หวานมาก นนกุล โพสต์คลิปอวยพรวันเกิด แอฟ ทักษอร ทำแฟนสาวยิ้มเลย คอมเมนต์ชมเฉียบทั้งการอุ้มและเพลง
หวานแต่เช้ารับวันเกิด แอฟ ทักษอร 27 ตุลาคม ครบรอบ 45 ปี ซึ่งปีนี้ทั้งหวานและน่ารัก โดยเฉพาะคลิปอวยพรวันเกิดของหวานใจหนุ่มหล่อ นนกุล ชานน
โดย นนกุล รวมโมเมนต์หวานขณะอุ้ม แอฟ หลายโมเมนต์ ซึ่งไม่พลาดมีโมเมนต์น้องปีใหม่อุ้มแม่แอฟด้วย โพสต์เป็นคลิป พร้อมเนื้อเพลงน่ารัก มีความหมายมากๆ
แคปชั่นอวยพรแฟนสาวด้วยว่า “Happy Birthday krub @aff_taksaorn” ซึ่ง แอฟ ก็มาคอมเมนต์หวานตอบที่สร้างรอยยิ้มให้ตลอดด้วยว่า “You never fail to make me smile ”
ท่ามกลางเพื่อนๆ คนบันเทิงต่างก็มาร่วมอวยพร แอฟ กัน คอมเมนต์แซว อาทิ สุขสันต์วันเกิดพี่แอฟครับ คลิปนี้เฉียบทั้งการอุ้มและเพลงฮะ ,Happy Birthday naka @aff_taksaorn เป็นต้น
