วง Cocktail อัปเดตตารางทัวร์คอนเสิร์ต ในช่วงเวลา 30 วัน นับจากนี้
วง Cocktail แถลงการณ์เรื่องการจัดงาน COCKTAIL77 Ever Tour ในระยะเวลา 30 วันนับจากนี้ โดยระบุว่า ตามมติ ครม. ขอความร่วมมือให้มีการงดงานมหรสพรื่นเริงออกไปก่อนในระยะเวลา 30 วันนับจากวันนี้เป็นต้นไป เว้นเสียแต่ว่าเป็นงานที่มีการจัดหรือตระเตรียมการไปแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้โดยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
เบื้องต้น จึงมีประเด็นชี้แจงเกี่ยวข้องกับการจัดงานแบ่งออกเป็นข้อ ๆ ดังนี้
1. การจัดการกับงานที่ได้ตระเตรียมไป ถึงขึ้นดำเนินการติดตั้งและเข้าพื้นที่แล้ว
2. การจัดการกับงานที่ได้ขายบัตรไปแล้ว มีการตระเตรียมแผนงานแต่ยังไม่ได้เข้าพื้นที่
ในส่วนของข้อ 1. การจัดการกับงานที่ได้ตระเตรียมไปแล้วถึงขึ้นดำเนินการติดตั้งและเข้าพื้นที่แล้ว มีงานที่เข้าข่ายพิจารณาสองงานได้แก่
25 ต.ค. ที่ ลานปูนหน้าป้าย มมส. มหาสารคาม
26 ต.ค. ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ
สำหรับงานแรกที่ จ.มหาสารคาม เบื้องต้นให้มีการจัดงานต่อไป โดยปรับรูปแบบให้เหมาะสม ส่วนงานที่สอง งานดังกล่าวเป็นงานสัมปทานที่ผู้จัดคือทีมงานของ ก้อง ห้วยไร่ ซื้อสิทธิจากทางทีมงานไปเพื่อจัดขึ้น ทางทีมงานของวงและทีมงานของผู้จัดมีความเห็นว่าให้จัดต่อไป โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐ และให้กระทบกระเทือนน้อยที่สุด
สำหรับข้อ 2. การจัดการกับงานที่ได้ขายบัตรไปแล้ว มีการตระเตรียมแผนงานแต่ยังไม่เข้าพื้นที่ คือจังหวัดทั้งหมดดังนี้
31 ต.ค. ที่ ร้าน Buono Dine & Wine ราชบุรี
1 พ.ย. ที่ ลานกิจกรรม 25 ไร่ หลังบลูพอร์ต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
2 พ.ย. ที่ โรงสีแคมป์ อ่างทอง
5 พ.ย. ที่ ลานตลาดเป็นสุข กาญจนบุรี
7 พ.ย. ที่ สวนไผ่นายยิ้ม ลำพูน
8 พ.ย. ที่ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก
9 พ.ย. ที่ โซการ์เด้น แลนด์มาร์ค ตาก
15 พ.ย. ที่ สนามช้าง อารีนา บุรีรัมย์
16 พ.ย. ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำนาจเจริญ
22 พ.ย. ที่ Phuket Outdoor Arena ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต
ในส่วนนี้มีงานทั้งที่เราเป็นผู้จัดเองและสัมปทาน ทำให้มีรายละเอียดต้องประสานงานค่อนข้างมาก ในเบื้องต้นเรากำลังดำเนินการประสานงานกับทุกฝ่ายให้เรียบร้อย แต่เนื่องจากเป็นระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดมาก จึงต้องขอเลื่อนการประกาศรายละเอียดทั้งหมดเป็นภายในวันพุธนี้ ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งด้วยครับ
ภาพ : Cocktail / FACEBOOK