บันเทิงตปท. – YOUR LETTER จดหมายของยอน – Curious Tales of a Temple – Primitive War – Tim Burton’s Corpse Bride ภาพยนตร์ ทั้ง 4 เรื่อง เข้าฉาย 30 ต.ค. นี้

YOUR LETTER จดหมายของยอน


ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเกาหลี “YOUR LETTER จดหมายของยอน” เรื่องของเด็กสาวที่ต้องย้ายโรงเรียนเพราะถูกรังแก ก่อนจะได้พบกับจดหมายลึกลับ ใต้โต๊ะเรียน จากจดหมายฉบับแรกบอกให้เธอออกค้นหาจดหมายฉบับต่อไป การเดินทางตามหาจดหมายครั้งนี้พาเธอค้นพบความหมายของมิตรภาพ และพบกับใครบางคนที่รอเธออยู่ที่ปลายทางฉบับสุดท้าย

Curious Tales of a Temple


จากตำนานสุดลึกลับของจีนสู่แอนิเมชั่น “Curious Tales of a Temple” ภาพยนตร์มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่วัดหลานรั่ว ซากวัดโบราณที่มีวิญญาณสิงสถิตอยู่ และได้ถักทอเรื่องราวของมนุษย์ ภูตผี และปีศาจเข้าด้วยกัน พร้อมสำรวจแนวคิดว่าด้วยความรัก ความตาย และศีลธรรมในยุคต่างๆ ประกอบด้วยตำนานเก่าแก่ 5 เรื่อง นักพรตเต๋าจากเขาเหลาซาน องค์หญิงดอกบัว เนี่ยเสี่ยวเชี่ยนร่างจำแลงแต่งแต้ม และ บุตรสาวนายอำเภอลู่

Primitive War


ภาพยนตร์ไซไฟ-แอ๊กชั่น “Primitive War – สงครามโลกล้านปี” เล่าถึงหน่วยลาดตระเวนที่ถูกส่งตัวไปยังหุบเขาอันห่างไกลในป่าลึกของเวียดนามเพื่อสืบหาชะตากรรมของหน่วยกรีนเบเรต์ที่สูญหายไป แต่แล้วไม่นานก็พบว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงตามลำพัง นำแสดงโดย เจเรมี พีเวน, ทริเซีย เฮลเฟอร์, ไรอัน ควานเทน, นิก เวชส์เลอร์ ฯลฯ

Tim Burton’s Corpse Bride


หลอนรับเทศกาลฮาโลวีนกับแอนิเมชั่น “Tim Burton’s Corpse Bride – เจ้าสาวศพสวย” แวน ดอร์ต ถูกบังคับให้แต่งงานกับ วิกตอเรีย เอเวอร์กลอต ในคืนก่อนงานแต่ง เขาลองซ้อมพิธีในป่าบังเอิญสวมแหวนเข้ากับนิ้วของโครงกระดูก เอมิลี่ ทำให้เธอตื่นขึ้นมา เอมิลี่พาตัววิกเตอร์ไปยังโลกแห่งความตายที่เต็มไปด้วยสีสันและเสียงเพลง วิกตอเรียถูกครอบครัวจัดงานแต่งงานใหม่กับบาร์คิส คนที่ชั่วร้าย วิกเตอร์จะต้องเลือกระหว่างอยู่กับเอมิลี่ หรือจะกลับไปแต่งงานกับ วิกตอเรีย

ทั้ง 4 เรื่องเข้าฉาย 30 ต.ค.นี้

