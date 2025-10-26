เก้า เกริกพล เคลื่อนไหวพร้อมขอโทษ หลังภรรยาโพสต์บอกเลิก เผยปรับความเข้าใจกันแล้ว ยันไม่ได้สร้างคอนเทนต์

กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจ เมื่อ ครูเคท ภรรยาของนักร้องหนุ่ม เก้า เกริกพล ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ฉันเลิกกับเก้าแล้ว ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง” และ “พูดตามตรงนะ ช่วงเวลาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของฉันเลย ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันต้องการความรัก ความเข้าใจ และการกอดแน่นๆ มากที่สุดในโลก”

“ฉันคิดมากกับทุกเรื่อง กังวลกับทุกอย่าง และร้องไห้ง่ายเหลือเกินบางวันก็ยิ้มได้ทั้งวัน บางวันก็เหนื่อยจนอยากหายไปเงียบๆ ฉันรักลูกมากที่สุดเท่าที่เคยรักใครมา แต่ขณะเดียวกันก็เหนื่อยและกังวลมากที่สุดในชีวิตเหมือนกัน และฉันก็รู้สึกขอโทษกับทุกคนที่ต้องรับมือกับอารมณ์แปรปรวนของฉันในตอนนี้” ท่ามกลางความตกใจและสงสัยของชาวเน็ตว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่

ล่าสุด หนุ่มเก้า เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าว โดยชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองระบุว่า “ขอโทษทุกคนจากใจนะครับ ที่ทำให้ต้องเป็นห่วง เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของสามีภรรยาทั่วไปที่บางครั้งอาจมีความไม่เข้าใจกันบ้างเหมือนทุกคู่”

“เมื่อวานที่เคทโพสต์ เป็นช่วงที่อารมณ์เขาสวิงจากภาวะหลังคลอด และอาจไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีก่อนโพสต์ ตอนนี้เราได้คุยและปรับความเข้าใจกันแล้วครับ หลังจากนี้เราทั้งคู่จะระมัดระวังมากขึ้น และจะไม่โพสต์อะไรที่ทำให้ใครต้องเข้าใจผิดหรือเป็นห่วงอีก ขอบคุณทุกคนที่รักและเป็นกำลังใจให้เสมอ”

“สำหรับคนที่ติดตามเราจริง จะรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องสร้างคอนเทนต์จากเรื่องแบบนี้เลย สิ่งที่เรามีคือครอบครัว ความจริงใจ และความรักที่ยังอยู่ตรงนี้เสมอ และเพื่อให้เราเข้าใจและดูแลกันได้ดียิ่งขึ้น เรามีแพลนที่จะไปพบ “จิตแพทย์ครอบครัว” เพื่อเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของกันและกันให้มากขึ้นครับขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กับเราในทุกช่วงของชีวิต”

ขอบคุณที่มา FB : เก้า เกริกพล, Teacher Kate

