นาว ทิสานาฏ เล่าชีวิตต่างแดนเกือบ 2 ปี ทำตามฝันเรียนเชฟทำขนม จนได้เปิดร้านในฝัน เผยช่วงห่าง นิว วงศกร หัวใจมั่นคงไม่เปลี่ยน
หายหน้าจากงานในวงการไปเกือบ 2 ปี สำหรับอดีตนางเอกช่อง7 “นาว ทิสานาฏ” หวานใจพระเอกรุ่นดัง “นิว วงศกร” ที่ตัดสินใจแบบช็อคหัวใจแฟนละคร ขอไปตามฝันเรียนเชฟทำขนมไกลถึง เลอ กอร์ดอง เบลอ ที่ประเทศออสเตรเลีย ห่างทั้งงานในวงการและหวานใจ ล่าสุดคัมแบคกลับสู่ย่านแม่ประเทศไทย ขอมาอัพเดตชีวิตปัจจุบัน ผ่านรายการ โต๊ะหนูแหม่ม ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข23 กับพิธีกรตัวแม่ พี่หนูแหม่ม สุริวิภา ที่ตอนนี้ทำตามฝันสำเร็จลุยเป็นร้านขนมเล็กๆ Eatmenow.by now รับออเดอร์จากหัวใจ
หายจากวงการบันเทิงไปเรียนนานแค่ไหน?
“เกือบ ๆ 2 ปีเลยค่ะ ไปเรียนทางเชฟขนมหวาน ไปเรียนประมาณ 9 เดือน พอเรียนจบแล้วก็ต้องมีฝึกงานอีก 6 เดือน และบวกกับที่ไปอยู่เพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนประมาณ 3 เดือน รวม ๆ แล้วก็เกือบ 2 ปี”
เลือกเรียนที่ไหนอะไรยังไง?
“หนูไปเรียนเลอ กอร์ดอง เบลอ ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ คือตั้งแต่เด็ก ๆ เลยหนูเป็นคนชอบทำอาหารมาก แล้วก็ได้ยินชื่อโรงเรียนนี้มาตลอด เป็นความฝันมาตั้งแต่เด็กๆและก็จำมาตลอด จนวันนึงเราก็ตัดสินใจว่าไปลองเรียนดู ไปลองใช้ชีวิตดู”
“คือเมื่อก่อนเราจะรู้การทำงานล่วงหน้า จบเรื่องนึงจะมีแพลนเรื่องต่อไป จนวันนึงเหตุการณ์มันไม่มีการวางคิวว่าเราจะไปเล่นอะไรต่อ นานเกือบปี ก็เครียดค่ะเพราะ ตอนนั้นสัญญาก็จะหมดด้วย มันก็คิดว่าจะยังไงดีนะจะไปเวย์ไหนต่อ ก็เป็นจุดนี้ด้วยที่ตัดสินใจไปเรียน”
ได้มีคุยกับที่บ้าน กับพี่นิว เรื่องที่ตัดสินจะไปเรียนมั้ย?
“หนูปรึกษาพี่นิวก่อนว่าหนูจะไปทำตามความฝันแล้ว ว่าจะไปเรียนทำขนม แต่ไม่ได้ที่ไทยน่าจะไปเรียนที่ต่างประเทศ ตอนนั้นก็ยังไม่ระบุนะว่าจะไปเรียนที่ไหน แต่ว่าจะไปเรียนที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย คือพี่นิวก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะ ก็ช่วยหาว่าไปเรียนที่ประเทศไหนดี จนเริ่มตกผลึกแล้ว 70% ว่าหนูจะไป แล้วค่อยมาบอกแม่ แล้วก็มาบอกคุณพ่อที่บ้านก็ไม่มีใครว่าอะไรเลยค่ะ ทุกคนสนับสนุนหมดเลย”
แล้วการที่ต้องห่างเว้นระยะกับนิว ไม่กลัวเรื่องความสัมพันธ์เหรอ?
“ตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าจะไปนานแค่ไหน รู้แค่ว่าอยากไป ยังไม่ได้วางแผนไว้เลย เพราะไม่ได้มีข้อมูลที่มากพอ ซึ่งพี่นิวเค้าก็โอเค เค้าบอกว่าเดี๋ยวก็ตามไปได้ แล้วเค้าก็ทำจริงๆ เค้าก็บินไปเที่ยวบินไปหาตลอด”
เล่าให้ฟังหน่อยชีวิตการไปอยู่ที่นู้นเป็นยังไงบ้าง?
“ไม่รู้จักใครเลย ไปแบบตัวเปล่าๆ สมองเปล่าๆ ว่างๆโล่งๆ ที่ผ่านมาไม่เคยอยู่คนเดียวไม่เคยอยู่คอนโด อยู่บ้านตลอด ไม่เคยห่างจากครอบครัว ตอนที่ไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ได้หรือเปล่า ตอนแรกพี่นิวก็ไปด้วยมันก็สนุก พอถึงวันที่พี่นิวกลับก็มีแอบคิดว่าเราจะอยู่ยังไงนะ จะอยู่ได้ไหมเพราะว่าภาษาเราก็ไม่ได้ดีมาก เราก็เอาตัวรอดไปวันๆ”
ความรัก 12 ปี มั่นคงและยาวนามมากสำหรับคู่เรา?
“ที่ผ่านมาได้เพราะว่าคู่เราไม่มีกฎเกณฑ์ หรือบังคับตายตัวของกันและกัน เราให้สเปซของกันและกัน เค้ารู้ว่าเราเป็นคนยังไง และเค้าก็รู้ว่าหนูเป็นคนยังไง มันก็เลยชิลๆ ค่ะเหมือนเพื่อนกัน”