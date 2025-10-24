วอนผู้รู้ช่วย! “ออม บลูเบอร์รี่” เล่าทั้งน้ำตา แม่ค้ำประกันให้เพื่อน แต่ถูกหมายศาลยึดที่ดินขายทอดตลาด จะไม่ยอมให้ที่ดินที่พ่อสร้างมาตกเป็นของคนอื่น

ทำเอาหลายคนสะเทือนใจ เมื่อ “ออม-เพลินศิลป์ เกตุแก้ว” หรือ “ออม บลูเบอร์รี่” นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง อัดคลิปทั้งน้ำตา เล่าเรื่องสุดเศร้าที่ครอบครัวต้องเผชิญ หลังคุณแม่ค้ำประกันให้เพื่อน แต่สุดท้ายอีกฝ่ายกลายเป็นบุคคลล้มละลาย ทำให้ผลกระทบตกมาถึงบ้านของเธอ

วอนผู้รู้ช่วย! “ออม บลูเบอร์รี่” เล่าทั้งน้ำตา แม่ค้ำประกันให้เพื่อน แต่ถูกหมายศาลยึดที่ดินขายทอดตลาด

ออม เล่าว่า “เราจะไม่ยอมให้ที่ดินที่พ่อเราทำงานหนัก ลำบากมา เครียด จนเป็นโรคมะเร็งและเสียชีวิตไป ตกไปเป็นของคนอื่นเด็ดขาด

เมื่อหลายปีก่อนแม่เราได้ไปเซ็นค้ำประกันให้กับเพื่อนที่เขารู้จักเนอะ และก็คิดว่าเขาคงไม่มีปัญหาอะไร และหลายปีผ่านไป เพิ่งมารู้ว่ากรมบังคับคดีส่งหมายศาลมา บอกว่าจะยึดที่ดินส่วนหนึ่งของที่บ้าน ทุกคนก็พยายามติดต่อเจ้าหนี้ให้ไปจัดการ เขาก็จัดการแล้ว

และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีหมายศาลบอกมาถึงการขายทอดตลาดแล้ว ทั้งๆ ที่ในเอกสารสัญญาตั้งแต่แรกมีบอกว่ามันคือการหักเงินเดือน ไม่ใช่การขายทอดตลาดจากที่ดินของเรา

และเรารู้สึกว่าทำไมมันไม่แฟร์เลยวะ มันไม่แฟร์กับผู้ค้ำประกัน เมื่อกี้ก็คุยกันกับคนที่เป็นหนี้คนนี้นะ ไลฟ์สไตล์ที่เขาออกมา มันก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่ชิลๆ เราเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นบุคคลล้มละลาย

อยากจะถามทุกคนที่รู้ตอนนี้นะคะว่า จะต้องทำยังไงบ้าง ไม่ให้ที่ดินที่พ่อเราสร้างมาด้วยความยากลำบาก มันต้องถูกขายทอดไป ซึ่งเป็นเรื่องที่เรายอมไม่ได้เลย เพราะว่าเรารักครอบครัวเรามาก ถ้าใครที่รู้ตรงนี้พิมพ์มาบอกให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากที่รับฟังออม”

ที่มา IG : aommy_abriana

