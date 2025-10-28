คู่บุญหมื่นล้าน! ‘นุ่น-ต๊อด’ ควงทำบุญกฐินปีที่ 10 วัดถ้ำศรีนิล จ.เชียงใหม่ – มอบทุนการศึกษานักเรียน ร.ร.บ้านเป้าวิทยาคาร

เติมแต้มบุญต่อเนื่องสำหรับคู่รัก-คู่บุญหมื่นล้าน นุ่น วรนุช และ ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ล่าสุดควงกันไปทำบุญทอดกฐิน ณ วัดถ้ำศรีนิล ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างแทงค์น้ำคอนกรีตและศาลาที่พักสงฆ์

ในปี 2568 นี้ นุ่น และ ต๊อด สร้างบุญใหญ่ต่อเนื่องเข้าปีที่ 10 แล้ว! โดยครั้งนี้มีสุดยอดนักชกแบล็กโกลด์ บัวขาว บัญชาเมฆ ร่วมอนุโมทนาบุญด้วย ยอดกฐินในปีนี้รวมทั้งสิ้น 1,432,450 บาท

นอกจากนี้ มูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี ยังได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร จ.เชียงใหม่ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่ โรงพยาบาลแม่แตง จ.เชียงใหม่ อีกด้วย

เรียกว่าเป็นคู่บุญหมื่นล้านที่มีแต้มบุญอีกแสนล้านไม่เกินจริง!!

