อาลัยดาราดัง สวี่เส้าสง เสียชีวิตแล้วหลังต่อสู้โรคร้ายอาการทรุด เหล่าเพื่อนดารารุดอาลัย โจวเหวินฟะ น้ำตาไหลให้กำลังใจครอบครัว เผยผลงานมากมายค่ายทีวีบี แฟนละครฮ่องกงเศร้า
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 สื่อฮ่องกงรายงานว่า นักแสดงรุ่นใหญ่ “สวี่เส้าสง” หรือ “เบนซ์ ฮุย” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี เมื่อเวลา 02.30 น. วันนี้หลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนด้วยอาการป่วยวิกฤตเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 68
ทางครอบครัวได้แจ้งข่าวเศร้า เบนซ์ ฮุย จากไปอย่างสงบด้วยภาวะการทำงานของร่างกายล้มเหลวจากโรคมะเร็ง สิริอายุ 76 ปี ครอบครัวและเพื่อนอยู่เคียงข้างในวาระสุดท้าย ครอบครัวกล่าวขอบคุณทุกความห่วงใย และกำลังดำเนินการเรื่องงานศพ โดยรายละเอียดจะประกาศอีกครั้ง
สวี่เส้าสง คนฮ่องกงมักจะเรียกว่า เบนซ์ ฮุย เกิดในตระกูล “สวี่” อันเก่าแก่แห่งเมืองซีกวน มณฑลกว่างโจว ครอบครัวไม่เพียงมีชื่อเสียง หากยังมีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
สวี่เส้าสง เข้าเรียนที่ “วิทยาลัยภาษาจีนและภาษาอังกฤษตะวันตก” บนถนน Grampian โรงเรียนเล็กๆ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหลงใหลในศิลปะการแสดง
ปี 1970 คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางในวงการบันเทิง เขาเซ็นสัญญาแสดงละครวิทยุของสถานี “Commercial Radio” ในฮ่องกง โดยขับรถ “เมอร์เซเดส-เบ็นซ์” มาทำงานทุกวันจนเพื่อนนักแสดงล้อว่า “เบนซ์เส้าสง” และชื่อเล่นนั้นก็กลายเป็นตำนาน “เบนซ์ ฮุย” ที่คนทั้งวงการจำได้ตั้งแต่นั้น
เพียงหนึ่งปีถัดมา เขาเข้าร่วมหลักสูตรฝึกศิลปินรุ่นแรกของ ทีวีบี ด้วยค่าเรียนเพียง 5 เหรียญเท่านั้น เพื่อนร่วมรุ่นของเขาในตอนนั้นคือเหล่าดาราที่ต่อมากลายเป็นเสาหลักของวงการ เช่น กานกัวเหลียง และซูซิงซวน
หลังจบหลักสูตรการแสดง เขาเริ่มจากบทเล็กๆ ในรายการ “Happy Tonight” ก่อนย้ายไป อาร์ทีวีและกลับมาสู่ทีวีบีอีกครั้งในปี 1978 การย้ายค่ายบ่อยครั้งสะท้อนถึงการแข่งขันอันดุเดือดระหว่างสถานีในยุคนั้น และความมุ่งมั่นของชายหนุ่มที่ไม่เคยหยุดพัฒนา
ครึ่งศตวรรษในวงการ จากตัวประกอบสู่ครูแห่งการแสดง
ก่อนเข้าสู่วงการ เขาเคยช่วยพ่อค้าขายหยกอยู่หลายปี แต่เมื่อได้สัมผัสกล้องถ่ายทำ เขาก็รู้ทันทีว่านี่คือเส้นทางชีวิตที่แท้จริง กว่า 50 ปีในวงการ สวี่เส้าสงผ่านการแสดงบทบาทนับไม่ถ้วน ตั้งแต่ตำรวจ นักเลง ไปจนถึงข้าราชการใหญ่ เขาเป็นที่รู้จักในฐานะ “นักแสดงสมทบผู้มีความสามรถในการแสดงบทอารมณ์” ที่ทำให้ทุกฉากมีชีวิตและน่าจดจำ
ชื่อของสวี่เส้าสงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของ “ฝีมือการแสดง ความสุข และรอยยิ้ม” ในวงการบันเทิงฮ่องกง
หลังหมดสัญญากับ ทีวีบี ในปี 2018 เขาประกาศเกษียณ และย้ายไปใช้ชีวิตอย่างสงบที่สิงคโปร์ ใช้เวลาเดินเล่น ปลูกต้นไม้ และดูแลภรรยา หญิงคนเดียวที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดชีวิต แต่ในปี 2019 เขาก็ต้องเจอมรสุมข่าวลือในโลกออนไลน์ ซึ่งเจ้าตัวออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่น และเลือกเงียบอย่างสง่างาม ชีวิตช่วงหลังของเขาสะท้อนคำที่เขามักพูดติดปากว่า
“ชื่อเสียงเป็นเพียงมายา แต่ครอบครัวคือความจริง”
สวี่เส้าสง ลงทุนกว่า 10 ล้านเหรียญเพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกสาวชาร์เมน ฮุย ในสิงคโปร์ และเปิดร้านกาแฟและร้านเบเกอรี่ที่นั่นอีกหลายแห่ง
วันที่ 27 ตุลาคม 2025 ข่าวอาการป่วยของสวี่เส้าสง แพร่สะพัดทั่วฮ่องกง ศิลปินรุ่นน้องมากมาย ตั้งแต่ หวงเย่อหัว เหมียวเฉียวเหว่ย ซีเหม่ยเจิน หวงซีหัว ฯลฯ ต่างรีบเดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลในแฮปปี้วัลเลย์
นางเอกสาว เสอซือม่าน ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ และบอกสื่อว่า “เขาเป็นเหมือนพ่ออีกคนในวงการของฉัน”
รุ่งเช้าวันที่ 28 ตุลาคม เวลา 02.30 น. ครอบครัวประกาศข่าวการจากไปของเขาอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งไต เขาจากไปในวัย 76 ปี ท่ามกลางความอาลัยของทั้งวงการ โจวเหวินฟะ เดินทางมาถึงโรงพยาบาลในชุดดำ เพื่อปลอบโยนครอบครัวด้วยน้ำตาแห่งมิตรภาพที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ
ผลงานสุดท้ายของเขาในซีรี่ส์เรื่อง ธีมิส เทพีแห่งความยุติธรรม“Themis” (2024) ซีรี่ส์ที่ออกฉายทางทีวีบี และ Youku เปรียบเสมือนบทสรุปชีวิตของนักแสดงผู้ซื่อสัตย์ต่อศิลปะการแสดงตลอดมา