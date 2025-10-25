ใหม่ เจริญปุระถวายความลัย พระพันปีหลวง ทรงเป็นความภาคภูมิใจ ของปวงชนชาวไทย กราบส่งเสด็จท่านสู่สวรรคาลัย
แผ่นดินไทยโศกสลดอีกครั้ง เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อค่ำวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2568 สิริพระชนมพรรษา 93 พรรษา ท่ามกลางความอาลัยอันหาที่สุดมิได้ของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ
ใหม่ เจริญปุระเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ได้ออกมาโพสต์ความอาลัยถึงพระพันปีหลวง โดยระบุ “กราบน้อมส่งท่านผู้เปรียบเสมือนแม่แห่งแผ่นดินไทย ตื่นมาวันนี้น้ำตาไหลภายในใจ ท่านคือ ที่สุดของหัวใจ ตั้งแต่เราเกิดมาและจำความได้ ท่านสง่างามเพรียกพร้อมในกิจวัตร”
“ทรงให้ความเมตตากับพสกนิกรและพระราชกรณียกิจที่ทรงช่วยคนไทยมาอย่างยาวนานแสนนาน ลูกเคยมีโอกาสได้ถวายงานหลายต่อหลายครั้ง ท่านทรงมีพระเมตตาและเอ็นดูใหม่เสมอ ๆ ๆ ท่านคือความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย”
“วันนี้ลูกขอกราบส่งเสด็จท่านสู่สวรรคาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางสาวณฐกาญจน์ (ใหม่) เจริญปุระ และครอบครัว ธ สถิต ณ ดวงใจไทยนิรันดร์กาล”