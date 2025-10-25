ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกสัญชาติไทย ‘BamBam’ หรือ ‘แบมแบม’ กันต์พิมุกต์ ภูวกุล เปิดประสบการณ์ใหม่ให้วงการเพลงทั้งในไทยและระดับโลก ปล่อย “HOMETOWN” อัลบั้ม EP ภาษาไทยชุดแรก
โดยแบมแบมได้มาพูดคุยถึงการทำงานเพลงในอัลบั้มดังกล่าวให้ฟัง พร้อมเผยถึงคอนเสิร์ต 2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok
✦ ชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง?
แบมแบม – “เอ็นจอยครับ สนุกดีช่วงนี้ ได้ลองทำอะไรใหม่ๆ”
✦ ย้อนเล่าบรรยากาศขึ้นคอนเสิร์ต “Grace for the World” ที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน ให้ฟังหน่อย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย?
แบมแบม – “ตื่นเต้นมาก พยายามจะทำให้ตัวเองไม่ตื่นเต้นมากที่สุด ตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นตัวแทนของเคป๊อปหรือตัวแทนคนไทย แต่พอพี่ฟาร์เรลล์ วิลเลียมส์ (Pharrell Williams) บอกว่าเป็นตัวแทนคนเอเชีย นั่นล่ะกดดันเลย เหมือนแบกอะไรเอาไว้ เราต้องทำไม่พลาด ต้องทำให้ดีที่สุด”
✦ นำเพลงภาษาไทย “Angel In Disguise” ไปร้องด้วย ทำไมเลือกเพลงนี้?
แบมแบม – “เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมทำกับพี่ฟาร์เรลล์ แล้วเพลงนี้มีความหมายที่พอดีกับงานวันนั้น อีกอย่างอัลบั้มเพลงภาษาไทยของผมกำลังจะออก เลยไม่อยากเอาเพลงเก่าๆ มาร้อง น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะได้ลองนำเพลงใหม่เป็นเพลงไทยด้วยไปร้อง การได้ยินภาษาไทยในพื้นที่ตรงนั้นรู้สึกดีมากๆ ครับ”
✦ อะไรคือ Perfect Time ที่คิดว่าต้องทำอัลบั้มเพลงไทยแล้ว?
แบมแบม – “น่าจะเป็นจังหวะในช่วงที่เสร็จเวิลด์ทัวร์ แล้วเป็นแชปเตอร์ใหม่ อัลบั้มนี้เป็นการเริ่มต้นอีกก้าวหนึ่งของผมได้เพอร์เฟ็กต์ อีกอย่างคืออยากทำอะไรที่คนฟังเอ็นจอย คนดูเอ็นจอย และตัวผมเองก็เอ็นจอย ผมไม่ได้อยู่ในที่เดิมๆ ทำอะไรที่มันเหมือนเดิม อยากออกจากเซฟโซนของตัวเองหน่อยนิดหนึ่ง”
✦ การทำอีพีอัลบั้มนี้ใช้เวลานานไหม?
แบมแบม – “ประมาณปีครึ่งครับ ที่นานเพราะไม่อยากเร่งตัวเอง แล้วพอดีมีอัลบั้มของ GOT7 มาคั่นกลาง เลยต้องแบ่งเวลาให้อัลบั้ม GOT7 ในตอนนั้น เพราะเพลงที่ผมแต่งให้ GOT7 ก็ 2 เพลง
จริงๆ มีหลายดีเทล ทั้งในเรื่องดนตรีและมิวสิควิดีโอที่ต้องเตรียมกัน แล้วก็แฮปปี้ที่หลายคนรับรู้ถึงความตั้งใจตรงนี้ รอบนี้พยายามสื่อทุกอย่างให้ละเอียดและเรียบง่ายที่สุด ให้แฟนๆ เข้าถึงง่าย
ซึ่งอีพีอัลบั้มภาษาไทย HOMETOWN มีทั้งหมด 5 เพลง ผมโปรดิวซ์เอง มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อร้องและทำนองทุกเพลง Inspiration แต่ละเพลงจริงๆ ไม่ได้มาจากไหนแล้วก็ไม่ได้มี Reference แค่จินตนาการแล้วเราอยากเขียนอะไรก็เขียนไป อัลบั้มนี้ผมไม่ได้อยากได้ Reference จากศิลปินคนอื่น มันควรที่จะมาจากตัวเราเองซะส่วนใหญ่”
✦ เพลงไหนเป็นเพลงแรกที่แต่งเสร็จ?
แบมแบม – “ถ้าเพลงที่เสร็จแบบเป็นภาษาไทยเลยคือเพลง ‘มากกว่า Friend (More Than Friend)’ แต่ถ้าเป็นเพลงที่แต่งเอาไว้นานแล้วคือเพลง ‘ไฟเขียว (Greenlight)’ แต่งไว้ตั้งแต่อัลบั้มโซโล่ชุดแรกของผมแล้ว”
✦ ความพิเศษนอกจากจะเป็นอัลบั้มภาษาไทยแล้ว ยังมีศิลปินไทยมาร่วมฟีเจอริ่งด้วย แต่ละคนเลือกจากอะไร?
แบมแบม – “เริ่มจากเพลง ‘ไม่มีใครสักคืน (Dancing By Myself)’ จริงๆ มีหลายคนที่เราเลือกได้ แต่ผมรู้สึกว่าธามไท (แพลงศิลป์) น่าจะเป็นคนเดียวที่เต้นกับผมได้ ดูภาพรวมเขาแล้วรู้สึกมีสไตล์น่าจะเข้ากันได้ เลยเลือกมาฟีเจอริ่ง
ส่วนพี่เจฟ (ซาเตอร์) ถ่ายรายการ Chuang Asia ด้วยกัน คุยไปคุยมารู้สึกเป็นไอเดียที่ดีที่เราจะมาจอยกัน ผมอยากลองเอาพี่เจฟออกจากเซฟโซนเขา แล้วมาลองทำใหม่ๆ ดูบ้างในเพลง ‘มากกว่า Friend’
สำหรับพี่อิ้งค์ (วรันธร) ผมฟังเพลงของพี่เขา ส่วนใหญ่เป็นเพลงอกหัก พี่เขาเป็นคนเสียงใสเสียงหวาน ถ้าจับมาร้องเพลงที่สดใสน่าจะแปลกตาคนดูดี เลยเลือกพี่เขามาฟีเจอริ่งในเพลง ‘ไฟเขียว’ ครับ”
✦ จีบศิลปินแต่ละคนด้วยตัวเอง?
แบมแบม – “ครับ อย่างพี่เจฟผมจีบเองจริงๆ เลย ส่วนธามไทกับพี่อิ้งค์ผมให้ทีมช่วยติดต่อให้เพราะไม่ได้รู้จักส่วนตัว แต่อยากได้พี่สองคนนี้ อย่างพี่อิ้งค์พอติดต่อไป หลังจากนั้น 2 ชั่วโมงก็ได้คำตอบเลย ส่วนธามไทแค่วันเดียวก็โอเค”
✦ Pre-Release “ไม่มีใครสักคืน (Dancing By Myself)” อลังการงานสร้างมาก?
แบมแบม – “ไม่ได้อลังมากนะ เฮลิคอปเตอร์ที่เห็นคือซีจี แต่ซีจีก็แพงที่สุดในมิวสิควิดีโอแล้วครับ (หัวเราะ) คอนเซ็ปต์ทั้งหมดผมคิดเอง จริงๆ มิวสิควิดีโอทั้งสองเพลงที่ทำไป มันจะมีภาพตั้งแต่ตอนที่ผมทำเพลงแล้ว
อย่างเพลง ไม่มีใครสักคืน ตั้งใจว่าจะต้องเห็นแสงไฟยามค่ำคืนของกรุงเทพฯ แล้วต้องอยู่บน Rooftop ตึกสูงๆ แล้วให้คีย์เวิร์ดไปด้วยว่าอันนี้ต้องเต้น ปกติเราไม่ค่อยเต้นเยอะมากในมิวสิควิดีโอ แต่อันนี้ต้องเต้น 100% ธามไทก็เต้นด้วย ผมให้เขาไปเรียนเต้นที่เกาหลีเลย เขาไปอยู่ที่เกาหลีประมาณหนึ่งอาทิตย์ อัดเพลงด้วยและเต้นด้วยทีเดียวเลยครับ”
✦ ต่อด้วย “WONDERING” เพลงไตเติ้ลของอัลบั้ม “HOMETOWN” ฮือฮามากๆ?
แบมแบม – “เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เพอร์เฟ็กต์มากๆ ที่จะเริ่มแชปเตอร์ใหม่ของผม คงไม่มีใครอยากเริ่มอะไรใหม่ๆ ด้วยความมืดมัว แชปเตอร์ใหม่ต้องเริ่มด้วยแสงสว่าง เอ็นเนอร์จี้ที่มันสว่างอย่างเดียวเท่านั้น ถึงเนื้อเพลงอาจดูเศร้า แต่ผมไม่ได้สนใจเนื้อเพลงมาก แค่กิมมิกหนึ่ง แล้วถ้าดูโดยรวมมันเป็นเพลงสว่าง โชคดีที่ได้พี่ณิชามาทำให้มิวสิควิดีโอเพลงนี้ยิ่งคอมพลีตขึ้นไปอีก”
✦ นางเอกมิวสิควิดีโอ ‘ณิชา ณัฏฐณิชา’ ไปไงมาไงกับคนนี้?
แบมแบม – “จริงๆ นางเอกในเมืองไทยมีเยอะมาก แต่ถ้าดูจากภาพลักษณ์ภายนอกเวลาที่อยู่ในกล้อง แล้วดูเข้ากันได้ มันก็จะลดสเกลลงมา พอเหลือแค่นี้ผมเลยไล่ดูทีละคน ดูว่าการพูดจา ภาพลักษณ์ชีวิตจริง และไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไง ผมจะดูโดยรวม ซึ่งพอมาถึงพี่ณิชามันคลิกทันที
ผมเองเป็นคนพูดซอฟต์ พี่เขาก็พูดซอฟต์ๆ เหมือนกัน การแต่งตัวก็มีสไตล์ในแบบตัวเอง แล้วหนังที่พี่เขาเล่นผมรีเสิร์ชดูล่าสุดดาร์กมากๆ เลยคิดว่าต้องจับพี่เขามาเล่นอะไรที่สดใสมากๆ หน่อย”
✦ ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวมาก่อนใช่ไหม?
แบมแบม – “ใช่ครับ วันที่ถ่ายมิวสิควิดีโอคือครั้งแรกที่ได้เจอ ส่วนคิสซีนที่เห็นตอนแรกไม่ได้อยู่ในแผน เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาหน้างาน หน้าที่ผมคือทำให้ดีที่สุด แล้วทำให้พี่ณิชาไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไป เท่าที่เห็นฟีดแบ็กก็ดีเลยครับ ครั้งแรกที่ผมดูคนเดียวที่บ้านที่ทีมงานตัดต่อมาเป็นคัตแรกแบบไม่มีซีจี เราเล่นเองดูเองยังเขินเองเลยครับ ฮ็อบมากๆ หลังจากนั้นก็ส่งให้ทางทีมพี่ณิชาดู ถามว่าโอเคไหม เขาก็ฮ็อบอยู่นะครับ (คนดูขนลุกนะ?) คนเล่นก็ขนลุกครับ (หัวเราะ)”
✦ ทีมแม่เห็นปุ๊บรู้สึกเลยว่าลูกเราโตแล้วจริงๆ?
แบมแบม – “(หัวเราะ) แต่สิ่งที่ผมคาดไม่ถึงอันนึง คือผมเอาทุกอย่างออกหมดเลย หมายถึงหน้าก็แทบไม่แต่ง ไม่ทำสีผม ชุดที่ใส่ก็สบายมากๆ แต่ทำไมพอได้เห็นลุกส์นี้ทุกคนกลับบอกว่าแบมแบมโตแล้ว จริงๆ ไม่ควรจะกลับกันเหรอครับ แบบว่าทำไมแบมแบมดูเด็กลง ตอนแรกผมกลัวว่าเขาจะล้อผมว่าเป็นหมาเด็กอะไรอย่างนี้ แต่พอไปอ่านคอมเมนต์มีคนบอกว่าในมิวสิควิดีโอนี้ดูเป็นแฟนหนุ่ม ผมก็แฮปปี้เลย ไม่ใช่หมาเด็กโอเคแล้ว (หัวเราะ)”
✦ คนดูก็เขิน คนเล่นก็เขิน ไปไหนก็มีแต่คนแซว?
แบมแบม – “ผมแฮปปี้นะการที่เขาแซว แปลว่าเขาดูจริงๆ มิวสิควิดีโอนี้ไม่ได้แค่อยู่ในหมู่อากาเซ่หรือแฟนคลับผมเท่านั้น แต่มันไปถึงมากกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ของเรา สำหรับผมถือว่าประสบความสำเร็จมากเลย”
✦ แล้วที่ไปโพสต์ใน X ว่าจะไม่เข้าแช็ตกลุ่ม GOT7 จนกว่าจะปีหน้า สรุปได้เข้าไปหรือยัง?
แบมแบม – “มีเข้าไปตอบนิดๆ หน่อยๆ ครับ เขาบอกว่าดูแล้วและก็ส่งอีโมจิรูปปากจูบมาเต็มไปหมด ก็เข้าใจครับ ตอนที่ผมส่งไป คนแรกที่ตอบคือยูคยอม ผมโดนล้อหนักมาก เขาบอกว่า ‘ใส่ความอยากส่วนตัวเข้าไปเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ย’ ผมเลยรีบบอกว่าไม่ๆ มันเป็นการรีเควสต์ของผู้กำกับฯ หน้างาน เขาก็แหม…กัน ส่วนพี่มาร์กไม่มาตอบในห้องกลุ่ม แต่ไปตอบใน X เลย แล้วก็พี่เจบีก็แบบ…โอ๊ย! ดูไม่ไหว (หัวเราะ)”
✦ เล่าถึง 2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok คอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ฟังหน่อย?
แบมแบม – “ครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเพื่ออัลบั้มนี้โดยเฉพาะ มีความเป็นไทยที่หลายๆ คนน่าจะคุ้นเคย จะต่างจากคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่ผมทำ เพราะเวิลด์ทัวร์ต้องทำให้ทุกประเทศเขาเก๊ต แต่คอนเสิร์ตครั้งนี้ผมทำให้แค่คนไทยเก๊ตก็พอ เพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นไทยอยู่มากๆ จัดเป็นธีมงานวัด แต่มากกว่านี้ขอไม่สปอยล์แล้วนะ”
✦ ฝากคอนเสิร์ต?
แบมแบม – “ฝากไว้ด้วยครับ 2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok เสาร์ 22 พฤศจิกายน 2568 ที่ธันเดอร์โดม สเตเดียม เปิดจำหน่ายบัตรทาง www.thaiticketmajor.com และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ”
จิรณัฏฐ์ จงประสพมงคล