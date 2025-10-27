ก่อนหน้านี้มีข่าวสะเทือนใจ ช็อกความรู้สึกนักสะสม เมื่อพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประเทศฝรั่งเศษ ถูกโจรกรรมเครื่องประดับอัญมณีล้ำค่าสูญหายหลายชิ้น
เป็นข่าวดังทั่วโลก ล่าสุดนักร้องหนุ่มหุ่นโดราเอม่อน ‘วินเวคิน’ โพสต์โซเชียลภาพที่ตนเอง เคยไปยืนชมความงามของอัญมณีเหล่านี้อย่างใกล้ชิด พร้อมแคปชั่นที่ทำให้หลายคนตกใจตามว่า “ต้นปียังไปดูอยู่เลย โดนขโมยไปแล้ว”
ข่าวการโจรกรรมชุดเครื่องประดับยุคจักรพรรดินโปเลียน 8 ชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ หรือราว 3,200 ล้านบาท จากพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre) ที่กรุงปารีส สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลก
นักร้องหนุ่มเผยกับคนใกล้ชิดว่า เหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับตนเองอย่างมาก เพราะเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะไปเที่ยวที่ฝรั่งเศส ตนเองได้ไปชมห้องแสดงเครื่องประดับในตำนานนี้ที่ลูฟร์ และยอมรับว่าตะลึงในความงามอลังการ
“ผมจำได้ว่าเพชรเม็ดใหญ่มาก เม็ดเท่าไข่นกกระทา ที่สำคัญคือเคยเป็นเครื่องทรงบนพระเศียรของพระราชินีฝรั่งเศสมาก่อน ตอนนั้นที่มองผ่านกระจกกั้นยังคิดอยู่เลยว่า แค่ทุบกระจกก็ขโมยได้แล้วนะ ไม่คิดว่าจะมีคนกล้าทำจริง ๆ เป็นการโจรกรรมที่อุกอาจมากๆ”
ชุดเครื่องประดับที่ถูกขโมยไป 8 ชิ้นนี้ ถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ามหาศาล รวมถึงรัดเกล้าและเครื่องประดับของจักรพรรดินีมารี-หลุยส์ และจักรพรรดินีเออเฌนี ไม่คิดว่าจะมีการโจรกรรมเพียงไม่กี่นาที
วินเวคินทิ้งท้ายด้วยความหวังว่า นี่คือความสูญเสียครั้งใหญ่ของโลกศิลปะและประวัติศาสตร์ หวังว่าจะได้รับข่าวดีว่าตำรวจฝรั่งเศสจะสามารถจับตัวผู้ร้ายและนำสมบัติล้ำค่าเหล่านี้กลับคืนมาได้โดยเร็วครับ