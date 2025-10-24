อิงฟ้า เผยเคยบริจาคให้มูลนิธิที่เป็นข่าว - ชื่นชมเป็นไอดอล รับเสียความรู้สึกแต่ไม่ติดใจ

อิงฟ้า วราหะ เผยเคยบริจาคให้มูลนิธิที่เป็นข่าว – ชื่นชมเป็นไอดอล ยอมรับเสียความรู้สึกแต่ไม่ติดใจ – แง้มแพลนทำสวยปลายปีนี้
วันที่ 24 ต.ค.68 อิงฟ้า วราหะ นักแสดงมากความสามารถ ให้สัมภาษณ์หลังมาเข้ากองถ่ายทำฉากจบ “Unlimited Love บริษัทนี้ไม่มีจำกัด” ที่ วัดสุวรรณาราม ศาลายา จ.นครปฐม ถึงประเด็นร้อนในสังคมเกี่ยวกับมูลนิธิที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้ ในฐานะที่เป็นคนชอบบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ เช่นกัน พร้อมอัพเดตสุขภาพหลังป่วยจนต้องหยุดงาน ก่อนเผยแพลนเล็งทำสวยปลายปีนี้
ถามถึงเรื่องที่เป็นกระแสตอนนี้เกี่ยวกับการบริจาคให้มูลนิธิต่างๆ ปกติเราเป็นคนชอบบริจาคด้วยไหม?
“ประจำค่ะ แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ออกมาบอกเท่าไหร่ ส่วนมากเราจะไปทางสัตว์มากกว่า มูลนิธิสัตว์พิการบ้าง สัตว์ใหญ่บ้าง ส่วนมูลนิธิที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ยังคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยบริจาค แต่นานมากแล้วและไม่ได้ประสงค์ออกนามอะไรในตอนนั้น”
พอเกิดเหตุการณ์ตามที่เป็นข่าวขึ้น ทำให้หลังจากนี้เวลาจะบริจาคให้มูลนิธิอื่นๆ ต้องคิดมากขึ้นไหม?
“จริงๆ เริ่มคิดเยอะตั้งแต่ตอนเรื่องวัดแล้วค่ะ เริ่มเห็นกระแสเรื่องการทำบุญกับวัดแล้วมันไปเชิงพาณิชย์ เราก็เริ่มคิดเยอะ แต่เราก็จะมีทีมหลังบ้านคอยช่วยดูว่ามูลนิธินี้นั้นโอเคไหม เรียกว่าต้องมีการดูให้มากขึ้น ยอมรับว่าตอนข่าวมีช็อก คือเสียความรู้สึกนั่นแหละ ถ้าเอาจริงๆ มานั่งมองย้อนดูเวลาเราตั้งใจจะช่วยใครสักคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มคนใด แล้วมันอาจจะไม่ได้ถึงพวกเขาทั้งหมด เราก็นอยด์เหมือนกัน เพราะว่ากำลังทรัพย์ที่เราช่วยมันก็เป็นทรัพย์ที่เราหามาด้วยการทำงานสุจริตที่อยากจะช่วยให้คนอื่นดีขึ้น แล้วถ้ามันไม่ถึงมือ หรือไม่ได้รับการช่วยเหลือจริงๆ หรือว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เราก็เสียความรู้สึก”
คิดยังไงกับประโยคที่ว่า “นักบุญทุนคนอื่น”?
“ในสังคมไทยเราก็มีแหละ เพียงแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้แค่นั้นเอง ยิ่งปัจจุบันยิ่งเยอะอาจจะด้วยความที่โซเชียลมันแรง คนเราเวลาทำอะไรทุกอย่างมันเร็วมาก ชาวเน็ตก็เร็ว สุดท้ายทำดีก็ได้ดีแหละ แต่ถ้าทุจริตความลับมันก็ไม่มีในโลก ส่วนที่บอกว่าคนไทยใจดีเกินไป มีอะไรก็พร้อมช่วยบริจาคตลอด อันนี้ถ้าเรามองในแง่ดีมันก็ดี เมืองไทยของเราเป็นเมืองของความอบอุ่น ความสามัคคี การช่วยเหลือกัน ถ้าเราทำให้มันดีมันก็ดี แต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงก็คือหลังจากนี้ความใจดีของเราก็อาจจะคิดหรือดูให้รอบคอบมากขึ้น ว่าสิ่งที่เราจะให้หรือช่วยเหลือมันถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องหรือยัง”
เมื่อกี้ที่บอกว่าคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยบริจาคให้มูลนิธิที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ ส่วนตัวติดใจอะไรไหม?
“ไม่ติดใจค่ะ ให้แล้วให้เลย ไม่งั้นเราจะแบบ…เพราะเคยชื่นชมเขาเป็นไอดอลด้วยแหละ ชอบที่เขาช่วยคน เขาลุย ดูเป็นคนจริงอ่ะ เลยแอบเสียความรู้สึกนิดนึงแหละ”
หลายคนเป็นห่วงสุขภาพร่างกายตอนนี้?
“ใช่ค่ะ ยังไม่ค่อยหายไข้ดีเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ได้อยู่ในระยะที่แพร่เชื้อได้แล้ว สิ่งที่มันยังตกค้างอยู่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงนิดนึง ก่อนหน้านี้ก็คือป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กับ RSV ซึ่งเป็นพร้อมกัน เลยอาจจะส่งผลกับการหายใจของเราที่ไปซ้ำรอยเดิมกับที่เคยเป็นปอดอักเสบ เอฟเฟ็กต์ที่เกิดกับร่างกายตอนนี้ก็คือเหนื่อยง่าย การทำงานของปอดเราเหมือนต้องใช้ระยะเวลาในการรีบูสต์นิดนึง แต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยๆ รู้สึกดีขึ้น”
แต่ยังทำงานหนักอยู่ตลอด?
“จริงๆ หมอก็อยากให้พักค่ะ อันไหนที่เราสามารถขอเบรกได้เพราะตอนช่วงที่เป็นก็มียกกองไปเยอะเหมือนกัน ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วก็กลับมาทำงานได้ปกติ แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆ ก็คงต้องคุยกับเขาอย่างเป็นทางการขึ้น หมอเองก็บอกให้เราคอยเช็กอาการอยู่เรื่อยๆ แต่เราก็พยายามดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเลยไม่ได้มีไข้ขึ้นสูงมาก”
วันนี้เจอแดดและมีฉากที่ต้องรำหน้านาคด้วย มีวูบๆ ไหม?
“(หัวเราะ)เกือบแล้วเหมือนกันค่ะ แล้วใส่สูทด้วย แต่ว่าพ่อแก้วแม่แก้วมีจริง ที่เห็นว่าเต้นกระจายก็เพราะว่าอยากให้เทกเดียวผ่านจะได้ไม่ต้องถ่ายหลายรอบ เต็มที่อยากให้คนดูมีความสุขเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เป็นคอมเมดี้ด้วย อีกอย่างมันมาพร้อมกับความคาดหวัง พอเป็นเราแฟนๆ ก็อยากเห็นผลงาน เราก็ไม่อยากทำให้เขาผิดหวัง”
เห็นว่าปลายปีนี้มีแพลนจะไปทำสวย?
“อายุจะเข้า 31 แล้ว เลยอยากไปทำสวยนิดนึง แต่ยังไม่ได้มีแพลนว่าจะไปทำอะไร แค่คิดว่าเราใช้ร่างกายใช้หน้าเรามาหนักอยู่พอสมควร มีโอกาสได้หยุดยาวก็อาจจะดูอะไรที่เรารู้สึกว่าสามารถแก้ไขจุดด้อยที่เวลาเราไม่แต่งหน้า มันก็ต้องมีบ้าง ยังไม่แน่ใจว่าถึงขนาดขึ้นเขียงหรือเปล่า แต่จิ้มน่าจะมีแน่ๆ”
หน้าสวยเพอร์เฟ็กต์อยู่แล้ว พอจะไปทำอะไรเพิ่มมีความกังวลว่าหน้ามันจะเปลี่ยนไหม?
“ในการทำที่คิดไว้ก็คือโครงหน้าเราต้องไม่เปลี่ยน อย่างแรกที่ต้องคุยปรึกษาคือทำยังไงก็ได้ให้คนไม่รู้ว่าเราไปทำมา แต่ว่าดูดีขึ้น คงจะไม่ได้เป็นลักษณะที่ว่ากลับมาแล้วเป็นอีกคนหนึ่งเลย แต่สิ่งที่กลัวคือโหงวเฮ้งเปลี่ยน อย่างที่บอกว่าต้องดูอีกทีนึง ไม่แน่ก็อาจจะเป็นแค่การให้วิตามินผิวทำให้หน้ามันใสขึ้น ยอมรับว่าเราก็คิดเยอะอยู่พอสมควร ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำที่ไทยหรือว่าเกาหลี เดี๋ยวดูอีกทีนึง แต่ว่าก็ได้ขออนุญาตบอสเรียบร้อยแล้วค่ะ”