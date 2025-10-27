‘บุ๋ม ปนัดดา’ เตรียมเปิดโรงครัวมูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทานระหว่างรอคิว

วันที่ 28 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตนางสาวไทย ดารานักแสดง พิธีกรชื่อดัง และประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ได้มีการโพสต์ข้อความ ลงในเพจใจความว่า

“บุ๋มมาเตรียมสถานที่ เพื่อจัดตั้งโรงครัวค่ะ โรงครัวของเราอยู่หน้าศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ บุ๋มและทีมงานมูลนิธิองค์กรทำดี มีความตั้งใจที่จะทำอาหารเพื่อให้พี่น้องประชาชน ที่ได้เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทานอาหาร ขณะที่รอคิวเข้าด้านใน วันและเวลา บุ๋มจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ”

สำหรับ บุ๋ม ปนัดดา นั้นเป็นที่ทราบกันดี ว่าเจ้าตัว มักจะลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน และผู้ที่เดือดร้อนต่างๆ รวมไปถึงการเป็นจิตอาสาร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

