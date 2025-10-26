ภรรยาเก้า เกริกพล เผยภาวะหลังคลอดทำอ่อนไหวง่าย รู้สึกอายไม่คิดให้ดีก่อนโพสต์ ขอบคุณสามีที่อยู่เคียงข้างเสมอ
หลังจากที่นักร้องหนุ่ม เก้า เกริกพล ออกมาชี้แจงประเด็นดราม่ากรณีที่ ครูเคท ภรรยาตนเอง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าได้เลิกรากันแล้ว โดยเผยว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยาทั่วไปที่บางครั้งอาจมีความไม่เข้าใจกันบ้าง รวมถึงภรรยามีอารมณ์สวิงจากภาวะหลังคลอด ซึ่งตอนนี้ได้คุยและปรับความเข้าใจกันแล้ว พร้อมยืนยันว่าไม่ได้สร้างคอนเทนต์แน่นอน
ล่าสุด ครูเคท ภรรยาของเก้า ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้อีกครั้ง โดยบอกว่า “อยากขอบคุณสามีของฉันที่รักและพยายามเข้าใจฉันมาตลอด เขาทำหลายอย่างให้ฉันกับอาเรียนาเยอะมาก สำหรับเขาก็ไม่ง่ายเหมือนกัน เพราะเขาเป็นคุณพ่อมือใหม่ที่กำลังเรียนรู้ทุกอย่าง”
“เรากำลังเลี้ยงอาเรียนาด้วยกัน เขาอยู่กับฉันตลอดเวลา ช่วยทุกเรื่องเลย ฉันรักครอบครัวของเรา เราเป็นทีมที่ดีมากเลยนะ บางครั้งฉันอาจจะรู้สึกเหนื่อยเกินไป คิดมากไปหน่อย แต่ขอบคุณนะที่ถึงเราจะทะเลาะกันบ้าง คุณก็ยังมากอดฉันทุกครั้งหลังจากนั้น”
ก่อนเขียนอีกโพสต์ว่า “นี่จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายในเรื่องนี้นะ สำหรับคนที่คิดว่านี่ทำเพื่อคอนเทนต์ ไม่เลย นี่ไม่ใช่คอนเทนต์ และฉันจะไม่มีวันทำแบบนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเรา เรารักกัน และสิ่งที่เรามีมันพิเศษมาก ฉันไม่เคยอยากทำลายมัน สำหรับคนที่คิดว่านี่เป็นพฤติกรรมเด็กๆ ใช่เลย ฉันเห็นด้วย 100% รู้สึกอายมาก สำหรับคนที่สนับสนุนเราและเขียนสิ่งดีๆ ขอบคุณมากๆ we love you”
“สำหรับคนที่เป็นห่วง เราอยากจะอธิบายว่าทุกอย่างโอเคดีนะ เราไม่ได้จะเลิกกัน เรารักกันและเป็นครอบครัวที่มีความฝัน และแผนสำหรับอนาคต ฉันรู้สึกอายมากที่ตอนนั้นไม่คิดให้ดีก่อนจะโพสต์อะไรแบบนั้น มันเป็นพฤติกรรมที่เด็กมาก และฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีก ฉันอ่อนไหวมากหลังคลอด และบางครั้งเรื่องเล็กๆ ก็รู้สึกเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในโลกเลย”
“บางครั้งฉันก็ไม่รู้เลยว่ามีคนติดตามและสนับสนุนเรามากแค่ไหน และฉันไม่ได้คิดเลยว่าโพสต์นั้นจะไปไกลและมีผลตามมาแบบนี้ ฉันรักเก้า เขาเป็นสามีของฉัน เป็นพ่อของลูกฉัน และฉันไม่เห็นอนาคตร่วมกับใครนอกจากเขา” ท่ามกลางแฟนๆ ที่เข้ามาส่งกำลังใจให้ ครูเคท และ เก้า เกริกพล ผ่านเรื่องยากลำบากในตอนนี้ไปให้ได้ เพื่อลูกน้อยที่น่ารักของทั้งคู่
ขอบคุณที่มา FB : เก้า เกริกพล, Teacher Kate