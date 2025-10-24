โดม ปกรณ์ อวดความสำเร็จ ในวัย 47 ปี ขอบคุณความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความอดทน เคยหนักเกือบ 90 สุขภาพอยู่ในขั้นวิกฤต

รางวัลของความอดทน เมื่อมันประสบความสำเร็จ นักร้องนักแสดงหนุ่ม โดม ปกรณ์ ลัม เลยขออวดความสำเร็จของตนเอง พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า

ผมเคยน้ำหนักเกือบ 90 สุขภาพย่ำแย่เพราะไม่ดูแลตัวเอง ทั้งนอนดึก ทำงานหนัก ดื่มหนัก ไม่เคยดูแลเรื่องการกิน และออกกำลังกายน้อยมาก

ในตอนนั้นเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปี หมอก็เตือนตลอด เพราะผมมีภาวะน้ำตาลเกิน ความดันตัวบนสูง 150 กว่าๆ แถมยังมีภาวะหยุดหายใจขณะขณะนอนหลับ ในขั้นวิกฤต เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบผิดๆ

ผมเริ่มมาคิดกับตัวเองว่า ผมอยากเห็นตัวเองตอนแก่เป็นแบบไหน? ผมมีใครที่ผมต้องดูแล? ผมเริ่มกัดฟัน อดอาหาร ศึกษาเรื่องการกิน โภชนาการ กลับมาวิ่งอย่างจริงจังทุกวัน และติดต่อเทรนเนอร์ ที่ผมมั่นใจ ให้มาดูแลเรื่องการ ออกกำลังกาย

ผมภูมิใจมากๆ ที่ผมสามารถทำมันสำเร็จได้ ในวัย 47 ปี มันถือเป็นการบรรลุถึงเป้าหมาย ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ผมไม่คิดว่ามันจะทะลุเป้าขนาดนี้ ขอบคุณความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ความอดทน ไม่ย่อท้อของตัวเอง ❤️

