ไอซ์ ภาณุวัฒน์ ลั่นอยู่วงการ 9 ปี บทคุณพระสมิง ใน เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง กระแสดีสุด รับมูเสริมกำลังใจ ขอบคุณตัวเองไม่ถอดใจ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในฐานะนักแสดง ของ ‘ไอซ์ ภาณุวัฒน์’ หลังอยู่วงการมา 9 ปี สำหรับ บทคุณพระสมิง ในเรื่อง เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง
ล่าสุดไอซ์มาร่วมเดินแบบในงาน “ROBINSON SUPER JEANS WEEK” และได้เปิดใจว่า ตั้งแต่ทราบว่าจะได้เล่นบทนี้ เขาเดินสายมูเพื่อเสริมกำลังใจ พร้อมไปขอพรหลวงพ่อ ร.5 เพื่อความมั่นใจและกระแสตอบรับที่ดีของละคร โดยเฉพาะการถ่ายทำที่มีนักแสดงฝีมือครบทีม ทั้งพี่เบล พี่เจมส์ พี่บอล และพี่ชาย ทำให้เขากดดันแต่สนุกกับการทำงาน
เป็นไงบ้างกระแส คุณพระสมิง? “เอาจริง ๆ ไอซ์ก็เล่นมานาน เล่นละครมาหลายปีก็รู้สึกว่าละครเรื่องนี้มีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีมากเป็นพิเศษ เพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องแข็งแรงอยู่แล้ว ด้วยตัวละครคุณพระสมิง ก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้ว มันก็เลยกลายเป็นสารที่ค่อนข้างดีมาก แล้วตอนที่ไอซ์ได้รับข่าวว่าจะได้รับเล่นบทนี้ ไอซ์ไปไหว้ที่หลวงพ่อ ร.5 ด้วยนะ เสริมความมั่นใจให้ตัวเอง เพื่อเรตติ้งที่ดีด้วย แล้วก็ขอกระแสตอบรับที่ดีด้วย แล้วพอละครจบก็เป็นการขอพร บอกท่านว่าละครจบเดี๋ยวจะกลับมาไหว้ท่าน”
เรื่องเรตติ้งขอไปเท่าไหร่? “จริง ๆ อ่ะพี่ผู้กำกับขอไว้แล้ว ส่วนไอซ์จะขอในเรื่องของกระแสในการตอบรับที่ดีขึ้นมาหน่อย เพราะว่าเราก็อยากจะให้มีคนชื่นชมในผลงานเรา ผมก็เลยคิดว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ของ่ายที่สุด แล้วก็คิดว่ากำลังใจให้เราได้มากที่สุด เรื่องนี้มันอ้างอิงมาจากสมัยรัชกาลที่5ด้วย ก็เลยมาเรื่องนี้พิเศษหน่อย แล้วก็ผมอยากจะเล่นละครพีเรียดมานานแล้วเหมือนกัน ก็ไม่ได้มีโอกาส ก็ได้มาเล่นเรื่องนี้ก็เลยไปขอพรได้ (ปังเพราะมู?) จะเรียกก็ได้ครับ ปกติไอซ์เป็นคนที่ไม่ค่อยมูเท่าไหร่ แต่พอเรามีความเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะดีกับตัวเรา พอใจเราอยากไป เราก็จะไป คือเราเชื่อในฝีมือของเราอยู่ แต่พอเรามีที่พึ่งทางใจด้วยอีกอย่างนึง เราก็จะสบายใจ แล้วก็เรียกกำลังใจให้เราได้มากขึ้น”
กดดันไหม เพราะว่ามันก็จะเป็นการกลับมาของเจมส์จิ–เบลล่าด้วย กระแสต่างๆ? “มันก็ใช่ เพราะว่าได้เล่นกับนักแสดงฝีมือด้วย แล้วก็โชคดีที่นักแสดงทุกคนน่ารักมาก มีความเก่ง วันแรกที่ถ่าย ผมเลยปากสั่นเลย แต่พอได้เจอพี่เบลกับพี่เจมส์ช่วย ก็รู้สึกรีแล็กมากขึ้น แล้วมี พี่วิทย์ ผู้กำกับที่คอยเคาะสนิมให้เราหน่อย เพราะว่าไม่ได้ถ่ายนานมาก”
แล้วฉากนั้นได้ถ่ายกับใครบ้าง? “เรียกว่าครบเลยครับ พี่เบล พี่เจมส์ พี่บอล พี่ชาย มาทั้งหมู่บ้าน ด้วยความที่พีเรียด เราไม่เคยพูดมาก่อนเลย แล้วพอเราพูดไป พี่วิทย์บอกว่ามันไม่ค่อยเข้าปากเราเลยไอซ์ เราหาคำที่มันเข้าปาก แล้วพูดบ่อยๆ ให้มันชินแล้วตอนถ่ายอ่ะ มันมีแอ็กซิเดนต์บางอย่าง หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่าทำไมไอซ์เอามือไขว้หลั่งบ่อย จริง ๆ อ่ะอยากจะเอามาข้างหน้า แต่ว่าตอนถ่ายอ่ะ ไอซ์เกิดอุบัติเหตุเย็บที่นิ้วเจ็ดเข็ม บางทีมันต้อง continue ผมก็เลยโอเค เอามือไว้ข้างหลัง เพราะว่าจะได้เหมาะกับการเป็นเจ้าเมืองด้วย”
ที่บอกว่าขอเรตติ้งปัง ผู้กำกับบอกไหมว่าเขาอยากได้เท่าไหร่? “คือผมมายืนอยู่ข้างๆ ก็คือสูงสุด แต่ก็ใกล้เคียงนะแอบใกล้เคียงอยู่ คิดว่าเรตติ้งก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วเรตติ้งก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จริง”
เบลล่าเขาเป็นนางเอกที่เรตติ้งสูงสุด ผู้กำกับอยากจะทำลายสถิติเหรอ? “ใช่ทำใหม่เลย ละครเรื่องใหม่ก็เรตติ้งใหม่ ส่วนตัวผมขอสูงสุดเหมือนกันครับ”
ไอซ์อยู่ในวงการมากี่ปีแล้วที่บอกว่าเรื่องนี้กระแสดีสุด และอะไรทำให้เรามาถึงจุดนี้? “เก้าปีครับ ผมคิดว่ามาในจุดนี้ได้ คือความไม่ถอย ความสู้ไม่ถอยของผมครับ พอเราเจออุปสรรค เจอสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นลบ พอเราเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านมันไปได้ด้วยดี ก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ”
มีความคิดอยากจะล้มเลิกไหม? “ก็เรียกว่านับครั้งไม่ถ้วน แต่พอเราโตขึ้น วิธีคิดและการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนขึ้น ทำให้ทำงานสนุกขึ้น ก็คือขอบคุณตัวเองมากๆ เพราะว่าตอนที่เราท้อ เราก็ขอบคุณตัวเองหน้ากระจกตลอด กระแสผมก็มองมันเป็นไปตามเวลาตามไทม์มิ่งของมัน ก็ถ้าไทม์มิ่งที่เหมาะสมแล้วสิ่งดี ๆ เข้ามา ก็คงจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับชีวิต ก็อยากขอบคุณตัวเอง ขอบคุณตัวเองที่สู้ในแต่ละวัน ไม่งั้นก็คงไม่ได้มาถึงทุกวันนี้นะครับ”