเมนต์หวานเจี๊ยบ ชาวเน็ตลั่นถาม! คนโสดจะอยู่ยังไง?!

หวานแล้ว หวานอยู่ หวานต่อไปเลย!! สำหรับคู่ของดาราสาว โบว์ เบญจวรรณ กับพิธีกรหนุ่ม แบงค์ พชร หลังจากเปิดตัวเป็นแฟนกันชัดเจน ในอินสตาแกรมก็สาดความหวานไม่มียั้ง

ล่าสุดทำเอาคนโสดนั่งตาปริบๆ เมื่อ สาวโบว์ ลงภาพตัวเองหลังไปเติมสวยด้วยการกระชับหน้า ด้านแบงค์ พชร แฟนหนุ่ม รีบเข้าไปคอมเมนต์ทันทีว่า “สวยอยู่แล้ว ยังจะสวยขึ้นอี๊ก???” และ “สวยมากขนาดนี้ ก็รักตายแล้วครับ”

งานนี้แฟนๆ เลยแห่เข้ามาแซวกันไม่ยั้ง อาทิ คนโสดจะใช้ชีวิตกันยังไงค้าาา, He’s so sweet, เขินฉ่ำๆๆๆ ค่ะ น่ารักมากๆ ค่ะ, เข้ามาดูคนเค้าจีบกัน น่ารักมากค่ะ ฯลฯ

ขอบคุณที่มา IG : bow_benjawan

