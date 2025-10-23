กวาง วรรณปิยะ ช็อกหนัก! ใช้คอนแทคเลนส์แบรนด์ดัง สวม อย. ปลอม – พบส่วนผสมน้ำยาล้างห้องน้ำในน้ำยาแช่เลนส์
ทำเอานักแสดงสาวและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง กวาง วรรณปิยะ หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ กวาง เดอะเฟซ ถึงกับตกใจสุดขีด หลังทราบข่าวว่าคอนแทคเลนส์ยี่ห้อที่เธอใช้เป็นประจำ ถูกตำรวจบุกทลายโกดังย่านจังหวัดสมุทรปราการ และตรวจพบว่าเป็นสินค้าละเมิดกฎหมาย สวมเลข อย. ปลอม ซ้ำยังมีส่วนผสมของ น้ำยาล้างห้องน้ำ ปนอยู่ในน้ำยาแช่เลนส์อีกด้วย
โดยกวางได้โพสต์คลิปลงใน TikTok ส่วนตัวเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา เล่าถึงความตกใจเมื่อรู้ว่าคอนแทคเลนส์ที่ใส่อยู่ในขณะนั้น คือยี่ห้อเดียวกับที่ถูกจับกุม เธอกล่าวในคลิปว่า
“แก ฉันเพิ่งรู้ว่าคอนแทคเลนส์ที่ฉันใส่ประจำมันโดนจับ! แล้วมันยังอยู่ในตาฉันตอนนี้เลย เขาบอกว่ามีส่วนผสมน้ำยาล้างห้องน้ำอยู่ในน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์จริงเหรอ… น่ากลัวมาก!”
เจ้าตัวยังเผยว่าใช้แบรนด์นี้มานานกว่าหนึ่งปี เพราะเห็นว่ามีเลข อย. บนกล่องและราคาย่อมเยา จึงซื้อเก็บไว้จำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงแคมเปญลดราคา 8.8, 9.9 และ 10.10 ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวถึงกับต้องทิ้งสต๊อกทั้งหมด พร้อมบ่นเสียดายเงิน
เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้แฟนคลับจำนวนมาก ต่างเข้าไปคอมเมนต์เตือนให้ระวังการซื้อคอนแทคเลนส์ออนไลน์ที่ไม่ได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายถูกต้อง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง
เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ครั้งใหญ่ให้กับผู้บริโภค ที่ควรตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าให้ชัดเจนก่อนใช้งาน โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องสัมผัสกับร่างกายโดยตรงอย่าง คอนแทคเลนส์ ซึ่งหากไม่มีมาตรฐาน อาจเสี่ยงถึงขั้นติดเชื้อหรือสูญเสียการมองเห็นได้เลยทีเดียว