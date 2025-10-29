เกิดอะไรขึ้น! เอ๋ มิรา โพสต์ลั่นจำไว้เป็นอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นชู้หรือเมียน้อยใคร กรรมมันแรง เตือนสติผู้หญิงทุกคน
ช่วงนี้มีเรื่องเดือดอะไรกันอีกหรือเปล่า เอ๋ มิรา ล่าสุดออกมาโพสต์ข้อความแรงมากๆ เรื่องเมียน้อย เตือนสติผู้หญิงทุกคนด้วยว่า
“จำไว้เป็นอะไรก็ได้ แต่อย่าเป็นชู้ หรือเมียน้อยใคร ไม่ว่าคุณจะสวย เริ่ดมาจากไหนก็ดูต่ำอยู่ดี แพงไม่แพงไม่ได้ดูจากหน้าตา แต่ดูที่สันดาน… บอกแล้วนะ เผื่อแม่ไม่ได้สอน”
และยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่า “ไม่ได้ว่าใครนะคะ เตือนสติผู้หญิงทุกคน มีลูกสอนลูก มีหลานสอนหลาน อย่าไปเป็นเมียน้อยใคร เพราะกรรมมันแรง คำว่าเมียน้อยจะติดตัวไปตลอด เป็นตราบาปของคุณตราบสิ้นลมหายใจ”
เอ๋ ยังตอบคอมเมนต์หนึ่งด้วยว่า “ไม่ได้สนใจค่ะ อีกอย่างไม่มีน้องแบบนั้นนะคะ อย่ามาเรียกมันว่าน้องแถวนี้ คนอื่นไม่ใช่ฉัน แผลมันยังยุในใจ ให้มันไปไกลๆค่ะอย่ามายุใกล้”