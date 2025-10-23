ข่าวสดมิวสิค – วง ‘The Mousses’ ค่าย ME RECORDS ส่งซิงเกิล ‘แหวน’ ได้นักแสดงละครแนวตั้งเล่นMV มิวสิคสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์ม
วง “The Mousses” ค่าย ME RECORDS ประกอบด้วย แอร์ พงศกร (นักร้องนำ), จ๊ะ อธิศ (มือกีตาร์), ต๋า ศุภโชค (มือกลอง) และ กั๊ป ปัจจาพงศ์ (มือเบส) ส่งซิงเกิล “แหวน” ตัวแทนความทรมานและการเปลี่ยนแปลงในความรักที่ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม
แหวนเครื่องประดับขนาดเล็ก แต่ความหมายยิ่งใหญ่ ดั่งตัวแทนคำมั่นสัญญา และสัญลักษณ์ความรักความผูกพันที่มีร่วมกันตลอดชีวิต ทำนองและเนื้อร้อง แอร์ The Mousses ยังใส่ใจในทุกถ้อยคำ คัดสรรคำที่สวยงามและมีความหมายมาร้อยเรียง ขณะเดียวกัน การถ่ายทอดอารมณ์และการผสมผสานดนตรีแบบเพนทาโทนิก (Pentatonic) ทำให้ซิงเกิลนี้เผยให้เห็นความ Rock Local ในเวอร์ชั่นที่เข้มข้นและดรามาติกยิ่งขึ้น
ซิงเกิลนี้ The Mousses ได้กลับมาร่วมงานกับเพื่อนเก่าอย่าง ‘โอม COCKTAIL’ ในฐานะโปรดิวเซอร์ พร้อมได้ ‘แม็ก The Darkest Romance’ และ ‘ต้นตระกูล Asia7’ มาร่วมเจียระไน “แหวน” ให้ออกมาสมบูรณ์
พาร์ต MV ถูกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านนักแสดงละครแนวตั้งชื่อดังจากช่อง Tiktok “Taewad Company” ที่เข้ามาร่วมเปิดหัวจ่ายความเศร้า ฟังซิงเกิล “แหวน” จากศิลปิน The Mousses ทางมิวสิคสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์ม และชมมิวสิควิดีโอเพลงได้ที่ Youtube: ME RECORDS