เกิดอะไรขึ้น! เอ๋ มิรา โพสต์ลั่นจำไว้เป็นอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นชู้หรือเมียน้อยใคร กรรมมันแรง เตือนสติผู้หญิงทุกคน

ช่วงนี้มีเรื่องเดือดอะไรกันอีกหรือเปล่า เอ๋ มิรา ล่าสุดออกมาโพสต์ข้อความแรงมากๆ เรื่องเมียน้อย เตือนสติผู้หญิงทุกคนด้วยว่า

“จำไว้เป็นอะไรก็ได้ แต่อย่าเป็นชู้ หรือเมียน้อยใคร ไม่ว่าคุณจะสวย เริ่ดมาจากไหนก็ดูต่ำอยู่ดี แพงไม่แพงไม่ได้ดูจากหน้าตา แต่ดูที่สันดาน… บอกแล้วนะ เผื่อแม่ไม่ได้สอน”

และยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่า “ไม่ได้ว่าใครนะคะ เตือนสติผู้หญิงทุกคน มีลูกสอนลูก มีหลานสอนหลาน อย่าไปเป็นเมียน้อยใคร เพราะกรรมมันแรง คำว่าเมียน้อยจะติดตัวไปตลอด เป็นตราบาปของคุณตราบสิ้นลมหายใจ”

เอ๋ ยังตอบคอมเมนต์หนึ่งด้วยว่า “ไม่ได้สนใจค่ะ อีกอย่างไม่มีน้องแบบนั้นนะคะ อย่ามาเรียกมันว่าน้องแถวนี้ คนอื่นไม่ใช่ฉัน แผลมันยังยุในใจ ให้มันไปไกลๆค่ะอย่ามายุใกล้”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
4

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
5

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
6

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
7

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
8

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
9

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
10

แนะวิธีค้นหา พิกัด ร้านค้า-สินค้า ใกล้ตัว เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส