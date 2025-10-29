ทนายพัฒน์ สรุปผลคดี ขนม ศศิกานต์ – ครูเต้ย บิดายอมชำระค่าเลี้ยงดูบุตรทั้งสองเเบบเหมาจ่ายไม่ต้องมีใบเสร็จให้มารดาเป็นเงิน 10 ล้าน ภายใน20ปี ไม่โพสต์สื่อถึงกันให้เสียหาย

เปิดรายละเอียดผลคดีวันนี้ ทนายพัฒน์ ทนายความของ ขนม ศศิกานต์ โพสต์ภาพกับ ขนม และ หมอบุ๊ค แฟนหนุ่ม พร้อมเผยถึงผลคดีกับกรณีการดูแลส่งเสียบุตรที่มีการตกลงไม่ลงตัวกับ ครูเต้ย อภิวัฒน์ อดีตสามีก่อนหน้านี้และเรื่องราวถึงศาลวันนี้ว่า

“สรุปผลคดีวันนี้
1.มารดายินยอมให้บิดารับรองบุตรทั้งสองได้ตามกฎหมาย
2.ให้มารดาเป็นฝ่ายใช้อำนาจปกครองบุตรทั้งแต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่ตัดสิทธิ์บิดามาเยี่ยมเยียนได้ตามความเหมาะสม”

“3.บิดายอมชำระค่าเลี้ยงดูบุตรทั้งสองเเบบเหมาจ่ายไม่ต้องมีใบเสร็จให้มารดาเป็นเงิน 10 ล้านบาท โดยผ่อนชำระเดือนละไม่น้อยกว่า 3 หมื่นบาท ให้เสร็จสิ้นภายใน 20 ปี นอกนั้นมารดาเป็นฝ่ายรับผิดชอบ”

“4.ทั้งสองฝ่ายจะไม่โพสต์หรือเขียนข้อความสื่อถึงกันเพื่อให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหาย หากฝ่าฝืนปรับ 5 หมื่นบาทต่อครั้ง
ขอให้ทุกคนมีความสุข”

