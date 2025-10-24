สั่นสะเทือนวงการ! โซเชียลลุกฮือ หลังชาวเน็ตแฉ “ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก” ตบจริงกลางกองถ่าย – ชี้ฟัง “อัค อัครัฐ” เคยพูดไว้จำจนตาย
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อมีผู้ใช้แพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) รายหนึ่งออกมาโพสต์ตั้งคำถามแรง ถึงพฤติกรรมของ “ดาราไทยรุ่นใหญ่ที่มักถูกอวยว่าหน้าเด็ก” พร้อมพูดถึงการ “ตบนักแสดงร่วมฉากนอกบท” จนสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่น
โดยเจ้าของโพสต์ยังแนะนำให้ไปฟัง “อัค อัครัฐ” ที่เคยเล่าเหตุการณ์ผ่านรายการของ “นุ่น ศิรพันธ์” ในรายการ “นุ่นศิ การละคร EP.11 : อัค อัครัฐ เจอเล่นนอกบท จำจนตาย” (เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2024) ซึ่งในตอนนั้นเจ้าตัวได้เล่าประสบการณ์สุดช็อกว่า เคยถูก “นักแสดงอาวุโส” ตบจริงกลางกอง โดยยังไม่ทันเริ่มถ่ายฉาก เล่นเอาชาวเน็ตตีความกันยกใหญ่จากคีย์เวิร์ดว่า ”นักแสดงรุ่นใหญ่“ ที่ถูกอวยว่า ”หน้าเด็ก“ เล่นจริง ตบจริง คือใคร?
สำหรับบทสัมภาษณ์ของ “หนุ่มอัค” เจ้าตัวเปิดใจถึงการกระทำของนักแสดงอาวุโสคนนี้ ว่า ผู้กำกับยังไม่สั่งแอคชั่น ก็ตบเข้าที่กกหู จนตัวเองงง และคนทั้งกองก็งง แม้เรื่องนี้จะไม่ใช่ปมในใจ แต่ก็จะถามตลอดทุกกองที่ไปร่วมแสดงว่ามีนักแสดงคนนี้ร่วมอยู่ในเรื่องไหม?
“ดาราอาวุโสบางคนที่มีอิโก้หนักๆ น่ากลัวเหมือนกันครับ เคยโดนนอกบท หนักๆ เลยครั้งหนึ่ง มันก็ไม่เชิงเป็นแผลในใจ แต่จำ เรื่องที่เคยแมนชั่นกับพี่นุ่น (ศิรพันธ์) เรื่องนักแสดงอาวุโส เขาจะมีวิธีเอาตัวรอดในซีนของเขา ที่เขาเคยใช้มาในอดีต และปัจจุบันเขาก็คิดว่าเขายังทำได้อยู่ ก็เลยเป็นมุมที่ไม่น่ารักเท่าไหร่ของดาราอาวุโสท่านนั้น“
”ซึ่งซีนในวันนั้น เป็นซีนสุดท้ายไคลแม็กซ์ของเรื่อง มันจะเป็นการเฉลยว่าตัวร้ายที่เรารับบทนั้น เป็นคนทำ โดยในซีนนั้น เราต้องจับเขาไปทรมานเพื่อที่จะให้พระเอกนางเอกมาช่วย มันต้องมีช็อตที่จิกหัว เอาน้ำสาดหน้า ตามสไตล์ตัวร้าย เราถ่ายฉากนี้กันทั้งวันเลย“
”แล้วปกติเวลาเจอกัน เขาก็จะทักทายเราปกติ แต่วันนั้นมันเหมือนมีมวลบางอย่าง ตอนเช้าที่กินข้าว เขาก็ตึงตึงใส่เรา แต่เราก็สวัสดีปกติ พอจะเริ่มถ่ายตอน 9 โมง เราก็เดินไปที่หน้าเซทด้วยกันสองคน ซีนนั้นมีแค่ผมกับเขา และมีพี่นักแสดงร่วมอีกหนึ่งคน รวมเป็นสามคน มันต้องเตี๊ยมคิวกัน เพราะว่ามันมีการโดนเนื้อโดนตัว ก็ไม่อยากให้เกิดการผิดคิว“
”แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในซีน เขาก็เดินมาหาผม เขาก็บอกว่าเต็มที่เลยนะลูก ทำแบบนี้นะ เขาก็สาธิต โดยเขาก็เอามือผม ไปตีที่หน้า ตีที่หัวของเขา และขณะที่ผู้กำกับกำลังจะเดินกลับไปหน้ามอนิเตอร์ ทุกอย่างได้บล็อกกิ้งไว้หมดแล้ว ในใจของผมตอนนั้น เหมือนเรากำลังจะเดินไปขออนุญาตเขา ซึ่งเราเตรียมคำพูดมาแล้ว เรากำลังจะพูดว่าขอ เขาพูดกลับมาว่า อัคเต็มที่เลยนะลูก แล้วสักพักก็ป้าบ!! เต็มวง เข้าใจคำว่าเต็มวงไหม เข้าที่กกหู ความรู้สึกผม มันรู้สึกวิ้ง มันคือการตบบ้องหู แล้วผมก็ช็อคอยู่หน้าเซท ทุกคนก็งง“
”แล้วโชคดีที่เราไม่ได้เป็นนักแสดงที่สวนอัตโนมัติ เพราะถ้าเราเป็นนักแสดงที่สวน อัตโนมัติ มันจะเกิดอะไรขึ้น แต่เราแค่โดนในหัว เราก็วิ้งๆ โดนตั้งแต่ตอน 10 โมงเช้า เล่นไปจนถึงสี่ทุ่มกับซีนนี้ แล้วมันก็มีคำถามก้อนนี้ติดอยู่ในหัวตลอดทั้งวันว่า เขาทำ ทำไมวะ ซึ่งใจก็คิดว่ามองโลกในแง่ดีบวก เขาอาจจะช่วยบิ้วอารมณ์หรือเปล่า ช่วยส่ง ช่วยอะไรแบบนี้ แต่ถ้าเป็นเวย์นั้น เลิกกองแล้วทำไมถึงไม่เข้ามาคุย มาอธิบายว่าทำไมถึงต้องเล่นแบบนี้ หรือเข้ามาขอโทษ ที่ช่วยส่งอารมณ์ให้เขา แต่ท้ายที่สุดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันเป็นเรื่องปกติที่เขาทำแบบนี้อยู่แล้วหรอ กลับไปบ้านก็เลยคุยกับแฟน จนตี 2 ว่าเขาทำ ทำไมวะ ทำเพื่ออะไร“
”จนเราได้มาคุยกับพี่ๆ เบื้องหลัง ทีมบทหรือทีมงาน พี่ๆ ก็บอกว่านี่เป็นวิธีการทำงานของเขาตั้งแต่สมัยก่อน ด้วยความที่ตนเองอาจได้รับการยอมรับในสมัยก่อนว่าเป็นคนเล่นเก่ง และนี่อาจจะเป็นการกดอีกตัวละครหนึ่ง เพื่อให้ตัวละครที่ตัวเองเล่นอัพขึ้นมา อันนี้ที่เขาวิเคราะห์กันนะครับ แต่ผมก็แค่เข้าใจ อย่างผู้กำกับบางท่าน เขาก็ไม่โอเคกับการแสดงแบบนี้ เพราะว่าถ้ามองตามบริบท มันคือการทำร้ายร่างกาย มันเป็นการตบนอกเซท ไม่ใช่ตบตอนอยู่ในฉาก ยังไม่ทัน 5432 อย่างที่บอกว่าอาวุโส ก็ไม่มีใครไปบอกเขาตรงๆ ว่า ควรจะยังไง หลังจากนั้นเรามาร์คชื่อนี้ไว้ในหัวว่า เวลาไปกองไหน มีชื่อนี้ไหม (ยิ้ม) ซึ่งถ้ามีชื่อนี้ เราจะได้รู้ว่าระยะปลอดภัยของเราควรอยู่ตรงไหน“