ก้าวสู่มหากาพย์แอ๊กชั่นบทใหม่โดย “สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล” และผู้กำกับฯ ‘ก้องเกียรติ โขมศิริ’ ผนึกกำลังเปิดจักรวาล “เสือ” (4 Tigers) ศึกเดือดแห่ง 4 มหาโจรวัยขบถเลือดร้อน เสือฝ้าย, เสือมเหศวร, เสือใบ และ เสือดำ สวมบทโดย ‘เวียร์’ ศุกลวัฒน์ คณารศ, ‘โอ้’ มาริโอ้ เมาเร่อ, ‘เป้’ อารักษ์ อมรศุภศิริ และ ‘โตโน่’ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์
ร่วมด้วยนักแสดงร่วมสร้างสีสัน ‘หลิน’ มชณต สุวรรณมาศ (รสริน), ‘ท็อป’ ทศพล หมายสุข (หลวงประสาน), ‘ต้อม’ พลวัฒน์ มนูประเสริฐ (จอมพลเลิศ) ฯลฯ
โดยผู้กำกับฯ ‘ก้องเกียรติ’ เผยถึงการรวมทีมนักแสดงครั้งนี้ว่า “เคมี ‘พี่เวียร์-พี่โอ้-พี่เป้-พี่โน่’ เดือดมาก การเจอสี่คนนี้สนุกมาก ทุกคนเปล่งแสง มืออาชีพกันหมด มีไปซ้อมคิวร่วมกันและมีพลังงานดีๆ รับส่งกันตลอด เรื่องนี้คิวแอ๊กชั่นโหด มันอาจมีหลุดออกไปจากที่ซ้อมบ้าง แต่เขาสามารถอิมโพรไวส์ให้ทันกันหมดได้ เขาบาลานซ์กันเองได้ดี ไม่ได้พยายามเล่นจนขโมยซีนกันเอง มันเลยออกมากลมกล่อม มีเมจิกโมเมนต์มากมายเกิดขึ้นกับการทำงานร่วมกับพวกเขา รวมถึง ‘หลิน’ และ ‘ท็อป’ ที่ทุ่มเทไม่แพ้กัน ให้การแสดงที่เข้าถึงบทบาทและฉากแอ๊กชั่นที่สมจริง มีความแกร่งอยู่ในตัว ประกบกับสี่พระเอกแล้วก็ยังโดดเด่นได้”
ด้านนักแสดงได้เผยถึงคาแร็กเตอร์ที่ได้รับ เริ่มจาก ‘เวียร์ ศุกลวัฒน์’ ที่รับบท ‘เสือฝ้าย’ จ่าฝูงในหมู่เสือ กล่าวว่า “เสือฝ้ายเด็ดขาด น่าเกรงขาม กุมอำนาจทุกด้านทั้งการปกครอง เงิน และการต่อรอง เขาเคยเชื่อในระบบแต่โดนระบบหักหลัง มีความชำนาญปืนยาว และอาคมตวาดหิมพานต์ที่หยุดได้ทุกอย่าง สร้างความพินาศในพริบตา เสือฝ้ายภายนอกคือพี่ใหญ่ แต่เรื่องนี้ไม่ได้มาโชว์โหดอย่างเดียว ยังมีอีกมุมที่ทุกคนไม่เคยเห็นจากขุนพันธ์”
‘โอ้ มาริโอ้’ เผยถึงบท ‘เสือมเหศวร’ ว่า “ภาคนี้จะเล่าเรื่องราวด้านลึกของมเหศวรว่าทำไมเขาถึงต้องเป็นโจร ทักษะหลายอย่างที่เคยเห็นกันมา ภาคนี้จะเยอะกว่าเดิม มีการปลอมตัว ประดิษฐ์อุปกรณ์การต่อสู้ อุปกรณ์ลับซ่อนกลไก ดัดแปลง พัฒนาต่อยอด เพิ่มออปชั่น อะไรที่หยิบจับมาสามารถดัดแปลงเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตหรือเป็นอาวุธลับได้ จะเห็นมันสมองของเขามากกว่าเดิม เห็นอาวุธที่ซ่อนอยู่ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เรื่องนี้เป็นความว้าวและความเซอร์ไพรส์ของทั้งคนดูและนักแสดงเลยครับ”
‘เป้ อารักษ์’ ในบท ‘เสือใบ’ กล่าวว่า “เสือใบในเวอร์ชั่นนี้จะเด็กลง มีแก๊งคนเสเพล มีวงดนตรี แต่ก็ออกปล้นไปด้วย ใครจ้างให้ทำอะไรทำ เป็นเสือผู้หญิงตัวฉกาจ รอบจัด วางแผนเก่ง มีอุดมการณ์แต่ก็มีเงินเป็นตัวแปรได้เหมือนกัน เขาไม่ค่อยพูดอะไรจริงจัง จะกวนๆ เสียดสีประชดประชัน ไม่ถูกกับใครสักคน มีความคิดกร้านโลก คิดแบบโจรไปหมด ภาคนี้ต้องมาอยู่แล้ว คิดมาตลอดว่าเขาจะเรียกให้ผมมาเป็นเสือใบเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่อยากให้จบ ถ้ามีแรงอีกก็อยากจะเล่นอีกครับ”
ฟาก ‘โตโน่ ภาคิน’ เผยถึงบท ‘เสือดำ’ ว่า “ภาคนี้จะเล่าที่มาที่ไปของเสือดำ ว่ามันมีวิชามวย มีอาคมหลายอย่างมาจากไหน จะเห็นวิถีชีวิตจากที่เป็นแมวจนตรอกตัวหนึ่งสู่การเป็นเสือ ที่ยังมีความคิดแบบวัยรุ่น มีความรัก ความซื่อของเขาก่อนจะเป็นเสือดำขั้นมืดมนใน ขุนพันธ์ 3 นี่เป็นตัวละครที่เรารักที่สุดตั้งแต่เรารู้จักการแสดงมา ขอบคุณพี่โขม ขอบคุณทีมเขียนบทที่เห็นในมุมนี้ และทำให้เราได้เล่นอะไรแบบนี้ครับ”
ตัวร้ายตัวใหม่ของจักรวาลขุนพันธ์ ‘หลวงประสาน’ ทหารนักฆ่าบริวารของจอมพล ที่แสดงโดย ‘ท็อป ทศพล’ เจ้าตัวกล่าวว่า “หลวงประสานจะรับคำสั่งนาย ใครต่อต้าน ตายสถานเดียว ถูกส่งมาปราบเสือ คาแร็กเตอร์นี้จะเป็นทหารแนวหน้า นักฆ่าสายบู๊ที่ถูกยกขึ้นมาอยู่ข้างๆ บุคคลสำคัญในฐานะองครักษ์ผู้ซื่อสัตย์ เป็นมือเป็นเท้าให้รัฐบาลจอมพลในการต่อกรกับสี่เสือ เราต้องเอาพวกเขาให้อยู่ ในเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจริงจังมาก เป็นตัวร้ายที่ผมต้องทำให้แตกต่างจากที่เคยเล่นมา เราจะยืนแกนเดียวกับพี่ๆ เพื่อนๆ ในโปรเจ็กต์นี้ยังไงให้สมน้ำสมเนื้อ มันน่าตื่นเต้นมากครับ”
นอกจากนี้ยังมีสาวหนึ่งเดียว ‘หลิน มชณต’ ที่รับบท ‘รสริน’ ดาราดาวรุ่งแห่งยุค เบื้องหลังคือสายลับสองหน้า ที่จะล่อลวงทั้งหมดลงสู่สนามล่าเดียวกัน โดยหลินเล่าว่า “รสรินจะเป็นนักแสดงสาวที่ทุกคนชอบมากในยุคนั้น แต่มีเบื้องหลังชีวิตที่ลึกลับ มีภารกิจที่ต้องไปข้องเกี่ยวกับเสือทุกคน นี่เป็นจักรวาลที่เราเคยได้ดูแต่ในโรง และวันหนึ่งเราได้มาอยู่ในจักรวาลนี้ มันเจ๋งอะ”
ติดตามชม “เสือ” ภาพยนตร์แอ๊กชั่นฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปี ฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ