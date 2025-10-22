ธัญญ่า เคลียร์ปมโดนดาราแทรกคิวไลฟ์เจนนี่ วันแรกวุ่นวาย พึ่งตัวเองดีที่สุด

ธัญญ่า อาร์สยาม เคลียร์ปมโดนดาราแทรกคิวไลฟ์กับ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น วันแรกวุ่นวาย ใครๆ ก็อยากได้เงิน สุดท้ายพึ่งตัวเองดีที่สุด
นักร้องสาว ธัญญ่า อาร์สยาม เปิดใจหลังฟาดเคราะห์ ประสบอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน และเดินตกท่อหน้าบ้าน เจนนี่ พร้อมเคลียร์ดราม่า โดนดาราแทรกคิวไลฟ์สดกับ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น บอกเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น วันแรกๆ วุ่นวาย ยังจัดการระบบได้ไม่ดี ไม่ได้โทษเจนนี่ แต่รู้สึกนอยด์กับตัวเองมากกว่า ไปรอตั้งแต่ 5 โมงเย็น ได้ขึ้นไลฟ์ตอนตีสี่ ได้ยอดไม่ตามเป้า เข้าใจเป็นแบรนด์ที่คนยังไม่รู้จัก บวกกับเวลาขึ้นไลฟ์คนนอนหมดแล้ว กลับมาพึ่งตัวเองดีที่สุด
ฟาดเคราะห์ ประสบอุบัติเหตุ?
“ใช่ค่ะ จริงๆ ยังไม่ได้มีเคราะห์เลยตั้งแต่ขายของดีมา ก็อาจจะเป็นการฟาดเคราะห์ ไม่ได้มีใครเป็นอะไรมากค่ะ ต่างคนต่างซ่อมไป อาโล่เป็นคนขับ ก็เฉี่ยวอยู่กลางเลนนิดนึง น้องแกร๊บเขาอาจจะเลี้ยวมาไม่ได้ดู แค่น้องไม่เป็นอะไร ก็ดีแล้ว ไม่เป็นไรค่ะ”
“ตอนนั้นตกใจค่ะ หนูแทบจะไม่เกิดอุบัติเหตุเลย ภาวนาอย่างเดียวลงไปอย่าให้ใครเป็นอะไร วันนั้นไลฟ์เสร็จดึกๆ ก็ไปกินข้าวกันสองคน คนไม่ได้เป็นอะไร แต่รถต้องซ่อม ไฟหน้าแตก น้องแกร๊บเขาไม่ได้เป็นอะไรมาก แค่ถลอก เขามีผู้โดยสารมาด้วย เขาขับแกร๊บแล้วมีผู้โดยสาร โชคดีที่ทั้งเราและผู้โดยสารไม่ได้ติดใจเอาความกัน มีแต่คนใจดีค่ะ”
“แล้วไปตกท่อหน้าบ้านพี่เจนนี่ คนดู 10 ล้าน เป็นไวรัลเลยคลิปนั้น ไปไหนมาไหนมีแต่คนถาม หายเจ็บเท้ายัง มันเป็นร่องน้ำ วันนั้นพี่เจนน่าจะไลฟ์วันแรกมั้ง เราไปตอนตี 1 แล้วมันมืด ไม่ได้เปิดไฟหน้าบ้าน เดินเปิดประตูเข้าไป แล้วลงเลย”
เทศกาลเจนนี่ เราก็เป็นคนหนึ่งที่ไปไลฟ์?
“คึกคักค่ะ เป็นการทำให้วงการไลฟ์สดกลับมาคึกคักอีกครั้ง พี่ๆ หลายคนก็บอกงานไลฟ์สดเข้าเต็มเลย ทำให้อินฟลูฯ หลาย ๆ คนมารับงานไลฟ์สดมากขึ้น ทำเหมือนคล้ายๆ พี่เจนนี่ที่รับ 10 นาที 5 นาที ในราคาย่อมเยาว์ เหมือนเป็นการทำให้เปิดตลาดออนไลน์ เจ้าของแบรนด์หลาย ๆ คน หรือเป็นแบรนด์เล็กๆ ก็ได้เปิดการมองเห็นมากขึ้น จากการที่ไม่ต้องลงทุนเยอะ ซึ่งเมื่อก่อนเรทราคา 1 ชั่วโมงมันจะสูงอินฟลูฯ แต่ละคน แต่ตอนนี้เราสามารถแชร์เวลากันได้ในหนึ่งชั่วโมง”
ตอนที่เราไปโดนแทรกคิวกัน?
“หนูก็ใจร้อนนิดนึงในการไลฟ์สดในวันนั้น เหตุการณ์มันหมาดๆ วันนั้นพี่เจนนี่อาจจะยังจัดการระบบได้ไม่โอเคเท่าไหร่ในตอนนั้น เพราะว่ามันใหม่มาก มันวุ่นจริงๆ หลายคนก็อยากเข้าไป วันนั้นค่อนข้างวุ่นวายมากๆ”
“ตัวพี่เจนก็รู้ล่ะค่ะ เราไปวันนั้นหนูไปตั้งแต่ 5 โมงเย็น หนูได้ไลฟ์ประมาณตีสี่ ด้วยความที่เราสนิทกัน หนูเลยบอกว่าพี่เอาก่อนเลย เอาเลย หนูส่งสัญญาณตลอดว่าไม่ต้องห่วงหนู ไลฟ์เลย เอาเต็มที่ เอาแขกก่อน เอาผู้ใหญ่ก่อน ซึ่งเรารู้อยู่แล้วมันมีคนที่ไม่ได้มีคิวในวันนั้นมาไลฟ์ด้วย มาแทรกคิวกัน มากดดันอยู่หน้าบ้านเยอะมาก”
“หนูไม่ได้รู้สึกนอยด์กับพี่เจน แต่หนูรู้สึกแค่ว่าหนูไปรอ นอยด์เสียใจกับตัวเอง แต่เรารู้ดีอยู่แล้วเราบอกพี่เจนตลอดว่าไม่เป็นไร พี่เอาก่อนเลยๆ เราเข้าใจมากกว่า ถ้าเราจะไปจี้หรือไปกดดันที่แบบว่าพี่ หนูขอเข้าก่อน มันจะเป็นการทำให้พี่เขาลำบากใจ”
คิดอย่างไรกับคนที่มาแซงคิวล่ะ?
“หนูว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นแหละ กับเทศกาลใหม่ วันนั้นมันเป็นอะไรที่คนกำลังพีกเลย เราก็เข้าใจว่าทุกคนก็อยากได้เงิน เราก็อยากได้ ก็เลยเป็นปกติค่ะ ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น เรียนรู้กับมัน สุดท้ายการที่เราพึ่งตัวเองดีที่สุด ก็ทำงาน กลับมาโฟกัสตัวเองให้มากขึ้น นั่งไลฟ์ขายไปเอาตามที่เราได้”
ได้ไปขอคิวไลฟ์อีกมั้ย?
“หนูว่าปล่อยพี่เจนทำงานดีกว่า ตอนนี้กำลังยุ่ง ถ้าเราไปขอคิว แต่ว่าบอกก่อนนะคะ หนูไม่ได้ไปขอขึ้นฟรีนะ หนูจ่ายตังค์เหมือนกันเท่ากับเรททุกคนเลย ให้พี่เจนทำงานไปก่อนดีกว่า เราขึ้นตอนไหนก็ได้ เราก็กลับมาโฟกัสนั่งไลฟ์ไปเรื่อยๆ ได้”
ดราม่าพอจะไปขึ้นไลฟ์ หวังยอดขาย แต่โดนยกเลิกออเดอร์กันเยอะ?
“จริงๆ การยกเลิกออเดอร์มีอยู่แล้ว ต่อให้ไม่ไปไลฟ์กับพี่เจนนี่ ก็มีอยู่แล้วเป็นปกติ สัก 1 % หรือ 5 % เป็นปกติ ในส่วนของหนูที่ไปไลฟ์ไม่ได้ออเดอร์แตก ด้วยความที่เราขึ้นไลฟ์ตีสี่ ออเดอร์เราไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้น การยกเลิกก็เป็นเปอร์เซ็นต์ปกติ ไม่ได้เพิ่มสูงมากขึ้น”
“หนูก็พูดหยอกๆ ในไลฟ์สดว่า การที่พี่เจนนี่ไลฟ์ไม่ได้มีผลอะไรกับหนูเลย เพราะว่าคนดู 300 ก็ยัง 300 เท่าเดิม (หัวเราะ) ก็ปกติค่ะ ลูกค้าเราก็ยังเข้าๆ ออกๆ อาจจะมีนิดหน่อยที่เขากังวลว่ายอดตกนะ แต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างก็ค่อยๆ กลับมาสู่สภาวะปกติ เป็นการเปิดการมองเห็นให้กับแบรนด์มากกว่า”
ยอดที่ไปไลฟ์กับเจนนี่ได้ตามเป้ามั้ย?
“ไม่อยู่แล้ว เราคาดหวังสูงด้วยค่ะ เพราะคิดว่าน่าจะได้ขึ้นเวลาที่เอนเกจกำลังโอเค แต่ตี่ 4 คนที่รอดูก็นอนหลับหมดแล้ว เราก็นั่งไลฟ์อยู่ข้างฟุตบาทเล่นๆ อยู่หน้าบ้าน แต่วันนั้นก็ได้มีมอยู่ นั่งกินลูกชิ้นอยู่หน้าบ้านพี่เขา ได้มีม และนั่งไลฟ์อยู่ส่วนกลาง ก็ได้ยอดขายอยู่นะคะ คนก็ดูเยอะแล้ว”
“จริงๆ มันอยู่ที่แบรนด์สินค้าเราด้วย ต่อให้ขึ้นเวลาดี แต่ว่าสินค้าเราไม่ได้เป็นที่รู้จัก คนไม่ได้เห็นบ่อยๆ เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่ในทางกลับกันทำไมของพี่กระแตถึงยอดพุ่ง บอสณวัฒน์ถึงพุ่ง เพราะว่าสินค้าเขาเป็นที่รู้จักแมสอยู่แล้ว ใครก็ใช้ลิปพี่กระแต แล้วพอมาทำราคาดีๆ ในไลฟ์ คนก็รุมกดเลย มันก็เป็นปกติ คนที่ไม่ได้ยอดก็ถือว่าเป็นการเปิดการมองเห็น อย่างที่พี่เจนบอกว่าการยิงแอด 5 หมื่นกับการที่คนมองเห็น 5 นาทีเยอะขนาดนี้ มันคุ้มมากๆ อยู่แล้ว”.