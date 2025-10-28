มิ้นท์ มาลีวัลย์ ภูมิใจเคยถวายงานรับใช้ สมเด็จพระพันปีหลวง นับเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต อยู่ในความทรงจำตราบนานเท่านาน

นักร้องดีว่ารุ่นใหญ่ มิ้นท์ มาลีวัลย์ เจมีน่า แชร์เรื่องราวสุดภาคภูมิใจ เมื่อครั้งหนึ่งมีโอกาสได้เคยถวายงานรับใช้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดย มิ้นท์ โพสต์ภาพแห่งความปีติ พร้อมเขียนข้อความถวายอาลัยว่า “เมื่อครั้งที่มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตที่ได้ถวายงานรับใช้พระองค์ท่าน ด้วยกำลังและความสามารถที่มี”

“พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ขอย้อนรำลึกและเก็บความภาคภูมิใจในครั้งนั้น ไว้เป็นความทรงจำอีกตราบนานเท่านาน”

ขอบคุณที่มา IG : mintmaleewan

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบก.น.2 สั่งไล่ออก รองผกก. ออกจากราชการ หลังถูกจับเอี่ยวแก๊งคอลฯ
2

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
3

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
4

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
5

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
6

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
7

ใช้ผิดประเภทโดนระงับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข
8

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
9

รถดูดส้วมระเบิด สุดระทึก พนักงานบนรถเสื้อขาด ได้รับบาดเจ็บ (คลิป)
10

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง