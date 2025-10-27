มิ้วกี้ ไปรยา โพสต์หลังไข้ขึ้นสูงโดนจับเข้าICUด่วน เคยติดเชื้อในกระแสเลือดมาแล้วครั้งนั้นก็เกือบไม่รอด ผ่านไป9ปีวันนี้อาการแบบเดิมกลับมาอีกครั้ง

เผยอาการป่วยเข้า ICU ด่วน มิ้วกี้ ไปรยา โพสต์ล่าสุดด้วยว่า “โพสต์นี้อาจะเป็นโพสต์สุดท้ายของมิ้วกี้ค่ะ! มิ้วกี้มีอาการหนาวสั่น ปวดหัว ตัวร้อน เชคแล้วไม่มีไข้หวัดทุกชนิด ความดันต่ำมาก และไข้ขึ้นสูงไป 40C. วันนี้คืนที่สองต้องโดนจับเข้าห้อง ICU ด่วน กกกกสรุปผลเลือดค่าการอักเสบสูง

“ก่อนมีกาเนสมิ้วกี้เคยติดเชื้อในกระแสสเลือดมาแล้ว ครั้งนั้นก็เกือบไม่รอด ก็ตั้งจิตอธิฐานไว้ว่าถ้ารอดมาได้จะขอมีลูก ผ่านไป 9ปี และวันนี้อาการแบบเดิมก็กลับมาอีกครั้ง”

“ใจมิ้วกี้ใจสู้มากๆแต่ร่างกายของมิ้วกี้มันสู้ไม่ไหวเลยจริงๆค่ะ ข้างในร่างกายมันร้อนเหมือนโดนไฟเผา ปวดตัว ปวดหัวมาก กินยาฉีดยาก็ไม่หาย ไข้ขึ้นสูงตลอดเวลาหนาวสั่นข้างในทั้งๆที่ตัวร้อนมากและไข้สูงมาก สิ่งที่มิ้วกี้เห็นตอนนี้คือความตายที่อยู่ข้างหน้ามิ้วกี้ รัก” ท่ามกลางคอมเมนต์ส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่อง

