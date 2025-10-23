“เปา เปาวลี” สุดทน! เจอคอมเมนต์บูลลี่ลูก ตัดพ้อเกลียดเราและลูกขนาดนี้เลยเหรอ?

“เปา เปาวลี” สุดทน! เจอคอมเมนต์บูลลี่ลูกสาว ตัดพ้อเกลียดเราและลูกขนาดนี้เลยเหรอ? – รีวิวการเป็นคุณแม่ เลี้ยงลูกติดดิน ปล่อยเรียนรู้ธรรมชาติ
นักร้องลูกทุ่งเสียงดี เปา เปาวลี กับบทบาทใหม่ คุณแม่ยังสาว หันไปดูแลลูกสาว น้องแสนดี ทายาทที่เกิดจากผลผลิตร่วมกับ เอิร์ธ-กานต์ กิจเจริญ ลูกชายคนเดียวของ ซูโม่กิ๊ก ที่เลี้ยงดูแบบบ้านๆ สบายๆ โตมาแบบธรรมชาติท้องไร่ท้องนาจังหวัดสุพรรณบุรี
งานนี้ขยับมาอัพเดตรีวิวชีวิตคุณแม่ ผ่านรายการ “โต๊ะหนูแหม่ม” ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข23 กับพิธีกรตัวแม่ “พี่หนูแหม่ม สุริวิภา” ที่ต้องสู้กับคำบูลลี่ของชาวเน็ตสารพัด จนเรื่องนี้ เปา เปาวลี จะไม่ทน!
รีวิวชีวิตคุณแม่ ลูกสาวอายุ 1 ขวบเป็นยังไงบ้าง?
“ใต้ตาเป็นยังไงบ้างคะ (หัวเราะ) แต่เป็นอะไรที่มีความสุขมากๆค่ะ เราได้เห็นพัฒนาการในทุกๆ วัน เราก็เพิ่งจะได้เรียนรู้การเป็นแม่ก็ ณ ตอนนี้ เราได้เห็นทุกการเติบโตของเค้าการเล่นการลุย เค้าเป็นเด็กแอคทีฟชอบปีน ชอบป่าย ก็นึกในใจว่าเราต้องปล่อย ให้เค้าเรียนรู้ให้เค้ามี EF อย่าห่วงมากให้เค้าล้มแล้วลุกได้ การเป็นแม่จิตใจต้องนิ่งค่ะ”
ทุกวันนี้ก่อนออกจากบ้านมาทำงานจะบอกยังไงกับลูก?
“ก็บอกรักกันทุกวันค่ะ อย่างวันนี้ออกมาทำงานก็จะบอกว่าแสนดีวันนี้แม่ไปทำงานนะ ให้กำลังใจแม่หน่อยอะไรแบบนี้ เค้าก็มาจุ๊บเรา”
เพิ่งจัดวันเกิดครบรอบ 1 ขวบกันไป ?
“มากันครบค่ะ ปู่ย่าตายาย มีจัด 2 วันด้วยกัน มีวันที่กรุงเทพฯ กับวันที่สุพรรณฯ”
แต่ละคนให้ของขวัญหลานอะไรบ้าง?
“คุณปู่ก็ให้ของเล่น พาหลานเข้าไปในร้านอาร์ตทอย หลานจิ้มอันไหนปู่เอาอันนี้ สปอยค่ะ (หัวเราะ) อยู่ที่ร้านอยากเล่นกลับมาบ้านก็ไม่เล่น ส่วนตายายก็ให้เป็นซองแดง ส่วนคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้ให้อะไรเลย(หัวเราะ) อาจจะมีพาไปเที่ยว”
เลี้ยงลูกแบบติดดินสัมผัสธรรมชาติที่บ้านเกิดสุพรรณฯ?
“คือถ้าว่างก็จะรีบไปเลยค่ะ เพราะว่าเราเองก็ชอบบรรยากาศที่นู้นด้วย แสนดีก็ชอบนะคะ อยากให้เค้าซึมซับค่ะ หนูเองก็อยากให้เค้าใช้ชีวิตบ้านๆ แม่กับพ่อเป็นยังไงก็อยากให้เค้าเป็นแบบนั้น อย่างล่าสุดก็พาเค้าไปจับปลา ก็อยากให้เค้าได้เห็นอะไรแบบนี้เค้าก็ตื่นเต้น เราก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้คนชอบพาเด็กไปสัมผัสธรรมชาติเล่นดินเล่นโคลน เราก็โชคดีเหลือเกินที่บ้านเรามีแบบนี้ทุกอย่าง เราก็ให้เค้าได้เรียนรู้ชีวิตจริงๆ อย่างตื่นเช้ามาก็ให้เค้าไปเจอกับไก่ให้อาหารไก่ อยู่สุพรรณฯ ก็ง่ายๆ กินปลา เก็บผัก รู้จักวิถีชีวิตบ้านๆ ของเรา”
ได้เห็นการเติบโตของเค้าคล้ายกับเรามั้ย?
“เค้าก็ปรับตัวได้ไว เรียนรู้ได้ไว เจออะไรก็กินได้หมดเลย แต่ตอนนี้ก็กินยอดผักปลังกินนู้นกินนี้ได้ตามแม่ อย่างเรื่องร้องเพลงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเค้าเอามาจากไหน เวลาบอกว่าร้องเพลงให้แม่ฟังหน่อย เค้าก็จะทำท่าร้องตาม ส่งเสียง อาจจะเรียนรู้จากตอนท้อง แล้วหนูเป็นคนชอบเปิดวิทยุลูกทุ่งวนไปทั้งวัน หนูก็เอาเพลงลูกทุ่งนั้นกล่อมเค้า เค้าก็อาจจะได้ซึมซับไป หนูคิดว่าตั้งแต่ตอนหนูเด็ก แม่ก็กล่อมหนูด้วยเพลงลูกทุ่ง ถ้าเค้าจะเป็นนักร้อง เราก็พร้อมซัพพอร์ตแต่ถ้าอนาคตจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เค้า”
ล่าสุดโพสต์โซเชียลเดือดมาก มีคอมเมนต์บูลลี่ลูกสาวน้องแสนดี?
“ที่โพสต์ปกติหนูเป็นคนคิดบวก แต่อันนี้อยากบวกมาก (หัวเราะ) คือหนูเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์ในพื้นที่ของหนูนะคะ มันเป็นช่องทางเดียวที่เราสามารถสื่อสารกับคนที่เรารักได้ แล้ววันนั้นกดจะเข้าไปดูแต่เช้าเลย ก็ไปเห็นคอมเมนต์ที่มันเกินขอบเขต มันมากกว่าการบูลลี่ คอมเมนต์ถึงตัวลูกเรา หนูก็รู้สึกว่าเราไปทำอะไรให้เค้าโกรธขนาดนี้ เค้าเกลียดเรา เค้าเกลียดแสนดีขนาดนี้เลยเหรอ
เป็นคนเดิมแต่ไปเมนต์หลายๆ รูป หนูก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้ว เหมือนเค้าอยากจะทำอะไรก็ทำ แต่มันเป็นพื้นที่ของเรา หนูก็รู้สึกว่าอยากจะเตือนเค้าว่าเราเห็นนะ หลังจากที่โพสต์ข้อความไปก็มีคนที่รู้ตัว แล้วเค้าก็ลบโพสต์ และก็ลบเฟสบุ๊คหนีเลย ไม่ใช่อวตารเป็นคนที่มีตัวตน หนูก็กดเข้าไปดูเค้านะ
บางคนเค้าก็มีครอบครัว มีลูกเป็นคุณหมอ มีครอบครัวที่อบอุ่น แต่เค้าอยากมาระบายใส่เรา และอีกครอบครัวนึงก็เพิ่งจะมีลูกเล็กด้วย เค้าก็มีครอบครัวคล้ายๆ เรา แล้วเค้าจะมาระบายใส่เราทำไม”
ทางคุณสามี และคุณปู่ ป๋ากิ๊ก ว่ายังไงบ้าง?
“ก็บอกเอิร์ธก่อนโพสต์ค่ะ เราควรทำยังไงดีอยากให้คนที่มาโพสต์ว่าเรา ให้เค้ารู้เหมือนกันนะว่าเราก็รู้สึกนะ แล้วมันอยู่ในพื้นที่เรา ถ้าหากเราไม่ทำอะไรเลยเค้าอาจจะสนุกไปมากกว่านี้ เอิร์ธก็บอกว่าให้แคปไว้ก่อน ให้โอกาสครั้งที่หนึ่ง และเราก็เลยโพสต์เตือนไป ส่วนพ่อป๋ากิ๊กเค้าก็ถามเราว่าไหวมั้ย ถ้าไม่ไหวให้พ่อช่วยทำอะไรได้บ้าง แต่หนูก็รู้สึกว่าหนูยังไหว ถ้าเค้ายังทำอีกก็ค่อยว่ากันในสเต็ปต่อไป“