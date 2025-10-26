บ้านในตำนาน! ดุ๊ก ภาณุเดช ประกาศขายบ้านเดี่ยว 28 ล้าน พร้อมเผยเหตุมีบ้านหลายหลังเริ่มดูแลไม่ไหว นก แซวจะหนีไปอยู่เขาใหญ่ใช่มั้ย
ประกาศส่งต่อบ้านหลังงามที่ถ่ายละครมาหลายเรื่อง ดุ๊ก ภาณุเดช โพสต์คลิปยืนอยู่หน้าบ้านหลังสวย พร้อมข้อความขาย พร้อมเผยเหตุผลด้วยว่า
“ส่งต่อบ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 2 ห้องรับแขก 1 ห้องครัวใหญ่ 5 ห้องน้ำ มีห้องใต้หลังคา เรือนกระจก สระว่ายน้ำขนาดเล็ก บนที่ดิน 167 ตารางวา ในโครงการฟอเรสปาร์ค ถนนเลียบคลองสอง บางชัน คลองสามวา ราคา 28 ล้านบาท มีบ้านหลายหลังเริ่มดูแลไม่ไหวครับ #บ้านเดี่ยว #บ้านมือสอง #อสังหาริมทรัพย์ #ขายบ้าน”
นอกจากคอมเมนต์แห่ชมบ้านแล้ว นก จริยา ก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่า “บ้านนี้มีครบทุกความสะดวกสบายสวยงามค่ะ จะหนีไปอยู่เขาใหญ่ใช่มั้ยคะ”
ด้าน ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ก็เข้ามาบอกด้วยเช่นกันว่า “ถ่ายละครมาหลายเรื่อง เก็บไว้เป็นความทรงจำ ขอให้ขายได้ไวๆนะครับ” เป็นต้น
