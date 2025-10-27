3 วัน 3 ลุกส์! ชุดโชว์เดี่ยวของ “ลิซ่า” ในคอนเสิร์ตที่ไทย จัดเต็มทุกวัน สมกับเป็นศิลปินระดับโลกที่ไม่เคยทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง

จบลงไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ “BLACKPINK DEADLINE IN BANGKOK” 3 วันเต็มแห่งความประทับใจ ที่สาว ๆ BLACKPINK ขนโชว์สุดอลังการมาเสิร์ฟให้แฟน ๆ ได้มันกันแบบไม่พัก

โดยเฉพาะ “ลิซ่า” ที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟน ๆ ด้วย 3 ชุดโชว์เดี่ยว 3 ลุกส์ ซึ่งทั้งหมดมาจาก แบรนด์ไทย!

ชุดวันแรก ชุดทอง – แบรนด์ HOOK’S
ชุดวันที่สอง ชุดมวย – แบรนด์ I Wanna Bangkok
ชุดวันที่สาม ชุดลายธงชาติ – แบรนด์ Unkuniya

ลุกส์จัดเต็มทุกวัน สมกับเป็นศิลปินระดับโลกที่ไม่เคยทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง

Cr. x. #BLACKPINK_DEADLINE_IN_BANGKOK

