ยองแจ GOT7 กลับมาแล้ว! คิดถึงอากาเซไทยสุดใจ – ชวนมาพักใจในคอนเสิร์ต อ้อนแฟนไทย “รักนะจุ๊บๆ” ก่อนขึ้นเวทีใหญ่ เผยเมนูที่อยากกินเมื่อมาไทย
กลับมาเจออากาเซไทยอีกครั้ง สำหรับ ศิลปินหนุ่มสุดฮอต YOUNGJAE หนึ่งในสมาชิกวง GOT7 ที่ล่าสุดได้จัดงานแถลงข่าวเอเชียทัวร์คอนเสิร์ต “2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata] IN BANGKOK” ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของแฟนๆ ที่ The Storeys Square, G floor, One Bangkok
โดย ยองแจ ได้กล่าวทักทายแฟนๆ เป็นภาษาไทยว่า “สวัสดีครับยองแจครับ” พร้อมทั้งเผยความคิดถึงที่มีต่ออากาเซว่า คิดถึงมากๆ และไม่คิดว่าวันนี้แฟนๆ จะมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ ก็เลยรู้สึกตกใจนิดหน่อยและขอบคุณทุกคนมากๆ
ทั้งนี้เมื่อถามถึงคอนเสิร์ตใหญ่ของ GOT7 ที่ราชมังฯ ซึ่ง ยองแจ ก็ว่า “รู้สึกว่าเป็นวันที่มีความหมายและพิเศษมากๆ แล้วมากันเยอะมากเลย สนุกมาก เต็มไปด้วยความประทับใจ รู้สึกดีใจมากที่พวกเราทำการบ้านที่พวกเรายังทำไม่เสร็จแล้วพวกเราทุกคนก็ช่วยกันทำให้มันเสร็จด้วย”
เมื่อถามว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตใหญ่รู้ไหมว่าสมาชิกในวงของคนต่างก็หมุนเวียนมาเมืองไทยกันรัวๆ ในคอนเสิร์ตเดี่ยวของแต่ละคน
“ผมทราบครับ ทุกคนโอเคใช่ไหมครับ (หัวเราะ) ถ้ามาพร้อมกันน่าจะดีนะครับ ก็เลยรู้สึกขอโทษที่พวกเรามาไม่พร้อมกัน หวังว่าพวกเราจะมีโอกาสรวมกันทั้ง 7 คนแล้วก็มาหาทุกคนพร้อมๆ กันอีกครั้งนึงนะครับ”
ยองแจ ยังได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่วันนี้เป็นคิวของตนที่กลับมาเมืองไทยอีกครั้งว่า “วันนี้ในงานแถลงข่าวทุกคนก็มากันเยอะ ก็รอคอยที่จะเจอทุกคนในธันเดอร์โดมว่าจะให้กำลังใจกันเยอะแค่ไหนและเสียงกรี๊ดดังแค่ไหน อยากให้ทุกคนมาสนุกกันเป็นที่จะได้ไม่รู้สึกเสียดายภายหลังนะครับ ทุกคนใส่ชุดว่ายน้ำมาเลยก็ได้นะครับ คือมากันเต็มที่สนุกกันเต็มที่เลย“
”เดี๋ยววันนี้ผมจะไปซ้อม อยากจะไปซ้อมมากๆ เพื่อที่จะไปดูว่ามีอะไรที่เราจะมอบให้แฟนๆ ไทยได้มากอีกไหม อยากจะรีบกลับไปซ้อมและเตรียมอะไรพิเศษๆ ให้ทุกคนอีกครับ แม้ว่าผมจะพยายามตอบแทนจะมอบอะไรกลับไปมากๆ แต่อยากจะบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับความรักอันยิ่งใหญ่ของ อากาเซชาวไทยสิ่งที่ผมมอบให้มันเล็กมากๆ เลยแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ“
กับชื่อเอเชียทัวร์ “2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata] IN BANGKOK” ยองแจก็ได้เผยที่มาและความหมายไว้ว่า
”Fermata มีความหมายว่าการหยุดพักชั่วคราวใช่ไหมครับ แต่คือจะบอกว่าการหยุดพักชั่วคราวของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ครั้งนี้ผมอยากจะอธิบายทุกๆ คนว่าการหยุดพักชั่วคราวครั้งนี้ที่เราอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยกันเราต้องเอาเวลาพักของพวกเรามาสนุกกันเต็มที่ Fermata อาจจะวงเล็บด้วยคำว่าปาร์ตี้ก็ได้นะครับ อยากให้ทุกคนสนุกกันเต็มที่ในวันหยุดแบบนั้นครับ“
ทั้งนี้เมื่อขอ Too Much Information (TMI) ของยองแจในช่วงนี้ด้วยการถามเร็วตอบเร็ว ด้วยคำถามที่ว่า
วันนี้ตื่นกี่โมง? : 11 โมงเช้า
รอบนี้ตั้งใจจะมากินอะไรที่ไทย? : ผัดกะเพราหมูสับ เมื่อเช้าทานไปแล้ว
ยองแจเป็นเจ้าชายของอากาเซ แล้วอากาเซเป็นแม่ของยองแจได้ไหม? : แม่หรอ ได้ครับคุณแม่
คนไทยชอบตัวเลขมากขอเลข 2 ตัว? : 33
ขอ 1 คำให้อากาเซ? : รักทุกคนมาก พวกเราเจอกันพรุ่งนี้ แล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะ
ก่อนที่ยองแจจะอัพเดตศัพท์ใหม่ภาษาไทย โดยเริ่มจาก เวลาที่ทีมแม่อวยเกินเหตุ อวยมากๆ ให้พูดว่า “แม่อย่าทำแบบนี้ ผมอายเพื่อน” และเมื่อชอบอะไรมากๆ แต่พูดแบบย้อนแย้ง เช่น คุณชอบอากาเซมากๆ แต่เจนอัลฟ่าจะพูดว่า “อากาเซอะไรเนี่ย ไม่ชอบเลย” โดย ยองแจ ก็ได้ให้สอนประโยคภาษาไทยถ้าหากว่าชอบจริงๆ แบบตรงๆ ด้วยประโยคที่ว่า “อากาเซผมชอบคุณมากๆ รักอากาเซมากๆ” และ “รักนะจุ๊บๆ”
โดย ยองแจ ยังได้ทำท่าฮิตของไอดอลไทยตอนนี้คือ ท่าร้อนใน และ ท่าพญานาคน้อย ให้แฟนๆ ได้กรี๊ดสนั่นเป็นการปิดท้ายงานแถลงข่าว พร้อมเจอทุกคนในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 25-26 ตุลาคมนี้ ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี