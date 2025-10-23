เป็กกี้ ศรีธัญญา ควักเงินสด 20ล้าน! รีบเก็บทองหลังราคาร่วงแรง แต่..เข่าปุ๊บติดดอยปั๊บ
หลังจากที่มีกระแสข่าวราคาทองคำปรับลดลงกว่า 2,500 บาท จนกลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกออนไลน์ ล่าสุดนักร้อง–พิธีกรสาวอารมณ์ดี เป็กกี้ ศรีธัญญา ไม่พลาดโอกาส รีบควักเงินสดก้อนโตเข้าซื้อทองเก็บไว้อีกครั้งทันที
โดยในอินสตาแกรมส่วนตัว @pexky_sretunya เป็กกี้ได้โพสต์คลิปโชว์เงินสดเป็นปึก ๆ รวมกันเป็นก้อนใหญ่ พร้อมภาพราคาทองคำประจำวันที่ 23 ตุลาคม พร้อมแคปชั่นว่า
“ใครไม่ทันเราต้องทัน…โดดเข้าไปเลยสิคับ…. ทองคำ ..วันนี้ร่วงมา 2500฿ ที่นี่ต้องมาลุ้นกันว่าจะ.. ลบ หรือ บวก สะใจโว้ยยยย”
จากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถามว่า “คุณเป็กซื้อเพิ่มหรือขายออกคะ” ซึ่งเธอก็ตอบกลับแบบตรงไปตรงมาว่า “ตอนนี้มันหล่นค่ะ ราคามันลง ไล่เก็บซื้อตามขั้นบันไดค่ะ”
ต่อมาเธอโพสต์ภาพขณะ อยู่ร้นทอง ระบุว่า “วันนี้ทั้งวัน… เธอเปลี่ยนแปลงเกือบ 50 ครั้ง (ประวัติศาสตร์) “ขอบคุณที่มาทำให้เลือดสูบฉีดและหัวใจเต้นเร็วนะคะคุณทองคำแท่ง” #ตื่นเต้นสุดอย่างมัน วันนี้ ซื้อไป 20M. และยังลงอยู่ ปิดตลาดแบบปวดใจ #เข้าปุ๊บติดดอยปั๊บ”
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาชื่นชมในความมองไกลของเป็กกี้ พร้อมยกให้เป็นไอดอลสาวขยันที่รู้คุณค่าของเงินและการลงทุน
ทั้งนี้ ราคาทองคำประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2568 อยู่ที่
• ทองคำแท่ง: รับซื้อ 63,850 บาท / ขายออก 63,950 บาท
• ทองรูปพรรณ: รับซื้อ 62,580.48 บาท / ขายออก 64,750 บาท