ต่อสัญญากับทางไทดอลมิวสิค พร้อมปล่อยซิงเกิลใหม่ “ที่รัก…ที่ลับ” ไม่กี่วัน ก็กลายเป็นไวรัลทั่ว TikTok ลูกทุ่งอินดี้เสียงใส ‘ออยเลอร์’ ค่ายไทดอลมิวสิค แฮปปี้เหมือนปลดล็อก ซึ่งซิงเกิล “ที่รัก…ที่ลับ” แต่งคำร้องทำนองโดย ‘ลูกโด่ง ห้าร้อยตัน’ เจ้าของเพลงฮิต “จื่อบ่” เรียบเรียงโดย ‘ยศดนัย ภู่ทอง’
♦ปล่อยซิงเกิลใหม่ ที่รัก…ที่ลับ
ออยเลอร์ – “เพลงนี้เหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นออยเลอร์ในยุคแรกๆ เป็นลูกทุ่งอินดี้ ใช้คำเข้าใจง่าย แฟนๆ หลายคนบอกว่าร้องเข้าปากนะ จริงๆ ก็พยายามหลายแนวให้แฟนคลับ แต่สุดท้ายแล้วคนจะชอบความเป็นอินดี้”
♦เพลงนี้กว่าจะได้มา
ออยเลอร์ – “เพลงนี้เป็นของอ.ลูกโด่ง ห้าร้อยตัน แต่ง แอบไปได้ยินไกด์ ก็ติดต่อไปว่าหนูชอบ ยังอยู่มั้ย เขาก็บอกว่ามีติดจอง ออยก็บอกว่าขอหนูเหอะ หนูจะทำเลย พี่เขาก็ไปเช็กมาให้ ว่าให้ออยเลอร์ก่อนได้มั้ย เลยได้เพลงนี้ ไม่แน่ว่าถ้าเพลงนี้ไปอยู่กับพี่คนอื่นก็อาจจะร้องอีกรูปแบบนึง”
♦เราเห็นอะไรในเพลงนี้
ออยเลอร์ – “สนใจในตัวอาจารย์นักแต่งเพลงด้วย แกเป็นคนที่แต่งเพลง จื่อบ่ เรารู้สึกว่าเขาน่าจะแม่นในเมโลดี้นี้ เทรนด์นี้ คนฟังน่าจะติดหูฝีมือการเขียนเพลงเขา”
♦เนื้อหาเพลงสื่อสารถึงอะไร
ออยเลอร์ – “พูดถึงความรักที่หลายคนอาจเคยเจอ แต่ไม่กล้าพูดออกไป เป็นความรักที่ต้องเก็บไว้ในมุมเงียบๆ ของใจ เป็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่จริง แต่ไม่มีใครรู้ ออยอยากให้เพลงนี้เป็นเหมือนเพื่อนที่เข้าใจคนที่เคยรู้สึกแบบนั้นค่ะ”
♦เอ็มวีน่าสนใจเป็นความรักของ LGBTQ
ออยเลอร์ – “เป็นชายรักชาย ออยเลอร์มีคนรอบตัวเยอะมาก มันเป็นเรื่องใกล้ตัวและธรรมดามากๆ ที่จะเกิดความรัก อกหัก สมหวัง กับทุกความสัมพันธ์ เราเป็นผู้หญิงแต่เราสามารถร้องและถ่ายทอดเรื่องราวเอ็มวีที่เป็น LGBTQ ได้ เพราะใกล้ตัวเรามากๆ และเป็นเพื่อนเราด้วย”
♦ชวนน้องช็อปเปอร์ โตเกียวมิวสิคมาเล่น
ออยเลอร์ – “เราโชคดีที่ได้แฟนคลับน้องช็อปเปอร์มาฟังเพลงเราด้วย เราถ่ายกัน 3 วันน้องต้องร้องไห้ให้ได้เท่าเดิม ซึ่งเราไม่เคยเห็นผลงานน้องในด้านการแสดง เหมือนอย่างพี่ตูมตาม (ยุทธนา) พี่นิว (ชัยพล) พี่อิงฟ้า เรารู้แล้วว่าเขาเล่นได้ เรียนการแสดงมา แต่ช็อปเปอร์เขาเป็นศิลปิน เขาอาจจะถนัดร้องเพลง พอมาเห็นเขาเล่นเอ็มวีก็เซอร์ไพรส์ เรารู้สึกว่าคนที่เขาไม่ได้เรียนการแสดงมาแบบจัดเต็มมันเป็นการที่เขาแสดงออกมามันจริง เรียล น้องอินจริง เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตัวละคร ดูอิน สมจริงไปหมด วันไหนถ่ายรักน้องก็มีความสุขทั้งวัน วันไหนถ่ายเศร้าน้องก็จะเศร้าทั้งวัน นักแสดงอื่นๆ ที่ส่งอารมณ์ให้น้องจนเราเชื่อว่าเขาเป็นแฟนกันจริงๆ”
♦เป็นเรื่องราวของยุคนี้
ออยเลอร์ – “เป็นเรื่องชายรักชาย ซึ่งเขาจะอยู่ด้วยกันเฉพาะตอนกลางคืน คือเราจะพยายามสื่อว่านี่คือความลับ ที่ลับ แต่กับผู้หญิงอีกคนจะมีซีนตอนกลางวัน เปิดตัวได้ตามปกติ อีกคนอยู่ในพาร์ตกลางคืนตลอด ไปเดินตลาด ซีนจับมือกันก็ตลาดจะวายแล้ว อยู่ได้ช่วงลับๆ ที่ไม่มีคนแล้ว”
♦การถ่ายทอดอารมณ์ใน เพลงนี้เป็นยังไง
ออยเลอร์ – “เพลงนี้ออยตั้งใจทำให้มันง่าย ดร็อปคีย์ให้มันต่ำลง เพราะปกติเป็นคนเสียงสูง ทำมาสเตอร์ไว้สูงเพื่อนที่อยู่ตามร้านที่คอยซัพพอร์ตจะบอกว่าเอาเพลงไปร้องแล้วนะ ยากมาก ทำใหม่ให้ง่ายกว่านี้ซิ เราก็เลยมาคิดว่าเราเสิร์ฟคนต้องทำให้เข้าใจง่ายหรือเปล่า เพลงนี้เลยทำให้มันง่ายขึ้น ให้ร้องตามได้ง่าย ดนตรีแกะง่าย แต่ว่าเวลาร้องโชว์ก็ขึ้นเหมือนเดิม”
♦ฟีดแบ็กดีมั้ย
ออยเลอร์ – “ดีมาก เพราะออยกำลัง จะหมดสัญญากับแกรมมี่ แล้วเป็นเพลงส่งท้าย ถ้ายังไม่ดังเขาจะให้เราต่อมั้ย แอบคิดเลย เดิมพันเลย โชคดีที่รอดมีคนมาเล่นแผ่นเสียงใน TikTok ตอนนี้ได้ต่อสัญญาแล้ว (หัวเราะ) จริงๆ บ้านนี้หนูรักอยู่แล้ว การทำงานผู้ใหญ่เขาเห็น คงให้โอกาสเราอยู่ต่อ ตอนนี้ได้มาอีก 5 ปีแล้ว”
♦เวลา 5 ปีที่ผ่านมา และอีก 5 ปีต่อไป
ออยเลอร์ – “ยังรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกยังใหม่ คิดว่าตัวเองต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะ เกี่ยวกับการทำงาน 5 ปีที่ผ่านมาทำให้ออยเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นเพราะว่ามันเหมือนการจั่วว่าแฟนคลับชอบอะไร เราก็เสิร์ฟ ตอนนี้เราก็เห็นภาพตัวเองชัดขึ้นว่าเขาชอบออยเลอร์ที่ฟังง่าย อาจจะมีความลูกทุ่งและลูกทุ่งอินดี้ เหมือนวนกลับมาเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น เราก็อยากเสิร์ฟอะไรใหม่ๆ อย่างไปฟังเพลงสากล เอามาฟิวชั่น บางทีแฟนคลับอาจจะยังชอบแบบนี้อยู่ ก็เอาแบบเดิมมาเสิร์ฟ”
♦มีกังวลใจกับการทำงานของตัวเองมั้ย
ออยเลอร์ – “ไม่ค่อยกังวลกับตัวเอง จะกังวลกับคนที่ร่วมงานด้วย อย่างคนแต่งเพลงให้เราเขาแต่งเพลง จื่อบ่ เขาดังมากเลยนะ ถ้ามาตุ้บเพลงเราทำไงล่ะ แล้ว เราไปแย่งมาจากพี่ที่ดังกว่าเรามากเลยนะ ถ้าตุ้บมาเขาจะเสียดายมั้ย รู้งี้ให้คนนั้นร้องดีกว่า เราแบกชื่อเขา แล้วยังพี่ๆ ที่ร่วมงานกันทุกคนอีก ถ้าเราไม่ดังล่ะ เขาจะผิดหวังมั้ย”
♦นิยามความดังของออยเลอร์ วัดยังไง
ออยเลอร์ – “โฟกัสในเพลงนั้นๆ หนูจะมีเป้า มีไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือถ้าผ่านเกณฑ์ตัวเองที่ตั้งไว้คือได้ เข้าใจได้ว่าทุกวันนี้เพลง 100 ล้านทำยากมาก เมื่อก่อนปล่อยเพลงมันง่าย หนูทำยุคแรกที่ไม่มีใครทำ ทุกวันนี้เพลงใหม่ปล่อยกันเยอะมาก ตลาดมันกว้างคนเลือกทำได้เยอะ”
♦พอได้ย้อนมาเป็นตัวเองอีกครั้ง ได้ปลดล็อกมั้ยจากที่เราพยายามหาอะไรใหม่ๆ เสิร์ฟ
ออยเลอร์ – “ก็รู้สึกว่าทำงานง่ายขึ้น เหมือนเราไม่ต้องเป็นอะไรใหม่ก็ได้ เป็นเรานี่แหละดีแล้ว ด้วยความที่เราร่วมงานกับพี่ LGBTQ เยอะ พอเราเอาเรื่องนี้มาเสิร์ฟเขาก็ประทับใจ เราไม่ลืมเขา แต่จริงๆ เพลงนี้เขาเอาไปใช้ได้ พอเห็นเขาเอาเพลงเราไปใช้ เริ่ดเลย(หัวเราะ)”
♦ฝากถึงแฟนๆ
ออยเลอร์ – “ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ต ทุกช่องทาง ฝากติดตามเพลง ที่รัก…ที่ลับ ด้วยนะคะ ทางช่อง YouTube GRAMMY GOLD OFFICIAL และไทดอล มิวสิค ค่ะ”
วีรนุช จันทำ
จิรณัฏฐ์ จงประสพมงคล