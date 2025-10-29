เพจดัง เผยที่มา บอสบิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ แชร์โพสต์ทนายความระบุหมายจับใคร เผยเหตุแว่วว่ามีคนไม่มาตามนัดศาล
หลังจาก บอสบิ๊ก ฐิติวุฒิ หรือ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ แชร์โพสต์ของทนายความของเจ้าตัว ที่โพสต์คำสั้นๆ ว่า “หมายจับ” ทำให้หลายคนสงสัยว่าคดีไหน หมายจับใคร
ขณะที่ เพจ อีป้าข้างบ้าน ก็โพสต์ข้อความว่า “บอสบิ๊กโพสต์หมายจับ.. เกิดอะไรขึ้นนะแปรงฟันแปป เดี๋ยวเล่า #อีป้าข้างบ้าน”
ก่อนจะโพสต์ล่าสุดว่า “ใช้สัมภเสสีไปสืบ สรุป แว่วว่า.. มีคนไม่มาตามศาลนัด เลยออกหมายจับนั่นแหละ เตือนนะ!! ถ้าใครมีหมายศาล..ไปเหอะ ไม่งั้นศาลอาจปรับแพ้ และถูกบังคับคดีได้นะ #อีป้าข้างบ้าน”