เจนนี่ ไป อย. แล้วลั่นทุกคนต้องฟังคำต้องห้ามอะไรบ้างไม่ให้ผิดกฎหมาย เตรียมไป สคบ. ต่อ การขายของเราต้องช่วยแบ่งเบาภาระหน่วยงาน – ผู้บริโภคต้องได้ของที่ดีที่สุดถูกที่สุด
เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ โพสต์คลิปหลังเดินทางไป อย. พร้อมแคปชั่นว่า “ความรู้เต็มหัวตอนนี้ อยากส่งต่อมากก”
“วันนี้ยิวกับเจนได้ความรู้ใหม่เยอะมากกับการเป็นผู้ประกอบการขายของออนไลน์ใดๆ ได้เรียนรู้ถึงคำต้องห้ามที่ทั้งทางแพลตฟอร์ม และ อย.ห้าม รวมถึงคำไหนพูดได้พูดไม่ได้ เยอะมาก ถ้าเจนนี่พูดใน 2-3 ชั่วโมง ก็พูดไม่หมด ”
“หลังจากนี้ให้ทุกคนติดตามไว้ดีๆ เพราะเป็นความรู้ที่ทุกคนต้องรู้ เพราะไม่อย่างนั้นนอกจากช่องจะบินแล้ว มันจะเข้าเรื่องผิดกฎหมายด้วย ถ้าทุกคนรู้ก็จะสบายใจทุกฝ่ายรวมถึงผู้บริโภคด้วย หลังจากนี้ การขายของของยิวเจน เราเข้ามาเรียนรู้กับทาง อย. แล้ว”
ด้าน ยิว ฉัตรมงคล สามีกล่าวว่า “คำต้องห้ามเป็นคำที่ อย.กำหนดไว้หมดเลย ถ้าเราทำตามคำต้องห้ามของ ติ๊กต็อกได้เป๊ะๆ เราก็ไม่ต้องกลัวผิดกฎหมาย ”
เจนนี่ กล่าาว่า “ติดตามพวกเราไว้ความรู้เต็มสมอง พร้อมปล่อยความรู้มาก พรุ่งนี้ไป สคบ.ต่อ บอกแล้วว่าเราจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสวยงาม การขายของของเรา ต้องไม่เป็นภาระให้ใคร ต้องเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้หน่วยงานต่างๆด้วย ผู้บริโภคต้องได้ของที่ดีที่สุด ถูกที่สุด ”