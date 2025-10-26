บ้านในตำนาน! ดุ๊ก ภาณุเดช ประกาศขายบ้านเดี่ยว 28 ล้าน พร้อมเผยเหตุมีบ้านหลายหลังเริ่มดูแลไม่ไหว นก แซวจะหนีไปอยู่เขาใหญ่ใช่มั้ย

ประกาศส่งต่อบ้านหลังงามที่ถ่ายละครมาหลายเรื่อง ดุ๊ก ภาณุเดช โพสต์คลิปยืนอยู่หน้าบ้านหลังสวย พร้อมข้อความขาย พร้อมเผยเหตุผลด้วยว่า

“ส่งต่อบ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 2 ห้องรับแขก 1 ห้องครัวใหญ่ 5 ห้องน้ำ มีห้องใต้หลังคา เรือนกระจก สระว่ายน้ำขนาดเล็ก บนที่ดิน 167 ตารางวา ในโครงการฟอเรสปาร์ค ถนนเลียบคลองสอง บางชัน คลองสามวา ราคา 28 ล้านบาท มีบ้านหลายหลังเริ่มดูแลไม่ไหวครับ #บ้านเดี่ยว #บ้านมือสอง #อสังหาริมทรัพย์ #ขายบ้าน”

นอกจากคอมเมนต์แห่ชมบ้านแล้ว นก จริยา ก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่า “บ้านนี้มีครบทุกความสะดวกสบายสวยงามค่ะ จะหนีไปอยู่เขาใหญ่ใช่มั้ยคะ”

ด้าน ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ก็เข้ามาบอกด้วยเช่นกันว่า “ถ่ายละครมาหลายเรื่อง เก็บไว้เป็นความทรงจำ ขอให้ขายได้ไวๆนะครับ” เป็นต้น

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย DUKE BHANUDEJ (@duke_bhanudej)

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน! พบลูกไฟปริศนาบนท้องฟ้า เห็นชัดทั้งภาคกลาง ก่อนระเบิดดังสนั่น เผยคลิปนาทีระเบิด
2

เพื่อไทย เปิด 4 รายชื่อ สส.เสนอชิงหัวหน้าพรรค บิ๊กเนมมากประสบการณ์ทั้งนั้น 
3

สลดเก๋งอัลเมร่า เสียชีวิตหมดครอบครัวดิ่งคลองดับ4ศพ เด็ก3ขวบด้วย เผยสาเหตุ
4

เจ้าของร้านเกือบร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า ชาวเน็ตขอเมนู จะตามรอย
5

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
6

เผยสาเหตุ ปาร์ตี้หมูกระทะ เป็นลมหมดสติไป 5 ราย นอนเรียงบนถนน เตือนภัยสายปิ้งย่าง
7

คฑา ชินบัญชร เปิด 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง รับดาวอังคารย้าย 26 ต.ค.68 จะได้เจอรักแท้ ผู้ใหญ่สนับสนุน
8

หมอเจด เผย 5 สัญญาณ ผิวแบบนี้ ระวัง "มะเร็งเต้านม"
9

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย
10

กัน จอมพลัง พร้อมควักเงินส่วนตัวคืน บอสณวัฒน์ จ่อนั่งประธานมูลนิธิ