มิ้นท์ มาลีวัลย์ ภูมิใจเคยถวายงานรับใช้ สมเด็จพระพันปีหลวง นับเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต อยู่ในความทรงจำตราบนานเท่านาน
นักร้องดีว่ารุ่นใหญ่ มิ้นท์ มาลีวัลย์ เจมีน่า แชร์เรื่องราวสุดภาคภูมิใจ เมื่อครั้งหนึ่งมีโอกาสได้เคยถวายงานรับใช้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย มิ้นท์ โพสต์ภาพแห่งความปีติ พร้อมเขียนข้อความถวายอาลัยว่า “เมื่อครั้งที่มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตที่ได้ถวายงานรับใช้พระองค์ท่าน ด้วยกำลังและความสามารถที่มี”
“พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ขอย้อนรำลึกและเก็บความภาคภูมิใจในครั้งนั้น ไว้เป็นความทรงจำอีกตราบนานเท่านาน”
ขอบคุณที่มา IG : mintmaleewan