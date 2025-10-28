ข่าวสดมิวสิค – 5 สาว QRRA ค่าย Independent Records ปิดตำนานเจ้าหญิง ปล่อย ‘Midnight Text’ ส่งท้าย แนวป๊อปอาร์แอนด์บี กลิ่นอายฮิพฮอพ
หลังทำเหล่า PEONY ใจหาย กับการประกาศยุบวงปิดตำนานเจ้าหญิงในเดือนพฤศจิกายนนี้ ล่าสุด 5 สาว “QRRA (คาร์ร่า)” ค่าย Independent Records ประกอบด้วย ‘ฟ้อนด์’ ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา, ‘ชัญญ่า’ ชัญญาภัค นุ่มประสพ, ‘นิกี้’ วรินท์รัตน์ ยลประสงค์, ‘ปาเอญ่า’ นิพพิชฌาน์ พิพิธเดชา และ ‘ป๊อปเป้อ’ พิณญาดา จึงกาญจนา ขอส่งท้ายด้วยซิงเกิลที่ 6 “Midnight Text”
“Midnight Text” แนวป๊อปอาร์แอนด์บี กลิ่นอายฮิพฮอพ เนื้อเพลงผสมผสานภาษาไทย-อังกฤษ เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ผ่านข้อความแช็ตที่ทั้งลุ้น ทั้งหวั่นไหว แต่ไม่จำเป็นต้องมีสถานะอะไร เพียงแค่ vibe ที่สื่อถึงกันก็พอ
QRRA (คาร์ร่า) เผยว่า “เพลง Midnight Text เป็นเหมือนจุดหมายปลายทางและจุดเริ่มต้น ได้ B ROCK ทำดนตรีให้ตั้งแต่เพลง Miracle ซิงเกิลเดบิวต์ รวมถึงซิงเกิลที่ 2 Happy we day แล้วก็ได้มาทำให้เราในเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้าย
แล้วก็ได้พี่เจน J Jazzsper มาเขียนเนื้อไทยให้ เขาเป็นกันเองมากๆ แล้วก็เก่งมาก ตัวเพลงคงเอกลักษณ์ความเป็น QRRA ไว้ได้ดีมากเลยค่ะ บวกกับท่าเต้นที่ได้กลับไปร่วมงานกับทีม On-air academy โดยรวมเลยนึกถึงสมัย Miracle เลยค่ะ
ดีใจที่มี PEONY ร่วมเดินทางมาตั้งแต่วันเเรก ทุกๆ การเดินทางจะเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับกันเเละกัน ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมาเสมอ ฝากติดตามพวกเรา QRRA แต่ละเมมเบอร์ในเส้นทางต่างๆ ด้วยนะคะ”