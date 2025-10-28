ข่าวสดมิวสิค – 5 สาว QRRA ค่าย Independent Records ปิดตำนานเจ้าหญิง ปล่อย ‘Midnight Text’ ส่งท้าย แนวป๊อปอาร์แอนด์บี กลิ่นอายฮิพฮอพ

หลังทำเหล่า PEONY ใจหาย กับการประกาศยุบวงปิดตำนานเจ้าหญิงในเดือนพฤศจิกายนนี้ ล่าสุด 5 สาว “QRRA (คาร์ร่า)” ค่าย Independent Records ประกอบด้วย ‘ฟ้อนด์’ ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา, ‘ชัญญ่า’ ชัญญาภัค นุ่มประสพ, ‘นิกี้’ วรินท์รัตน์ ยลประสงค์, ‘ปาเอญ่า’ นิพพิชฌาน์ พิพิธเดชา และ ‘ป๊อปเป้อ’ พิณญาดา จึงกาญจนา ขอส่งท้ายด้วยซิงเกิลที่ 6 “Midnight Text”

“Midnight Text” แนวป๊อปอาร์แอนด์บี กลิ่นอายฮิพฮอพ เนื้อเพลงผสมผสานภาษาไทย-อังกฤษ เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ผ่านข้อความแช็ตที่ทั้งลุ้น ทั้งหวั่นไหว แต่ไม่จำเป็นต้องมีสถานะอะไร เพียงแค่ vibe ที่สื่อถึงกันก็พอ


QRRA (คาร์ร่า) เผยว่า “เพลง Midnight Text เป็นเหมือนจุดหมายปลายทางและจุดเริ่มต้น ได้ B ROCK ทำดนตรีให้ตั้งแต่เพลง Miracle ซิงเกิลเดบิวต์ รวมถึงซิงเกิลที่ 2 Happy we day แล้วก็ได้มาทำให้เราในเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้าย

แล้วก็ได้พี่เจน J Jazzsper มาเขียนเนื้อไทยให้ เขาเป็นกันเองมากๆ แล้วก็เก่งมาก ตัวเพลงคงเอกลักษณ์ความเป็น QRRA ไว้ได้ดีมากเลยค่ะ บวกกับท่าเต้นที่ได้กลับไปร่วมงานกับทีม On-air academy โดยรวมเลยนึกถึงสมัย Miracle เลยค่ะ

ดีใจที่มี PEONY ร่วมเดินทางมาตั้งแต่วันเเรก ทุกๆ การเดินทางจะเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับกันเเละกัน ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมาเสมอ ฝากติดตามพวกเรา QRRA แต่ละเมมเบอร์ในเส้นทางต่างๆ ด้วยนะคะ”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
2

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
3

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
4

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
5

ใช้ผิดประเภทโดนระงับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข
6

ผบก.น.2 สั่งไล่ออก รองผกก. ออกจากราชการ หลังถูกจับเอี่ยวแก๊งคอลฯ
7

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
8

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
9

ใหม่ - เต๋อ ไม่เลื่อนงานแต่ง เผยแพลนลดแขกเหลือหลักสิบ จัดอย่างสุภาพเรียบร้อย ไม่เอิกเกริก
10

จับ รองผกก. พื้นที่นครบาล เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทญาติ รับเปิดบัญชีม้า ได้ค่าจ้างเดือนละ 7 หลัก