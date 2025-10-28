บันเทิงต่างประเทศ – 8 สาวเกิร์ลกรุ๊ป Hearts2Hearts จากค่าย เอสเอ็ม เอ็นเทอร์เทนเมนต์ มาพร้อมมินิอัลบั้มแรก “FOCUS” (โฟกัส)

8 สาวเกิร์ลกรุ๊ป “Hearts2Hearts” (ฮาร์ตส์ทูฮาร์ตส์) ‘คาร์เมน’, ‘สเตลล่า’, ‘เอ-นา’, ‘อีอัน’, ‘เย-อน’, ‘จูอึน’, ‘ยูฮา’ และ ‘จีอู’ จากค่าย เอสเอ็ม เอ็นเทอร์เทนเมนต์ มาพร้อมมินิอัลบั้มแรก “FOCUS” (โฟกัส)

เพลงไตเติลชื่อเดียวกับอัลบั้ม “FOCUS” เป็นเพลงแนวเฮาส์ที่มีการริฟฟ์เปียโนแบบวินเทจ เนื้อเพลงบอกเล่าความรู้สึกออกมาอย่างน่าหลงใหลเกี่ยวกับความสนใจทั้งหมดที่จดจ่ออยู่กับอีกฝ่าย พร้อมนำเสนอเสน่ห์สุดเท่และชิกของ Hearts2Hearts แต่งเนื้อร้องโดย ‘KENZIE’ (เคนซี)

เพลงนี้มีท่าเต้นสุดพร้อมเพรียง เท่และสง่างาม เป็นจุดแข็งของ Hearts2Hearts (ฮาร์ตส์ทูฮาร์ตส์) ในฐานะวงที่มีหลายสมาชิก พวกเธอได้เพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับการแสดงด้วยท่าเต้นแบบยูนิตต่างๆ รวมถึงฝีมือการกำกับฯ โดย NAIN JO (นาอินโจ) นักออกแบบท่าเต้นของ Golden เพลงประกอบแอนิเมชั่นยอดฮิตระดับโลกเรื่อง KPop Demon Hunters

“Hearts2Hearts” ประสบความสำเร็จกับการจัดโชว์เคสคัมแบ๊กฉลองการปล่อยมินิอัลบั้มแรก “Hearts2Hearts The 1st Mini Album ‘FOCUS’ Showcase” และแสดงเวทีเพลงไตเติล “FOCUS” เป็นครั้งแรก ณ BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

“หวังว่าทุกคนจะให้ความสนใจและรักมินิอัลบั้มแรกที่พวกเราตั้งใจเตรียมกันเยอะๆ นะคะ พวกเราเองก็ดีใจที่ S2U (ฮาร์ตชู ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) จะได้มีเพลงฟังเพิ่มขึ้นค่ะ โปรดติดตาม Hearts2Hearts ที่จะเติบโตอย่างยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นต่อไปนะคะ” สาวๆ Hearts2Hearts กล่าว

