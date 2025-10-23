จับกระแสลูกทุ่ง - ‘เบลล์ นิภาดา’สุดคิวต์ ซิงเกิล‘หาแฟนใหม่ใกล้ฉัน’

โสดพร้อมเสิร์ช “หาแฟนใหม่ใกล้ฉัน” ซิงเกิลใหม่น่ารักสดใสของนักร้องสาว ‘เบลล์ นิภาดา’ ศิลปินค่ายแกรมมี่โกลด์ ที่มาจากกระแสไวรัลประโยคสุดฮิต เป็นเพลงเอาใจคนโสดร้อยเปอร์เซ็นต์
♦มีเพลงใหม่แล้ว หาแฟนใหม่ใกล้ฉัน
เบลล์ – “พิเศษสำหรับคนโสด เพลงนี้เป็นแนวน่ารักสดใส มาจากคอนเทนต์ที่กำลังฮิตเป็นประโยคไวรัล ค้นหา… ใกล้ฉัน แต่งเนื้อร้องและทำนองโดย เท่ห์ พอใจ และเรียบเรียงโดย อ.จินนี่ ภูไท พูดถึงคนที่โสดมานาน และเจอกับความรักที่ไม่เคยสมหวัง อยากได้แฟนใหม่ดีๆ เบลล์เลือกเพลงเองด้วย ตอนที่ฟังเพลงนี้ครั้งแรก ชอบมากๆ เลยค่ะ อยากร้องเลย รู้สึกว่าน่ารักสดใสเหมาะกับวัยเราด้วย มันเป็นคำที่ฮิตติดหูวัยรุ่นยุคนี้ ที่พักใกล้ฉัน ร้านอาหารใกล้ฉัน พอมาเป็นเพลง แฟนใหม่ใกล้ฉัน ก็รู้สึกว่า อุ๊ย! ต้องติดหูคนฟังแน่นอน เราชอบก็อยากจะนำเสนอให้ได้ฟังกัน”
♦ใช้เวลาในการทำนานไหม
เบลล์ – “ไม่นาน ไปอัดเสียง 2 รอบ รอบแรกเสียงไม่ได้อารมณ์เพลง และมีปัญหาเส้นเสียงอักเสบ เลยไม่มีพลังเสียงในการควบคุมเสียงร้องเพลง เลยไปเรียนบำบัดเส้นเสียงก่อน แล้วไปอัดแก้อีกรอบ”
♦เกิดจากอะไร
เบลล์ – “เราใช้เสียงบ่อย ตอนช่วงที่เบลล์ทัวร์คอนเสิร์ตเพลง ให้เคอร์รี่มาส่งได้บ่ เป็นการทัวร์คอนเสิร์ตที่ไปแทบทุกวัน แล้วเราไม่เคยเรียนร้องเพลงมาก่อน เราตะเบ็งเสียง ใช้เสียงผิดวิธีมาตั้งแต่แรก มันเลยสะสม ก็ไปแสดงละครด้วย ใช้เสียงกรี๊ด เลยเสียงแหบ เราไม่มีพื้นฐานการเรียนการแสดงมาก่อนด้วย เราไม่รู้เทคนิคการใช้เสียงแบบนี้ว่าต้องทำยังไง เลยกลายเป็นแบบนี้ กว่าจะฟื้นตัวกลับมาได้ใช้เวลานานมาก เบลล์ใช้เสียงไม่ได้ประมาณ 2 ปี เราพยายามไปเรียนร้องเพลง ไปบำบัดเส้นเสียงใหม่ ให้เสียงกลับมาแต่ว่าอาจารย์ที่สอนในคลาสเรียนบอกว่าอาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมแต่อาจจะฝึกเทคนิคใหม่ให้ไปเลย ตอนนี้ก็ร้องได้แล้วแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์”
♦กังวลมั้ยเพราะเราต้องใช้เสียงเป็นหลัก
เบลล์ – “กังวลค่ะ ช่วงแรกมีความเครียด กังวลด้วยเพราะสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ของเราด้วยและเราชอบมาตลอด ก็รู้สึกว่าเวลาร้องเพลงเราโดนคนอื่นชื่นชมมาตลอดว่าพลังเสียงดีมาก คุมเสียงได้ พอทำไม่ได้ก็รู้สึกเครียด ไปปรึกษาหมอหลากหลายมาก ก็ไม่หายสักที จนได้ร้องเพลงกับครูเจ ก็ได้บำบัดเส้นเสียงไปด้วย ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว”
♦เจอโจทย์เพลงนี้อีก
เบลล์ – “เพลงนี้ถือว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่ เพลงที่ผ่านมายากกว่ามาก เพลงนี้ออกแนวน่ารักสดใส แต่จะมีท่อนหมอลำต้องใช้พลังเสียงเยอะพอสมควร ตอนนี้เวลาไปออกคอนเสิร์ตก็ปรับคีย์ลงเพื่อจะได้ไม่ต้องตะเบ็งเสียงมาก เป็นวิธีการแก้ปัญหาไปก่อน”
♦พอปล่อยเพลงไปแฟนๆ ว่าไงบ้าง
เบลล์ – “เขาก็บอกว่าน่ารักดี สดใส ในเอ็มวีเพลงนี้เบลล์ได้มีโอกาสเล่นเอง บางคนไม่เคยเห็นเราในมุมโก๊ะ ตลก เป็นครั้งแรกเลยค่ะ ที่ได้ลองเล่นแบบคอมเมดี้แบบนี้ ถ้าได้เข้าไปดูจะรู้ว่าเบลล์เล่นเป็นตัวเองมาก ถือว่าสนุก แฟนๆ ให้การตอบรับดีมาก”
“มิวสิควิดีโอเป็นเรื่องราวความน่ารักของ เบลล์ นักศึกษาจิตรกรรม ที่โสดมานาน ไม่เคยสมหวังจากความรักดีๆ สักที อยู่ดีๆ อยากมีแฟนขึ้นมา แต่ไม่กล้าไปจีบเขาก่อน เพราะเคยไปจีบใครก็มีแต่อกหัก โดนเท จนได้มาเจอกับ ซัน วงศธร อุ๊ย..อยากจีบเขาจังเลย เรื่องราวความรักจึงได้เกิดขึ้น”
♦การถ่ายทำเป็นยังไงบ้าง
เบลล์ – “ไม่ยาก แต่ว่าจะมีบางฉากที่ต้องใช้เอ็นเนอร์จี้เยอะ เราต้องเล่นเป็นสาวโก๊ะๆ ฉันสดใสตลอดเวลา ก็ไม่ยาก เป็นการร่วมงานกับพี่ซัน วงศธร ครั้งที่ 2 ซึ่งเบลล์เคยร่วมกัน มาก่อนแล้วอัลบั้ม อีหล่ามหัศจรรย์ ก็คุ้นเคยกันดี ยังน่ารักสดใสเหมือนเดิม เบลล์ได้เสนอผู้ใหญ่ไปว่า การแต่งตัวอยากได้ลุกส์ประมาณสาวศิลปะ คอนเซ็ปต์จะเป็นหนุ่มอาร์ติสต์กับสาวศิลปะ ผู้ใหญ่ก็ส่งพระเอกมาให้ดู 4 คน หล่อทั้งนั้นเลย พอกดไปคนสุดท้าย พี่ซันนี่นา เราเคยร่วมงานกับเขา ทรงเขามันได้ตามคาแร็กเตอร์ที่เราต้องการด้วย เบื้องหลังเอ็มวีฮามาก”
♦มีช่วงที่ไปเป็นนักแสดง
เบลล์ – “ช่วงนั้นเป็นโอกาสดีๆ 3 ปีที่แล้ว ถ่ายละครเรื่องแรกที่เป็นเส้นเสียงอักเสบ ก็มีโอกาสจากผู้ใหญ่เข้ามา อยากเล่นละครมั้ย เราเองก็โอกาสมาถึงแล้วเลยตัดสินใจถ่ายละครไปด้วย ทัวร์คอนเสิร์ตไปด้วย ต้องทำให้เต็มที่ที่สุด”
♦ช่วงที่หนักๆ มีหยุดรับงานมั้ย
เบลล์ – “มีเหมือนกัน งานคอนเสิร์ตลดลง ปัญหาเกิดจากเส้นเสียง เพลงของเราด้วย ถ้าทำเพลงให้มีกระแส เราสามารถทัวร์คอนเสิร์ตได้หลายปีมาก แต่ถ้าทำแล้วกระแสเงียบ เราก็ต้องทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีเพลงที่ดังขึ้นมาอีกเหมือนอย่าง ให้เคอร์รี่มาส่งได้บ่ เพื่อจะได้มีเพลงดังแล้วมีงานจ้าง การทำเพลงไม่ยากแต่ทำเพลงให้ดังยากกว่า”
♦ที่ผ่านมามองตัวเองยังไงบ้าง
เบลล์ – “เต็มที่กับทุกโอกาสที่เข้ามา การทำอัลบั้ม การเล่นละคร และภูมิใจกับตัวเองด้วย มีความสุขที่แฟนๆ ได้ติดตามผลงานของเรา มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ”
♦ตอนนี้พอใจหรือยัง มีเป้าหมายยังไง
เบลล์ – “เบลล์ต้องไปต่ออยู่แล้ว เราเพิ่งอายุแค่นี้จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองแน่นอน ทั้งการร้อง เล่น ดนตรี การเต้น การแสดง พร้อมจะพัฒนาตัวเองเรียนรู้แล้วต่อยอดไปเรื่อยๆ คือมันดีแล้วในตอนนี้แต่เบลล์ว่ามันดีได้อีกไปเรื่อยๆ คนเรามีจังหวะของชีวิต เบลล์ว่าสักวันต้องได้อีกแน่นอน ถ้าเรามีความหวังจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต เราต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองต่อไปให้ดี”
♦สถานะหัวใจยังไง แฟนใหม่ใกล้ฉัน
เบลล์ – “โสดค่ะ (หัวเราะ) เพิ่งมาโสด กำลังหา แฟนใหม่ใกล้ฉัน อยู่ค่ะ สเป๊กชอบหนุ่มตี๋ แบดๆ จะไม่ใช่ตี๋ สดใสสะอาด เซอร์แบบเด็กศิลป์ ถ้าบุคลิกภายในก็ชอบคนทัศนคติดี สามารถให้คำปรึกษาเราได้ ให้พลังบวก เข้าใจสายงาน ก็มีเข้ามาแต่คุยแล้วปวดหัว (หัวเราะ) บางคนไม่เข้าใจหน้าที่การงานของเรา ทำไมลงโซเชี่ยลไม่ได้เหรอ คือตอนนี้ยังไม่ได้ เบลล์มองว่า การที่เราเปิดตัวใครสักคนเรื่องความรัก บริบทเราคือศิลปิน สำหรับเบลล์มองว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก แล้วเราเป็นผู้หญิงด้วย ถ้าไม่มีจริงๆ บั้นปลายคือเป็นภิกษุณี ถ้ามันใช่มันจะไม่มีอะไรยากเลย เบลล์เชื่อคำนี้ เราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเอง”
♦ฝากผลงาน
เบลล์ – “ฝากเพลง หาแฟนใหม่ใกล้ฉัน ผลงานใหม่ของเบลล์ ปล่อยไปแล้วทั้งเพลงและเอ็มวี ชมและฟังได้ทาง GRAMMY GOLD OFFICIAL และฝาก TikTok เบลล์ นิภาดา ด้วยนะคะ”
อชริญา บุญชู-จิรณัฏฐ์ จงประสพมงคล