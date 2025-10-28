จันจิ ท้อเลย ถูกคนว่า ไปรับดอกไม้ เพราะอยากแต่งงานใจจะขาด ชี้เป็นการช่วยซัพพอร์ตบ่าวสาว ให้งานสนุกสนาน จากนี้คงไม่กล้าไปยืนอีก
ขึ้นชื่อว่าเป็นเพื่อนเจ้าสาวที่ได้รับช่อดอกไม้งานแต่งมากที่สุด สำหรับ จันจิ จันจิรา แฟนสาวคนสวยของพระเอก มาริโอ้ เมาเร่อ ที่ไปร่วมยินดีงานแต่งของเพื่อนทั้งในและนอกวงการ จันจิจะได้รับช่อดอกไม้แทบทุกงาน ทำเอาหลายคนแซวว่า เธอคือเจ้าแม่ช่อดอกไม้ และลุ้นอยากเห็น จันจิ ในชุดเจ้าสาวบ้าง
ล่าสุด จันจิ โพสต์ข้อความชี้แจงประเด็นรับดอกไม้ในงานแต่ง หลังถูกมองว่าไปรับดอกไม้เพราะอยากแต่งงานใจจะขาด ระบุว่า “ทำไมคนชอบคิดว่าที่จันจิไปรับดอกไม้เพราะอยากแต่งงานใจจะขาด จิรับแต่เด็กแล้วไม่เห็นคิดเลยว่าการรับดอกไม้จะได้แต่งงาน รับสนุก ๆ ค่ะ อย่าคิดมาก”
ซึ่งเธอยอมรับว่าเรื่องนี้ทำเอาท้อไปเหมือนกัน “มีคนเกทจิเยอะมากเลยอ่ะ มันคือการไปช่วยซัพพอร์ตบ่าวสาว และสนุกถ้าได้รับ แค่นั้นเลย คนพูดว่าไปรับดอกไม้อยากแต่งใจจะขาดนี้ ท้อเลยค่ะ ไม่กล้าไปยืนเลย”
ซึ่งก็มีแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหลากหลาย ให้กำลังใจสาวจันจิ อาทิ
– จริงค่ะ บางงานไม่ค่อยมีคนออกไปรับ เรากลัวงานเพื่อนจะกร่อย กลัวเพื่อนเฟล ก็จะไปรับให้ตลอด เป็นสีสันค่ะ
– มีครอบครัวแล้วก็ยังรับอยู่ค่ะ ชอบเวลาสาว ๆ ออกไปหัวเราะ โบกไม้โบกมือ ลุ้นไปกับบ่าวสาว
– น่ารักมาก การที่มีเพื่อนมาร่วมสนุกรับดอกไม้เป็นการให้เกียรติคู่บ่าวสาวมากๆ
– อย่าไปแคร์ เธอมันสวย เธอมันเก่ง เธอมันเริ่ดด
– ถ้าเป็นเราจะตอบว่า ใช่ค่ะ อยากแต่งใจจะขาดแล้วววว! แฟนหล่อขนาดนี้ แต่งค่ะ
– จันจิขอพี่โอ้แต่งเองเลยค่ะ เอาให้ที่คิดแทนเรา สมหวัง
– แต่จันจิได้ทุกงานไง เก่งเกิ้น โชว์ความหญิงแกร่ง ฯลฯ