ทำเป็นซีรีส์ได้เลย! เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เคลียร์ดราม่ารายวัน เผยยอดขาย 14 วัน 800 ล้านบาท ตั้งเป้าพันล้าน เตรียมแจกรถพอร์ช 1 คัน
ปรากฏการณ์ “เทศกาลเจนนี่” ถึงแม้จะสร้างแรงกระเพื่อมไปทุกภาคส่วน ทั้งวงการบันเทิง วงการอินฟลูฯ รวมไปถึงเจ้าของแบรนด์ต่างๆ ก็ได้รับทรัพย์กันไปอย่างเต็มกระเป๋า แต่ก็ตามมาด้วยดราม่ารายวัน แต่ในมุมกลับกัน เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ กลับบอกตัวเองว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีเสมอ
พร้อมเคลียร์ประเด็นดราม่าที่หลายคนสงสัย ผ่านรายการ คุยแซ่บShow ทางช่องวัน 31 แบบหมดเปลือกไม่มีกั๊ก ชนิดที่ว่า 14 วันที่ผ่านมา เรื่องราวมากมายจนสามารถจะ นำไปทำซีรีส์ได้เลยก็ว่าได้
หนึ่งในเอเชีย รับรางวัล TOP PCU ยอดคนดูสูงสุด 1.2 ล้านคน? “มันคือครั้งแรกในชีวิต เพราะว่าเวลาพักผ่อนน้อย นอนไม่หลับ ซึ่งเราก็คิดว่ามันเกิดขึ้นจริงเหรอ แต่มันก็มาจากองค์ประกอบรวมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพี่ดารา ดันให้เอ็นเกจเมนต์ เปิดการมองเห็น ต้องขอบคุณพี่อั้ม(พัชราภา)ที่ให้เกียรติ ยินดีที่มาร่วมงาน”
“ความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นต้องขอบคุณทุกๆ คน กับคนดู 1.2 ล้าน น่าจะเป็นคนแรกของเอเชีย แล้วจากนั้นเราก็หยุดไปสองวัน เพราะเราก็คิดเอาไว้แล้วว่า เราเริ่มล้า น่าจะหยุดพักผ่อน และเป็นวันเกิดของลูกสาว แต่แพลนก็ล่มหมด เพราะต้องวางระบบหลังบ้านใหม่”
ย้อนกลับไปวันที่ได้ร่วมไลฟ์กับพี่อั้มรู้สึกยังไงบ้าง? “มันก็เหมือนว่าเราอยู่ในความฝัน ในหัวคิดว่าจริงเหรอ เราก็หันไปดูหน้าพี่อั้มตลอด พี่อั้มนั่งอยู่ตรงนี้จริงๆ นั่งอยู่ที่บ้านเรา เราไม่เคยเจอพี่เขาเลย แต่ก็ติดตามผลงานเขามาตลอด มันเกินคำว่าฝัน ขอบคุณที่สานฝันให้หนู เราได้เห็นกับตาเนื้อของเรา สวยกว่าในทีวี สวยกว่าในรูปที่เราเห็นอีก”
แต่มันก็มีดราม่าที่เจนนี่พูดว่าพี่อั้มอายุเท่าแม่? “คือเราเป็นคนตลกขบขัน ที่เรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเป็นตัวเอง เอนเตอร์เทนให้ทุกคนมีความสุข เจตนาของหนูหมายถึงว่า พี่อั้มอายุขนาดนี้แล้ว ทำไมถึงยังสวย และหน้าเด็ก ซึ่งเราอาจจะใช้คำที่ทำให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจ ต้องขอโทษ แต่ยืนยันว่าเจตนาหนูดีแน่นอน ไม่ได้คิดจะทำให้พี่อั้มไม่สบายใจ “วันนั้นพี่อั้มก็จอย พูดกับเราเบาๆ พูดย้ำๆ พูดว่า ‘พี่งงมาก เขากดกันแล้วหรอ’”
แล้วถ้าวันนี้พี่อั้มดูอยู่ อยากบอกอะไรไหม? “ต้องขอบคุณพี่อั้ม(ยกมือไหว้) ขอบคุณมากๆ ที่ให้เกียรติพวกเราขนาดนี้ ที่เสียสละเวลามาร่วมเทศกาลเจนนี่ให้เป็นไวรัลจนได้รับรางวัล หนูก็ยังยินดีที่จะร่วมงานกับพี่อั้มในทุกงาน เรียกใช้หนูได้เลย การที่พี่อั้มให้เกียรติมาขนาดนี้ หนูก็อยากซัพพอร์ตพี่อั้มในทุกด้าน แม้หนูจะไม่ได้ระดับพี่อั้ม แต่หนูก็สามารถช่วยพี่ อย่างเรื่องตลาดก็พร้อมที่จะยินดีช่วยค่ะ”
เทศกาลเจนนี่ตอนนี้ยอดรวมทั้งหมดกี่บาท? “ยอดการสั่งซื้อ 800 กว่าล้าน หลายท่านอาจจะสงสัยว่า ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่จริงไหม ต้องแจ้งแบบนี้ว่าอันนี้เป็นตัวเลขจริง ไม่รวมการตีกลับ สุดท้ายการตีกลับมันก็ไม่เกิน 5-10% ซึ่งอัตราการสั่งซื้อมันมากกว่าการตีกลับ ฉะนั้นรวมๆ 800 กว่าล้านจาก 14 วัน ถามว่าเราตั้งเป้าหมายก็อยากได้หลักพันล้าน แต่ช่วงนี้มันอาจจะซบเซา เพราะ 14 วันที่ผ่านมา มัน 800 กว่าล้านแล้ว คือเงินคนเรามันก็ไม่ได้มีกันทุกวัน ก็ต้องรอสิ้นเดือน”
อย่างตอนนี้เห็นว่ามีการจ้างเลขาเพิ่มขึ้น? “เมื่อก่อนหนูเป็นคนชอบทำงานกับคนๆ เดียว เราควบคุมได้ เราจะได้ไม่ปวดหัว แต่พอตอนนี้หันไปในบ้าน มีประมาณ 50 คน ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ แต่ด้วยที่ลูกค้ามาเยอะ และดราม่ามันเกิดขึ้นทุกวัน เราต้องรับมือให้ไหว เราก็ต้องเพิ่มแอดมิน ตอนนี้มี 12 คน ระบบจัดเรียงสินค้า ระบบรันคิว เราซื้อมาในหลักแสน เพื่อต้อนรับลูกค้าใหม่ๆ ส่งเลข อย. ส่งชื่อสินค้า และระบบก็จะตอบกลับไปว่าคุณจะได้ไลฟ์วันไหน”
“แต่มันก็ต้องมีเอาคนมารองรับลูกค้าที่ฟิกซ์วันไว้ ต้องใช้ระบบคนเนี่ยแหละ ดูแลไปถึงเรื่องร้องเรียน คืนเงิน เลื่อนคิว รวมไปถึงลูกค้าใหม่ ซึ่งใครมีปัญหาด้านไหน ทักมาได้เลย ซึ่งระบบหลังบ้าน ยิวจะเป็นคนจัดการทั้งหมด เพราะเราต้องเอาสมองของเราไปอยู่หน้างาน”
แล้วถ้าครบ 1 พันล้านตามเป้า เราจะไลฟ์ขายของไปถึงเมื่อไหร่? “คือหนูไลฟ์ขายของเป็นเรื่องปกติของเราอยู่แล้ว คงไลฟ์ไปเรื่อยๆ แต่มีลูกค้าหรือไม่มีลูกค้า เราก็ต้องกลับไปขายของ ของเราอยู่ดี ทำไปเรื่อยๆ จนจะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆ เกิดขึ้น หรือ ตต. มีการเปลี่ยนแปลง ในช่วงที่เรายังมีแรง เราก็ทำไปเรื่อยๆ เพราะว่ามันสนุกมาก เวลาที่เราไม่ได้ไลฟ์ เขาก็ติดแท็กถาม ว่าไม่มีเจนนี่ มันรู้สึกเหงามาก ซึ่งจริงๆ มันก็สนุกดี”
ตอนนี้เราจัดคิวกันยังไง? “คือก่อนหน้านี้อาจจะมีความเกรงใจนิดนึง แล้วเราค่อนข้างที่จะคลั่งพี่ดารา เขาก็รันกันมาเรื่อยๆ จนมันเลยถึงเที่ยงคืน แล้วตอนนี้ระบบใหม่คือคิวสำหรับพี่ดารา วันละ 10 คิว ส่วนคิวทางบ้านก็ลดน้อยลง เราจับเวลาแต่ละแบรนด์ 5 นาที แต่ถ้ายอดมันไม่ถึงเป้า เราก็ต้องพยายามดันให้มันเกินเป้า ให้เขาใช้เวลาคุ้มค่าที่สุด สำหรับในการจ้างเรา”
สถิติที่คนรอคิว กี่ชั่วโมง? “อย่างพี่พุฒไปถึงบ้าน 4 ทุ่มครึ่ง ได้เข้าตี 2 ซึ่งเราก็รู้สึกผิดมากที่ทำให้เขารอนาน แต่ถ้าความเป็นจริง เราให้เขาตามเวลาเป๊ะ 5 นาที แต่ถ้ายอดขายเขากำลังขึ้น เราก็กำลังอิ่มและแฮปปี้กับสิ่งที่มันเกิด เพราะเราพยายามดันขึ้น ยอดขายมันก็ขึ้น จนมันทำให้เวลาเขยิบขึ้น”
แล้วกับพี่โดมในเวอร์ชั่นชุดขาวในตำนาน? “หนูก็สติหลุดเหมือนกัน เราก็อยากตั้งใจขายของ ซึ่งมันก็เลี่ยงสายตาในการมองไม่ได้ เราคิดในใจว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยฉันด้วย”
แบ่งเงินที่เราได้มาเอาไปทำบุญ? “หนูชอบทำบุญ ทำทีนึงมันก็ไม่ได้เป็นล้าน แต่พอรายได้มันเข้ามา เรามีโอกาสที่จะได้ทำอะไรสักที หนูก็พยามดูให้มันตรงจุดว่าหนูอยากทำอะไร สิ่งแรกที่หนูอยากได้ก็คือรถแอมบูแลนซ์ ตอนนี้ได้มาทั้งหมด 6 คัน ไปมอบให้ต้นเดือนพ.ย.นี้ เราอยากมอบให้มันถึงจุดจริงๆ”
“แล้วเราก็เอาเงินไปช่วยออฟไลน์ วันละ 1 ล้าน เอาไปเหมาตลาด ส่งทีมลงพื้นที่ แล้วเราก็มอบให้พี่บุ๋มไป 1 ล้านบาท เพราะว่าเขาลงพื้นที่ตลอด ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ เพราะเราไม่ว่าง เรามาฝากเขาไปทำบุญ พี่บุ๋มก็ขอบคุณเรา ตอนนี้ก็รวมๆ แล้วเกือบ 20 ล้าน ขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ทุกคนที่ร่วมอยู่ในเทศกาลเจนนี่”
ถ้าปีหน้า Live Market By ยิวเจน ตลาดของเจนนี่เอง จะเป็นยังไง? “มันเป็นเหมือนงานโอท็อป งานสินค้า เหมือนกาชาดที่เขาจัดกัน แต่รอบนี้พิเศษหน่อย มีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ แล้วเป้าหมายที่เราตั้งไว้กันว่ามันต้องเกิดขึ้นจริง ใครที่กำลังตกงาน มีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียว คุณต้องมางานนี้”
“ทุกๆ ร้าน เขาจะมีค่าคอมมิชชั่น มีสินค้าตัวทดลอง ให้คุณไปลองยืนไลฟ์ ให้เขามากดตะกร้าในช่องของคุณ คุณก็จะได้เงินจากตรงนั้นไปด้วย มันไม่ใช่ผู้ประกอบการที่ได้ประโยชน์ คนทั่วไปที่อยากลองไลฟ์ แล้วขายสินค้าก็น่าจะมาลองที่งาน แล้วก็มีคอนเสิร์ต 12 วัน 12 คิว มามอบความสุขกัน”
“แล้วก็จ้างอินฟลูฯ มาช่วยนำเสนอสินค้า อยากให้ทุกคนคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งถ้าใครสนใจ 12 วัน ค่าบูธหนึ่งล้านบาท แล้วก็จะมีการจัดแบบไลฟ์มาราธอน 12 วัน จ่ายยอดสูงสุด หนูให้รถ Porsche 1 คัน และบูธไหนที่ขายได้น้อยสุด หนูก็จะซัพพอร์ตให้ 1 ล้านบาท ซึ่งตอนแรกตั้งไว้ 1,000 บูธ แต่ก็ต้องดูสถานที่อีกที”
การที่ สคบ. และ อย. โทรหา? “หนูไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องแย่ มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆ มันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว หลายคนมองว่า อย. โทรมา แสดงว่ามันไม่มี อย. แต่มันไม่ใช่ คือเราไม่ได้เรียนจบทางด้านนี้มา แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราได้เข้าไปเจอ ได้เข้าไปพูดคุย เพิ่มพูนความรู้ การที่สินค้ามี อย. แต่เราก็ไม่รู้ว่าคำไหนพูดได้ คำไหนพูดไม่ได้ ซึ่งวันที่ 27 นี้ ไปเจอ อย. 28 ไปเจอ สคบ.”
แล้วหลังจากนี้เราก็ได้มีสัญญา ให้แต่ละแบรนด์ได้เซ็นในเอกสารมีกฎข้อไหนบ้าง? “หลักๆ เลย ต้องไม่มีสารสกัดที่เป็นอันตราย ถ้ามีสารที่เป็นอันตราย เราปรับ 100 ล้าน เพราะมันจะทำให้ถึงกับชีวิตได้ เรื่องที่สองของการโอเวอร์เคลม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ไม่ใช่แค่แบรนด์จะได้รับผลกระทบ เจนนี่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ไลฟ์สดมันควบคุมยาก แต่ถ้าเรามีสัญญา มันอาจจะทำให้ทุกคนระมัดระวัง”
รู้สึกยังไงที่แฟนคลับบอกว่าอย่าเอาชื่อศิลปินมาโปรโมต? “คือจริงๆ ส่วนตัวของเจนนี่ คือพี่ๆ ที่ถูกพูดถึงเขาดังระดับโลก แต่ทุกหน้างานมันเป็นไลฟ์สด อย่างเช่นเรานั่งอ่านคอมเมนต์ และมีชื่อที่เมนต์ขึ้นมา เราก็เลยอยากให้ให้พี่เมย์(วาสนา) ช่วยดีลแบมแบม ดีลแจ็คสัน แล้วพี่เมย์เขาเป็นนักซัพพอร์ตอยู่แล้ว พอมาในทิศทาง ซึ่งเขาผู้จัดว่าเขาจะลองปรึกษาดู ดีลกันดูว่าจะเป็นไปได้ไหม”
“แต่สุดท้ายแล้วมันต้องฟังทั้งสองฝั่ง แต่พอเราเห็นฟีดแบ็กแล้ว เราก็มีการคุยกันหลังบ้าน ว่าเราจะปรับตัวกันยังไงในอนาคต มันจะเกิดขึ้นไปในทางไหนได้บ้าง เพื่อให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่าย สิ่งที่เราปรับ ถ้าจะพูดถึงใคร เราต้องวางแผนกันก่อนล่วงหน้า ซึ่งคอมเมนต์ส่วนมากก็มาจากทางบ้าน จะท้ายที่สุด มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิด ทุกวันนี้หนูก็มีความสุขแล้ว ด้านพี่เมย์เอง เขาก็ไม่ได้รับปาก เขาก็แค่บอกว่าขอลองดูก่อน”
แล้วที่อินฟลูฯ ทำคลิปออกมา ยกเลิกกว่า 7,000 ออเดอร์? “คือได้เห็นแล้วค่ะ การที่เขาตั้งชื่อคลิปแบบนี้ มันเป็นดึงดราม่ามาก เป็นการเอ็นเกจเมนต์ ซึ่งถ้าใครดูคลิปไม่จบ หรือดูแค่พาดหัว เราก็โดนด่าไปเต็มๆ แต่ถ้าดูรายละเอียดจริงๆ เขาโดนยกเลิก 7,000 ซึ่งมันไม่ถึง 10% แต่อีก 90% ที่เขาขายได้ แล้วในออเดอร์ที่มันกำลังไหลจากวันนั้นอีก คือเขาบอกว่าเขาคุ้มค่ามาก แม้มันจะมีการยกเลิกก็ตาม”
“แต่ที่มันเป็นดราม่า เพราะว่าทุกคนดูไม่จบ เขาก็มีการทักมาขอโทษหลังบ้าน หนูเคยบอกแล้วว่าการต่อยอดในทุกฝ่ายต้องไม่ทำร้ายใครคนใดคนนึง ซึ่งมันเป็นการต่อยอดแบบนี้ หนูได้รับผลกระทบ ซึ่งมันไม่ใช่เราได้รับผลกระทบ แบรนด์ที่เขารออยู่เป็นคิวถัดไปก็ได้ผลกระทบเช่นกัน อยากให้ทุกคนช่วยเซฟนิดนึง เพราะว่าเราเต็มที่กับทุกท่านมากๆ”
