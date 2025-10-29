เพจดัง เผยที่มา บอสบิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ แชร์โพสต์ทนายความระบุหมายจับใคร เผยเหตุแว่วว่ามีคนไม่มาตามนัดศาล

หลังจาก บอสบิ๊ก ฐิติวุฒิ หรือ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ แชร์โพสต์ของทนายความของเจ้าตัว ที่โพสต์คำสั้นๆ ว่า “หมายจับ” ทำให้หลายคนสงสัยว่าคดีไหน หมายจับใคร

ขณะที่ เพจ อีป้าข้างบ้าน ก็โพสต์ข้อความว่า “บอสบิ๊กโพสต์หมายจับ.. เกิดอะไรขึ้นนะแปรงฟันแปป เดี๋ยวเล่า #อีป้าข้างบ้าน”

ก่อนจะโพสต์ล่าสุดว่า “ใช้สัมภเสสีไปสืบ สรุป แว่วว่า.. มีคนไม่มาตามศาลนัด เลยออกหมายจับนั่นแหละ เตือนนะ!! ถ้าใครมีหมายศาล..ไปเหอะ ไม่งั้นศาลอาจปรับแพ้ และถูกบังคับคดีได้นะ #อีป้าข้างบ้าน”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
4

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
5

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
6

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
7

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
8

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
9

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
10

แนะวิธีค้นหา พิกัด ร้านค้า-สินค้า ใกล้ตัว เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส