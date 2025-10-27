เจนนี่ ไป อย. แล้วลั่นทุกคนต้องฟังคำต้องห้ามอะไรบ้างไม่ให้ผิดกฎหมาย เตรียมไป สคบ. ต่อ การขายของเราต้องช่วยแบ่งเบาภาระหน่วยงาน – ผู้บริโภคต้องได้ของที่ดีที่สุดถูกที่สุด

เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ โพสต์คลิปหลังเดินทางไป อย. พร้อมแคปชั่นว่า “ความรู้เต็มหัวตอนนี้ อยากส่งต่อมากก”

“วันนี้ยิวกับเจนได้ความรู้ใหม่เยอะมากกับการเป็นผู้ประกอบการขายของออนไลน์ใดๆ ได้เรียนรู้ถึงคำต้องห้ามที่ทั้งทางแพลตฟอร์ม และ อย.ห้าม รวมถึงคำไหนพูดได้พูดไม่ได้ เยอะมาก ถ้าเจนนี่พูดใน 2-3 ชั่วโมง ก็พูดไม่หมด ”

“หลังจากนี้ให้ทุกคนติดตามไว้ดีๆ เพราะเป็นความรู้ที่ทุกคนต้องรู้ เพราะไม่อย่างนั้นนอกจากช่องจะบินแล้ว มันจะเข้าเรื่องผิดกฎหมายด้วย ถ้าทุกคนรู้ก็จะสบายใจทุกฝ่ายรวมถึงผู้บริโภคด้วย หลังจากนี้ การขายของของยิวเจน เราเข้ามาเรียนรู้กับทาง อย. แล้ว”

ด้าน ยิว ฉัตรมงคล สามีกล่าวว่า “คำต้องห้ามเป็นคำที่ อย.กำหนดไว้หมดเลย ถ้าเราทำตามคำต้องห้ามของ ติ๊กต็อกได้เป๊ะๆ เราก็ไม่ต้องกลัวผิดกฎหมาย ”

เจนนี่ กล่าาว่า “ติดตามพวกเราไว้ความรู้เต็มสมอง พร้อมปล่อยความรู้มาก พรุ่งนี้ไป สคบ.ต่อ บอกแล้วว่าเราจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสวยงาม การขายของของเรา ต้องไม่เป็นภาระให้ใคร ต้องเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้หน่วยงานต่างๆด้วย ผู้บริโภคต้องได้ของที่ดีที่สุด ถูกที่สุด ”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
2

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
3

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
4

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
5

สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
6

สส.ประชาชน ชี้รัฐบาลพลาดมาก 'อนุทิน' เซ็น MOU แรร์เอิร์ธ เสียเปรียบสหรัฐฯ อย่างหนัก
7

ตร.เร่งหาสาเหตุ หลังพบมัคนายกวัด-ภรรยาถูกยิงดับ 2 ศพในบ้าน
8

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
9

หวานมาก นนกุล โพสต์คลิปอวยพรวันเกิด แอฟ ทักษอร ทำแฟนสาวยิ้มเลย
10

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศ 9 ครั้งแล้ว ขึ้น-ลงผันผวน ร่วงลงอีก