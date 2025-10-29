ซุปตาร์บันเทิง

หนึ่งนักแสดงมากฝีมือ ‘โตโน่’ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ กลับมารับบท ‘เสือดำ’ บทบาทที่รักที่สุดในชีวิตอีกครั้ง ในภาพยนตร์ “เสือ” จักวาลขุนพันธ์ ซึ่งได้ร่วมงานกับอีก 3 เสือ เสือฝ้าย-เวียร์ ศุกลวัฒน์, เสือมเหศวร-มาริโอ้ เมาเร่อ และ เสือใบ-เป้ อารักษ์ รวมถึงนักแสดงสาว ‘หลิน มชณต’ ที่รับบท ‘รสริน’ ผลงานการกำกับฯ ของ ก้องเกียรติ โขมศิริ
♦บทบาท-คาแร็กเตอร์
โตโน่ – “รับบท เสือดำ เป็นบทที่ผมรักที่สุดตั้งแต่รู้จักการแสดงมา ผมรู้จักคาแร็กเตอร์นี้ตั้งแต่ปี 2565 ตอนแรกเข้ากับคาแร็กเตอร์เสือดำ เรายังควบคุมเขาไม่ได้เลยอินมาก อย่างที่เห็นใน ขุนพันธ์ 3 เสือดำยืนอยู่ในจุดดำมืด ตอนนั้นยอมรับว่ามีปัญหาจนต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ แต่กลายเป็นว่าตอนที่โตโน่มีปัญหา เชื่อไหมว่าบทนี้ช่วยผมไว้
แต่เรื่อง เสือ ย้อนกลับไปก่อนจะเจอ ขุนพันธ์ เล่าแผลที่เขาเจอมา ตอนเจอกลุ่มเสือเฒ่า มันเลยมีพื้นที่ให้ผมจินตนาการ แล้ว พี่โขม (ผู้กำกับฯ) มีโจทย์ที่เคยบอกว่าก่อนที่คนนี้จะเป็นเสือดำ เขาเป็นเหมือนแมวจร มีรอยกัด ผอมโซ ไม่ได้ฉีดวัคซีน แล้วไม่รู้ไปทำอะไรมา สภาพเหมือนโดนหมารุมกัด แมวด้วยกันรุมฟัด เพราะเป็นตัวเดียวที่เข้ากับใครไม่ได้
เสือดำเวอร์ชั่นนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นที่ผมรักมาก มีเรื่องความเชื่อ จิตวิญญาณ ความดีเลวในตัว เราไม่ได้มาเล่นเป็นพระเอกเสือดำ เราเป็นโจร ผิดคือผิด เลวคือเลว หนังพี่โขมไม่ได้บอกเรื่องของคนดีกับคนไม่ดี แต่เป็นหนังที่เล่าถึงคนที่เกิดอยู่กลุ่มก้อนเดียวกันที่อยู่ในเฉดสีเทา แต่เทาเข้มหรือเทาอ่อน”
♦แบ๊กกราวด์ เสือดำ วัยหนุ่ม?
โตโน่ – “ภาคนี้เขากลับมาอย่างมีที่มาที่ไป อาวุธหลักคือปืนคู่ลูกซองสั้น ที่เติมเข้ามาคือสนับมือ ยังเป็นเสือดำที่สู้ไม่ถอย ต่อยหนัก ภาคนี้จะเห็นเขาเป็นนักมวย ถึงตัวบทจะไม่เคยพูด ไม่เคยบอกรักใคร หลายคนเข้าใจว่าเขาใจร้าย แต่ในเรื่อง เสือ เราจะเห็นอีกมุมหนึ่งที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น จุดดำของเสือดำอาจจะเยอะ และอาจจะมีจุดขาวเพียงจุดเดียว แต่จุดนั้นมันมีความหมายกับเขา ผมเลยรู้สึกยิ่งรักตัวละครตัวนี้”
♦เป็นครั้งแรกที่ทำงานกับ ‘หลิน มชณต’ เป็นยังไงบ้าง?
โตโน่ – “ตัวละคร รสริน เป็นดาราซูเปอร์สตาร์ รสรินกับเสือดำเจอกันในห้องน้ำ เขาเคยเห็นรสรินแต่ในโปสเตอร์หนังรถแห่ พอเจอตัวจริงมันเหมือนเจอความศิวิไลซ์ ถ้าไม่มีรสรินก็จะไม่มีเสือดำในเวอร์ชั่นแบบนี้
หลินเป็นคนเข้ามาเติมเต็มความสวยงามในเรื่อง ตั้งใจทำงานมาก เวลาเจอซีนที่ยากและต้องเจอกับพลังงานของทั้งสี่คนสี่เสือไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งน้องทำการบ้านมาดี”
♦การร่วมงานกับอีกสามเสือ?
โตโน่ – “ตอนทำ ขุนพันธ์ 3 เราแทบไม่เจอกัน แต่ภาคนี้เจอกันทุกรอบ ดีใจที่ได้ร่วมงานกันสักที อย่างเป้มีความทนมือทนไม้ บางทีมีผิดคิวกันบ้าง ถึงบางครั้งจะใส่เซฟตี้แต่โดนคือเจ็บทั้งคู่ ก็จะคอยถามกัน เป้ก็จะบอกมาเลยไม่ต้องห่วง ยิ่งทำให้เรารักเขาที่เขาทุ่มเท และในความสัมพันธ์จะคนละขั้ว เสือใบมีความสำอาง ขณะที่เสือดำคลุกฝุ่น แต่ดันชอบผู้หญิงคนเดียวกัน ก็จะมีความขิงกัน เป็นเคมีที่สนุกมีงัดกันตลอด
กับโอ้ เรารักโอ้อยู่แล้ว เสือดำกับเสือมเหศวร มีความผูกพันบางอย่าง แต่บางทีก็มีขัดกันเพราะโตมาไม่เหมือนกัน เสือดำชีวิตล้มลุกคลุกคลาน แต่เสือมเหศวรเติบโตจากครอบครัวมีอันจะกินมีความรู้ แต่กลับไม่รู้สึกน่าหมั่นไส้ สงสัยมันมีเมตตามหานิยมมั้ง โอ้มีความคล้ายเสือมเหศวรเหมือนกันนะ ใครเห็นก็เกลียดไม่ลง
ส่วนพี่เวียร์ เป็นนักแสดงที่มีความสามารถ ดีใจและยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของเสือ โลกของ ขุนพันธ์ ตอน ผู้พันเบิร์ด เล่น ก็เป็นเสือฝ้ายที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นผู้พันเบิร์ด พี่เวียร์ก็ดีที่สุดในเวอร์ชั่นพี่เวียร์ พี่เวียร์ตีความเสือฝ้ายเรารู้สึกประทับใจ ชื่นชมการทำสมาธิ ความรับผิดชอบต่อบท การทำการบ้านทุกคนช่วยกัน ทั้งสามเข้าวงการมาก่อนผม ผมเป็นแฟนคลับพวกเขา เป็นความรู้สึกดีใจที่ได้เจอ เขาเก่งกันทุกคน ประทับใจมาก”
♦ฝากผลงาน?
โตโน่ – “เสือ มันสนุกครบ โดยที่เรามาเริ่มต้นรู้จักกับทุกๆ ตัวละครไปพร้อมๆ กันได้ ฝากไปดูกันเยอะๆ หวังว่าทุกคนจะรักและมีความสุขกับภาพยนตร์เรื่องเสือครับ”