สกู๊ปบันเทิง

ช่องวัน 31 ส่งซีรีส์คุณภาพฟอร์มยักษ์ “ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania)” หนึ่งในคอนเทนต์คุณภาพจาก oneD ORIGINAL ซึ่งเป็นการจับมือครั้งสำคัญระหว่างผู้สร้างจากประเทศไทยและสิงคโปร์ บทโทรทัศน์โดย ‘เนปาลี’ ผลงานการกำกับฯ ของ ‘หวอ’ วรวิทย์ ขัตติยโยธิน
เมื่อวิญญาณฝาแฝดสลับร่าง การไล่ล่าจึงเกิดขึ้น แต่มีเพียงหนึ่งชีวิตที่ “หัวใจ” จะได้เต้นต่อไป นำแสดงโดยพระ-นางคู่ขวัญของไทย ‘เข้ม’ หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล รับบท ‘ธัน’ บอดี้การ์ดคนสนิทของหนึ่งเดียว และ ‘มุกดา นรินทร์รักษ์’ สวมบทฝาแฝดที่มีชีวิตต่างกันสุดขั้ว ‘หนึ่งเดียว’ ผู้จัดการไนต์คลับในกรุงเทพฯ และ ‘เลอา’ ไฮโซสาวชาวสิงคโปร์
พร้อมนักแสดงชั้นนำของวงการบันเทิงไทย ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ (วิทย์), ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ (ปีเตอร์), ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช (มัดหมี่) และทัพนักแสดงระดับ A-list จากสิงคโปร์ ปิแอร์ พัง (มาร์ค), ซินเธีย โคห์ (ซู), เอมี่ เจ เจิ้ง (ด๊อกเตอร์ยู), แกลดิ้ง อึ้ง (เฟยลี่), หง เฮ่ย ฟาง (อามาลู) และ เรจิน่า ลิม (วิเวียน)
“ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania)” เล่าเรื่องราวของแฝดสาวสองคนที่มีหน้าตาเหมือนกัน แต่มีชีวิตต่างกันสุดขั้ว อย่าง หนึ่งเดียว (มุกดา นรินทร์รักษ์) ผู้จัดการไนต์คลับในกรุงเทพฯ ที่มีอดีตอันดำมืด กับ เลอา (มุกดา นรินทร์รักษ์) ไฮโซสาวชาวสิงคโปร์ที่มีปัญหาโรคหัวใจเข้าขั้นวิกฤต จนกระทั่งวันที่หนึ่งเดียวกับเลอาประสบอุบัติเหตุทำให้วิญญาณของทั้งคู่สลับร่างกัน
เมื่อหนึ่งเดียวฟื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของเลอาที่สิงคโปร์ เธอพยายามตั้งสติและหาทางติดต่อ ธัน (เข้ม หัสวีร์) บอดี้การ์ดคนสนิทเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่จู่ๆ หนึ่งเดียวก็เกิดอาการเจ็บปวดที่หน้าอก ก่อนจะวาร์ปกลับเข้าร่างตัวเองในจังหวะที่ธันอยู่ในห้องด้วยพอดี ธันเริ่มเดินหน้าค้นหาความจริง พร้อมการไล่ล่าข้ามชาติเพื่อช่วยเหลือหนึ่งเดียว
ทั้งนี้นางเอกสาว ‘มุกดา นรินทร์รักษ์’ เผยถึงบทบาทที่ได้รับว่า “เรื่องนี้มุกได้รับบทฝาแฝดเป็นครั้งแรกค่ะ รับบทเป็น หนึ่งเดียว กับ เลอา เป็นอะไรที่ยากมากๆ และท้าทายความสามารถตัวเองสุดๆ มุกได้ประสบการณ์จากเรื่องนี้เยอะมาก หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบ เพราะซีรีส์เรื่องนี้มีอะไรที่ใหม่มากๆ ในเรื่องมันคาดเดาไม่ได้ ถึงแม้จะเหมือนแฝด แต่ข้างในลึกๆ แล้วจริงๆ มันมีเนื้อหาอะไรต่างๆ สอดแทรกมุมมองของความรัก มุมมองของทางเลือก อยากให้ทุกคนติดตาม แล้วก็สนุกไปพร้อมๆ กันค่ะ”
ด้านพระเอก ‘เข้ม หัสวีร์’ กล่าวว่า “บททำออกมาสนุกมาก มองว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในเรื่องของคาแร็กเตอร์ที่เราได้รับที่หลายคนอาจจะไม่ได้เห็น มันอาจจะไม่ได้โรแมนติกมาก ไม่ได้หวานมาก ไม่ได้อยู่บนเตียงมาก (ยิ้ม) มวลในเรื่องนี้เป็นความรักแบบต้องเอาใจช่วย แบ๊กราวด์ตัวละครเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก ความใกล้ชิด การดูแลกัน การเอาใจใส่กันมันมีในเรื่องของการกระทำมากกว่าคำพูดที่จะบอกว่าฉันชอบเธอรักเธอ
ถามว่าจะได้เห็นเคมีคู่จิ้นมั้ย ได้เห็นได้ชมครับ พอพาร์ตที่อยู่เมืองไทย เราค่อนข้างอยู่ด้วยกัน แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อว่าคนดูจะต้องเอาใจช่วย ซึ่งในเรื่องเราจะเป็นสายซัพพอร์นางเอก เมื่อหนึ่งเดียวตกอยู่ในอันตราย เราก็พร้อมทะยานจะไปช่วยเลยครับ”
ติดตามและร่วมลุ้นไปกับความเข้มข้นของซีรีส์ “ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ (Decalcomania)” ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกจันทร์ที่ 27 ตุลาคมนี้ 8 ตอนเท่านั้น ดูสดทางทีวีช่องวัน 31, ดูสดออนไลน์หรือดูย้อนหลังเวอร์ชั่น UNCUT ได้ทางแอปฯ oneD