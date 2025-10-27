เจนนี่ เตรียมแจกบ้าน 1 หลัง ตามสัญญา ในแคมเปญ 11.11 มีสิทธิลุ้นรับทุกคน

อีกหนึ่งศิลปินคิวทอง หลังไลฟ์ขายของและปิดยอดได้หลายร้อยล้านบาท จนฮอตแบบหยุดไม่อยู่ในชั่วโมงนี้

ล่าสุด “เจนนี่” รัชนก สุวรรณเกตุ ได้โพสต์ภาพคู่บ้านหลังหนึ่ง พร้อมระบุข้อความว่า “ซื้อบ้านหลังนี้แจก แคมเปญ 11.11 นี้นะคะ

ซื้อของในไลฟ์สด เทศกาลเจนนี่ ตั้งแต่ 7-11 พ.ย. มีสิทธิลุ้นรับทุกคน การแจกครั้งนี้ เจนนี่ ให้ทางทีมทนายและ TikTok Shop ดำเนินขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย”

สำหรับแคมเปญดังกล่าวของ เจนนี่ ถือว่าเป็นการจัดให้ตามสัญญา หลังเคยออกมาประกาศไว้ว่า “ถ้า 10 วัน ได้ 1,000 ล้าน” จะแจกบ้าน 1 หลัง

