เชน ธนา เหลือหนี้ 600 ล้าน ไลฟ์ขายของ 14 ชม.จนทรุด ขอโทษภรรยาที่พามาลำบาก

เชน ธนา เหลือหนี้ 600 ล้าน ไลฟ์ขายของไม่พัก 14 ชั่วโมงจนร่างกายทรุด ขอโทษภรรยาที่พามาลำบาก เผยเครียดหนัก จนไม่ยิ้มให้กันเลย
เมื่อคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข เชน ธนา & เจมส์ กาลย์กัลยา มารายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561 ได้เปิดใจเป็นหนี้ 600 ล้านบาท ไม่ไหวก็ต้องไหว พร้อมเล่าเหตุการณ์ LIVE จนร่วงมีอยู่จริง ขายของไม่พักจนร่างกายรับไม่ไหว ช่วงมีคดี “เชน ธนา” ยอมรับว่าสั่งเสียเรื่องลูกไว้กับภรรยาเรียบร้อย ถึงแม้เวลานั้นจะสติแตกแต่ต้องเตรียมพร้อมที่สุด เมื่อชีวิตพลิกผันจากเศรษฐีพันล้านสู่จุดต่ำสุดของชีวิต เหมือนกำลังตายจากสิ่งที่รัก ชื่อเสียงกลายเป็นชื่อเสีย จากรวยพันล้านสู่จุดที่ไม่เหลือแม้แต่เงินซื้อแก๊ส แต่ยังไม่วายโดนสังคมดราม่า!! โชว์ภาพลำบากแทบตายสุดท้ายกินโอมากาเสะ ?? เตรียมฟังความจริงจากปาก “เชน ธนา” พร้อมเปิดใจเพราะความเครียดในแต่ละวันทำให้บรรยากาศในบ้านไม่เหมือนเดิม ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเอง ไม่ยิ้มให้กันเลย ปัญหานี้ถูกแก้ไขอย่างไร ?? “เชน ธนา” เอ่ยปากขอโทษภรรยาที่พามาลำบาก
ยอดที่เกิดเป็นจำนวนเท่าไหร่เอ่ย?
เชน ธนา : 800 ล้านบาท ปัจจุบันน่าจะเหลือ 600 ล้านบาท บวกลบครับ
วันหนึ่ง Live กี่ชั่วโมง
เชน ธนา : ประมาณเกือบ 14 ถึง 16 ชั่วโมงครับ วันนึง Live อยู่เหมือนหน้ามืดมันเป็นจังหวะที่มันดับไปฝั่งหนึ่งแล้วก็วูบมันเริ่มวิ่งแล้วอยู่ๆ ตาซ้ายมันก็มองไม่ชัดยืนไม่ขึ้น เหมือนเลือดขามันไม่เดินเริ่มเอน แล้วพอเราขึ้นบันไดไปเจอโซฟาแล้วก็ทิ้งตัวลงเลยแล้วก็อาเจียนตรงนั้นเป็นจุดที่ไม่ไหวแล้ว
เชน ธนา : ตอนที่มีข่าวผมไม่กล้าจีบมือผมเอามือถือเลย
ในตอนที่จะโดนคดีในใจคิดถึงเรื่องการที่จะเข้าไปอยู่ในคุกเลย
เชน ธนา : ก็มีอัยการสั่งฟ้องแล้วเราก็เอ๊ะ !! มันคุกนิเรางงไปหมดเลย สติแตก
ถ้าบังเอิญได้รับการตัดสินว่าเราต้องเข้าไปข้างในบอกน้องเจมส์เลยว่าต้องพาลูกไปอยู่ที่ไหน
เชน ธนา : …??
ในวงสัมภาษณ์ถึงกับหลั่งน้ำตา
เชน ธนา : เวลาคนถามว่าผมร้องไห้เพราะอะไร ก็จะมีคำตอบหลายรูปแบบ แต่วันนี้พยายามถามตัวเองหลังจากเหตุการณ์สงบเราร้องไห้เพราะอะไรมีประโยคหนึ่งที่พลั่งพลูเลยคือ ผมชอบขายของนั่นคือความหมายเลยเพราะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือชื่อเสียงเราเสียเราจะไม่ได้ทำอาชีพลมหายใจเดียวที่เรามีอยู่ เรากำลังจะตายจากสิ่งที่เป็นลมหายใจเรา
มันมีประโยค ซึ่งมันทำร้ายจิตใจเชนมากๆ เหมือนกัน เช่น ล้มบนฟูก
เชน ธนา : …??
เห็นข่าวอันหนึ่งที่ออกมาคือค่าแก๊สที่บ้านก็ไม่มี
เชน ธนา : ผมพูดโดยบริสุทธิ์ใจเลยนะครับว่า ค่าดอกกุหลาบคือค่ากับข้าวลูกของผม ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายของเด็กแฝดทั้งสามคนกับลูกอีกสองคนเลิกใส่ผ้าอ้อมเพื่อประหยัดฉี่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวซักเอา
ตอนนี้บรรยากาศในบ้านเป็นยังไงบ้าง
เจมส์ กาลย์กัลยา : จะเลี้ยงลูกอย่างเดียว ส่วนเขาก็คิดว่าจะหาเงินยังไง หาเงินให้ได้ ถ้าตามข่าวก็คือวันละ 10,000 , 5,000 พยายามไปให้ทุกเจ้า
เราคืนเป็นรายวันเลย ? ไลฟ์เสร็จแบ่งคืนเลย?
เชน ธนา : ใช่ครับ หักต้นทุนอะไรหมดเหลือ 40,000 เราก็กระจายเจ้าละ 10,000
แปลว่าเงินเข้ามามือซ้ายควักจ่ายขวาเลย ความเครียดก็ทำให้คนเราทะเลาะกันมีไหมเอ่ยที่เรารู้สึกเครียดจังเลยแล้วหันหน้ามาหากันมีหลายคู่ที่กลายเป็นศัตรูกัน เพราะความเครียด และจริงไหมชีวิตประจำวันมองหน้ากันยังไม่ได้ยิ้มให้กันเลย
เชน ธนา : จริงครับ ผมเป็นคนซ่อนตัวเองไว้ข้างใน รู้สึกว่าเราอ่อนแอไม่ได้ตอนนี้ มันมีเสี้ยววิหนึ่งเลยที่ จริงๆ พี่เมย์ วาสนา รู้เรื่องนี้เพราะว่ากอดเขาร้องไห้มันเป็นวันที่ไม่เอาอะไรแล้ว มีอะไรผมให้พี่ได้อีกไหม เจ้าหนี้ผมทำอะไรให้ได้อีกไหมวันนั้นลูกอยู่บนรถครบเลย
เจมส์ กาลย์กัลยา : เขาขับรถเองขึ้นทางคู่ขนาน เขาพูดว่ามันแค่หักเลนส์เดียว แต่อันนี้เรามาทราบทีหลังนะคะ อยากจะตีเขามาก
เชน ธนา : ขอโทษที่พามาลำบาก
ติดตามบทเรียนที่ยากจะรับมือของ “เชน ธนา” และคำพูดจากหัวใจที่อยากบอกกับภรรยา “เจมส์ กาลย์กัลยา” พร้อมเปิดใจทุกเรื่องราว
ในรายการ Club Friday Show วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 10.00 น. ทางช่องวัน31 และรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube : CHANGE2561