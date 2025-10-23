ไฮโซน้ำหวาน เจอดราม่าเดือด! ชาวเน็ตถล่มหน้าไลฟ์ ปูดข่าวลือจ่อฟ้อง เจนนี่ แต่เรื่องจริงดันคนละเรื่อง

ไฮโซน้ำหวาน เจอดราม่าเดือด! ชาวเน็ตถล่มหน้าไลฟ์ ปูดข่าวลือจ่อฟ้อง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” แต่เรื่องจริงดันคนละเรื่อง ยิว โทรมาเคลียร์เอง
งานเข้าไม่พักจริงๆ สำหรับ “ไฮโซน้ำหวาน” ที่ล่าสุดโดนชาวเน็ตบุกคอมเมนต์หน้าไลฟ์จนตั้งตัวแทบไม่ทัน หลังมีข่าวลือสะพัดว่าเตรียมฟ้อง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” เพราะตกขบวนรถทัวร์ไม่ได้คิวขึ้นไลฟ์ขายของร่วมกันทั้งๆ ที่จ่ายเงินไปแล้ว
แต่เรื่องนี่คดีพลิก เพราะไฮโซน้ำหวานออกมาชี้แจงเองแบบชัดๆ ว่า “ไม่ได้จะฟ้องใครทั้งนั้น!” เอาจริงๆ จะไปฟ้องได้ยังไง เพราะในขณะที่ข่าวลงกันโครมครามเธอยังไปเที่ยวอยู่กับลูกและสามีที่ญี่ปุ่นอยู่เลย
แถมตอนนี้ได้คิวไลฟ์กับน้องเจนนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังบินกลับจากญี่ปุ่นแบบปุ๊บปั๊บ ซึ่งคิวขึ้นไลฟ์ คือวันที่ 23 ตุลาคมนี้ เวลา 22.00 น.
หลังดราม่าปะทุ น้ำหวานเผยอีกว่า “มีคอมเมนต์ด่าทะลักเข้ามาเป็นพันๆ ข้อความ แต่เจ้าตัวไม่รอช้า ออกมาคลิปเคลียร์ทันที บอกทุกอย่างคือความเข้าใจผิด เพราะคนที่ประกาศฟ้องไม่ใช่เธอ เป็นอีกคนและคนล่ะชื่อกัน ส่วนตัวเธอนั้น “น้องยิว” สามีของเจนนี่ ได้โทรมาเคลียร์เองด้วยความน่ารัก คุยกันจบด้วยดี ไม่มีเกาเหลา มีแต่ความเข้าใจ
น้ำหวานยังฝากถึงเมนต์ทั้งหลายว่า “ใจเย็น ไม่มีใครฟ้องใครทั้งนั้น อย่าปั่นให้เรื่องใหญ่เลย แม่จะขายของแล้ว”