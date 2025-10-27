ข่าวสดมิวสิค – JING Suppanat เปิดตัวซิงเกิลแรกภายใต้สังกัด Sony Music Thailand กับเพลง “GALLERY” ถ่ายทอดเรื่องราวการจากลาที่ต้องอาศัยความเข้มแข็ง
ศิลปินหนุ่มมากความสามารถ ‘JING Suppanat’ (จิง ศุภณัฐ วงศ์ศรีนพคุณ) เปิดตัวซิงเกิลแรกภายใต้สังกัด Sony Music Thailand กับเพลง “GALLERY” ผลงานที่เจ้าตัวมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
“GALLERY” ถ่ายทอดเรื่องราวการจากลาที่ต้องอาศัยความเข้มแข็งเพื่อก้าวข้ามความเจ็บปวด ช่วงเวลาที่ต้องลบรูป หลังความสัมพันธ์สิ้นสุดลง มันคือวินาทีที่ทั้งเจ็บปวดและปลดปล่อยในเวลาเดียวกัน เป็นบทเพลงที่พูดแทนใจของคนที่ต้องเรียนรู้จะปล่อยมือจากความรัก และเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอีกครั้ง
ดนตรีผสมผสานอิทธิพลจากหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็น Alternative Pop, R&B, Hip-hop, และ Pop-Rock โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเสียงกีตาร์ไฟฟ้าและกลิ่นอายร็อกช่วงปลายยุค 2000 เสริมด้วย cinematic orchestration และสไตล์การร้องที่มีกลิ่นอาย R&B
JING Suppanat กล่าวว่า “ความพิเศษของเพลง GALLERY เริ่มตั้งแต่ตอนแต่งเลยครับ ผมเริ่มจากท่อนคอรัสแรกที่มีแค่เสียงร้องกับกีตาร์โปร่ง จากนั้นค่อยเพิ่มเสียงสตริงเข้าไป พอฟังแล้วให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในฉากหนังที่พระเอกกำลังร้องไห้อยู่กับความทรงจำ มันเศร้าแต่ก็มีความสวยงามในแบบของมันเอง”
ติดตามฟังเพลง “GALLERY” จาก JING Suppanat ได้แล้วทุกช่องทางสตรีมมิ่ง https://jingsuppanat.lnk.to/GalleryPR