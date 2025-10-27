ใหม่ – เต๋อ ไม่เลื่อนงานแต่ง เผยแพลนลดจำนวนแขกเหลือหลักสิบ จัดอย่างสุภาพเรียบร้อย ไม่เอิกเกริก
วันที่ 27 ต.ค.68 ที่บริเวณชั้น 9 โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ใหม่ ดาวิกา ควง เต๋อ ฉันทวิชช์ จัดงาน “CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ” THE FIRST EPISODE PREMIERE AND PRESS CONFERENCE เปิดโรงภาพยนตร์รอบพิเศษ ดูตอนแรกพร้อมแฟนคลับ
หลังจบงาน ใหม่ – เต๋อ ได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ สอบถามถึงแพลนการจัดงานแต่งงานภายในปีนี้
แพลนแต่งงาน ณ ตอนนี้วางไว้ยังไงบ้าง?
“เหมือนเดิมค่ะ ไม่ได้เลื่อน แพลนเหมือนเดิมแต่ว่าให้สุภาพ เรียบร้อย สเกลต่างๆ คนมาร่วมงานเหลือหลักสิบ ไม่อยากให้เอิกเกริก หลักสิบนี้อาจจะหมายถึง 99 คนก็ได้”
แล้วก่อนหน้าวางไว้เท่าไหร่?
“ก็หลักสิบนี่แหละ แต่ตอนนี้ก็อาจจะน้อยลงไปอีก (ที่จองไว้?) ก็ดำเนินการต่อ งานแต่งนี้เตรียมมานานมากๆ แล้ว และมันก็ลงล็อกชีวิตเราพอดี ทุกๆ ช่วงเลย แล้วถ้าพลาดช่วงนี้ไปมันจะยาวกว่านี้ค่ะ อาจจะเป็นร่างคุณยายวรนาถมางานแต่งค่ะ กระทบหลายอย่างค่ะ”
เป็นเรื่องของฤกษ์ด้วยใช่ไหม?
“ฤกษ์ด้วย อีกอย่างคือใหม่เตรียมทุกอย่าง มีไปต่างประเทศไปแพลนเรื่องชุดแล้วทุกอย่าง เอาเป็นว่าเราจะทำทุกอย่างให้สุภาพเรียบร้อย แล้วบอกกับแขกว่าใครสะดวกหรือไม่สะดวกตามใจได้เลยค่ะ ว่ามาหรือไม่มาได้เลย เราเข้าใจว่าอย่างในช่วงนี้ค่ะ แต่งานได้เริ่มไปหมดแล้ว มีการวางมัดจำ มีเตรียมทีมที่มาจากต่างประเทศ มีทีมโกลบอลมาด้วย เลยยากที่จะหลีกเลี่ยงค่ะ ปลายปีนี้ค่ะ”
ทุกอย่างจัดเตรียมไว้หมดแล้ว?
“ใช่ มันเลยโยกไม่ได้เลย แต่เราจะทำให้ไม่กระทบใคร ให้เป็นวันของเราจริงๆ (เล็กกว่าแผนเดิมเยอะไหม?) ถือว่าใกล้เคียงเพราะทุกอย่างถูกแพลนไว้หมดแล้ว โดยรวมคือเป็นไปตามแพลน มีปรับลดลงบ้างเล็กน้อย”
เรื่องความพร้อมของเรา?
ใหม่ “ตอนนี้ก็ได้เลย แหวนมาแล้วด้วย“
เต๋อ ”อยากใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว”
เตรียมตัวคอร์สเจ้าสาว?
ใหม่ “มีวันเดียวที่เรานัดกันไปทำหน้า มีวันเดียวเลย ไปทำไปดึงหน้าขึ้น มีวันเดียวเลยในตารางงานมีวันเดียวที่จะนัดกันไปดึงหน้า ช่วงนี้ทำงานมากหน้าตก ก็จะไปดึงค่ะ”
เต๋อ “จริงๆ ผมไม่เคยไปทำอะไรแบบนั้น แต่นี่แต่งงานครับ”