เจบี GOT7 ร่วมถวายความอาลัย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อประชาชนชาวไทย สร้างความซาบซึ้งใจให้กับอากาเซ่

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 เจบี GOT7 หรืออิมแจบอม นักร้อง นักแต่งเพลง และนักแสดงชาวเกาหลีใต้ได้โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมร่วมถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยระบุว่า “Rest in peace Deepest condolences to the people of Thailand. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 (ขอให้ดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สรวงสวรรค์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน)

ข้อความดังกล่าวสร้างความซาบซึ้งใจให้กับอากาเซ่ชาวไทยจำนวนมาก นอกจากนี้ เจบีจะมีคอนเสิร์ต 2025 JAY B CONCERT [TAPE:RE LOAD FINALE] IN BANGKOK ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งยังไม่มีประกาศเลื่อนแต่อย่างใด

